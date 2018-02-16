Психологи из США вычислили зарплату «счастливого человека»

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Люблю!
21:40 15.02.2018
Люблю! / Психология

Исследователи выяснили, что чем больше доход превышает этот уровень, тем меньше человек радуется жизни.

Психологи университетов Виргинии и Пердью (штат Индиана) выяснили оптимальный размер дохода в среднем по миру: $95 тысяч в год позволят одному человеку быть полностью довольным жизнью, а для эмоционального равновесия хватит и $60-75 тысяч в год.

 

Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на исследование, опубликованное в американском журнале Nature Human Behavior.

 

Семьям с детьми понадобится больше денег, но прирост желаемых средств не будет прямо пропорциональным количеству членов семьи.

 

Географический разброс неизбежен: австралийцам для счастья нужно $125 тыс. в год на одного, жителям Северной Америке — $105 тыс., Западной Европы — $100 тыс. Между тем в Восточной Европе оптимальный уровень намного ниже — $45 тыс. в год, в Южной Америке еще меньше — $35 тыс.

 

Ученые проанализировали данные всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн. людей в 164 странах мира и сопоставили уровень заработка с уровнем удовлетворения жизнью. Чем больше доход превышает оптимальный уровень, тем меньше человек радуется жизни, утверждают авторы исследования.

 

«Оценка [благополучия] находится под влиянием стандартов, по которым индивиды сравнивают себя с другими», — комментирует исследование докторант факультета психологии университета Пердью Эндрю Джебб.

 

Психологи пришли к выводу, что счастье имеет свой переломный момент: чем больше мы имеем, тем больше мы хотим. Исследователи говорят о широкой проблеме соотношения денег и счастья в контексте разных культур.

 

Согласно их подсчетам, счастье дешевле обходится мужчинам ($90 тыс. в год), чем женщинам ($100 тыс. в год), а людям с начальным образованием будет достаточно $70 тыс. там, где человеку с высшим образованием потребуется $115 тыс.

 

В 2013 году экономисты Мичиганского университета пришли к прямо противоположному выводу. В исследовании, опубликованном в журнале The American Economic Review, утверждалось, что «зависимость благосостояния от дохода обратно линейна». По мнению экономистов, рост доходов не мешает получать удовольствие от жизни. «Если и есть оптимальная точка, мы ее еще не достигли», — говорили они.

 

 

 

 

 

Интерфакс / Фото
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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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