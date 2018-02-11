Птичий приют в Юрмале: выселение остановлено под давлением общества

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Владимир Бучельников
14:27 11.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Птичий приют в Юрмале снова в центре внимания общественности. Летом организации Drauga Spārns после поступивших на приют жалоб удалось отстоять свои помещения и продолжить работать в Асари, но в начале января у спасителей птиц снова начались проблемы.

Стройуправа Юрмалы не продлила общественной организации разрешение для построек, в которых содержаться птицы. В любой день приют могли выселить в «чистое поле», а полицейские  потребовать снести  постройки.Решение стройправы  о сносе было оспорено, не остались равнодушны к проблеме и жители страны.

 

 Есть надежда, что пернатых не будут больше тревожить и им удастся перезимовать и дожить до лета в старых помещениях, до момента пока  не будет построен новый  приют в Тукумсе, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

 

Больше 200 писем пришло в адрес юрмальской думы с требованием остановить выселение «в никуда» пернатых постояльцев до момента пока не будет построены новые помещения приюта в Тукумсе. Общественное давление возымело действие — самоуправлению пришлось пойти на встречу организации Drauga Spārns и продлить еще на полгода срок использования нынешних домиков и вольеров для птиц, к которым у местной стройуправы есть претензии и которые она требует в итоге снести.

 

«Принято решение продлить срок эксплуатации вольеров, чтобы они могли простоять еще до июня, когда их снесут», — пояснила депутат  Елизавета Крицова.

 

Руководитель птичьего приюта Drauga Spārns Анете Асаре говорит, что только благодаря поддержке людей  все питомцы сейчас в безопасности.

 

«Спасибо всем и каждому кто подписался и послал заявление Юрмальской думе.  Слава Богу, птицы теперь не останутся на улице. У нас есть разрешение для существующих  помещений до 30 июня», — рассказала Асаре. 

 

В приюте по-прежнему около двухсот птиц. Кого-то весной выпустят на волю, кто-то навсегда так и останется постояльцем единственного островка птичьего спасения. И если раньше в приют везли раненых и больных птиц со всей Латвии , то с лета прошлого года ситуация изменилась. Приют больше не может принимать новых птиц. 

 

«Нынешнее разрешение, выданное обществу Drauga Spārns позволяет содержать и выпускать на волю уже имеющихся птиц. Новое разрешение на содержание,  лечение , а также на прием новых птиц будет выдано после  полного завершения строительства новых помещений в тукумском районе», — пояснил представитель Управления охраны среды Екаб Дзенис.

 

Сейчас всех найденных, раненых и больных птиц везут в Слоку, в приют для собак и кошек, в приют, который не специализируется на реабилитации птиц. По словам сотрудника приюта Drauga Spārns Александра Синеволнова, там им не оказывается вся необходимая помощь — приют приспособлен для собак и кошек, но не птиц. 

 

Сложившаяся абсурдная ситуация  вызывает огромную тревогу и у руководителя организации Drauga Spārns Анете Асаре.

 

«Теперь мы обеспокоены судьбой юрмальских птиц, попавших в беду. В течение года были уничтожены около 100 птиц, так как договор юрмальской думы с приютом в Слоке обеспечивает только эвтаназию доставленных птиц», — говорит Асаре.

 

Таким вот весьма странным образом самоуправление Юрмалы заботится о птицах, попавших в беду, так выполняет статью 39 закона о защите животных, согласно которой самоуправление обязано на своей территории создавать и содержать приют для  животных. Ранее дума Юрмалы добилась того чтобы птичьему приюту не продлили полноценную лицензию на работу с птицами. 

 

И это несмотря на то, что 25 различных общественных и профессиональных организаций рекомендовали думе наладить сотрудничество с организаций Drauga Spārns, как единственной  профессионально оказывающую помощь птицам на территории Латвии. 

 

Несмотря на запрет, люди везут раненых и больных птиц со всей Латвии в единственный профессиональный птичий приют. Не принять раненых птиц волонтеры не могут. Но теперь им за их благое дело грозит штраф. 

 

Между тем, ранее в прошлом году  Юрмальская дума обещала приюту денег на переезд и обустройство новых помещений. Денег так и нет, все осталось на  стадии обещаний.

Латвийское радио 4 / Фото
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