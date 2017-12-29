«В декабре ряд серьёзных людей — в интервью или в частных беседах со мной — допустили возможность войны. Правда, они не говорили, например, о вторжении России как главной угрозе, но допускали, что может начаться Третья мировая война.

Они не говорили, что эпицентр этой войны затронет Латвию или Европу, однако их мысли и соображения были достаточно серьёзны, — пишет Виктор Авотиньш в «Неаткариге», перевод Press.lv.

Я считаю, что это следует рассмотреть очень серьёзно как на профессиональном уровне, так и на уровне потенциального действия. Особенно для таких сопляков, как мы, которые счастливы прожить свою жизнь без войны.

Здесь можно добавить то, что одной из характеристик этого года, его основной чертой обязательно будет названо более громкая болтовня с позиций власти во всех частях мира, и великие державы время от времени выражаются в стиле холодной войны.

В этой связи я считаю поправки, подготовленные Министерством обороны, в Законе о национальной безопасности несоответствующими ситуации. Они формальны, я бы даже сказал — циничны. Они предусматривают обязанности каждого гражданина в в случае войны или военного вторжения. Нормальная формулировка.

Но разве это не цинизм, если от граждан требуется одно, а сама власть действует вопреки тому, что требует от граждан?

Разве цинично не требовать от граждан сопротивление и поддержку вооружённым силам нашей страны, а самим (власти) изо дня в день ослаблять это сопротивление и потенциал поддержки?

Чтобы моя точка зрения звучала убедительно, мне достаточно одного факта — новой эмиграции. По моему, она обусловлена политикой. Второй факт — ситуация с демографией, возрождением нации.

В-третьих, это работа, когда, не говоря о промышленности, производстве, даже в области дигитализации, в которой мы вроде бы хотим выделяться, но, например эстонцы выглядят более убедительно. По-моему, это результат политики, ее качества. Я считаю, что 27 лет — достаточный период времени для того, чтобы добиться в этих областях позитивной динамики.

Но если это не так, я считаю, что эти поправки не предназначены для граждан, для народа, а для пушечного мяса. Если бы они были предназначены для граждан, то мы, наша армия, а также и власть, могли бы с уверенностью утверждать, что за нами — достаточно сильная гражданская, так называемая тыловая армия. Ее готовность к опасности является одним из ключевых, если не главным фактором успеха и победы.

«Неаткарига» в начале следующего года опубликует интервью с профессором экономики Янисом Ванагсом. В нем Янис сказал: «Государство создают его жители, а государство создаёт отношение жителей к нему».

Власти следует серьёзно подумать о том, в какой степени она могла исполнять пожелания народа и в какой степени хотела быть предводительницей народа. В какой степени она качеством своих действий оправдывала соответствие даже законных требований власти усилиям власти, политики.

Пока что поправки, внесённые Минобороны в Закон о национальной безопасности, кажутся мне эдакой командой к мобилизации пушечного мяса в урочный час, чтобы защитить собой государство, а власть в это время имела возможность упаковать чемоданы и скрыться в более безопасные места.

Даже в суровое советское время в бумагах такого уровня я видел определённые обязанности власти. Как в налаживании сотрудничества гражданских лиц с вооружёнными силами, так и в гражданской обороне. Я знал, что будучи резервистом, в урочный час я бы командовал взводом, который либо заботился бы о перемещении моего научного института, либо о трансформации так называемых малых авиационных функций в зависимости от обстоятельств.

В моем гражданском институте в те времена была очень хорошая военная кафедра. На ней работали люди, которые действительно воевали. Мои преподаватели знали, что такое война, к тому же, они считали, что война не является признаком демонстрации силы власти, а плодом глупости, близорукости и комплексов, когда амбиции узкого круга становятся важнее существования народа. Я не вижу причин не соглашаться с этим мнением.»