Публицист: новая концепция обороны рассматривает латышей как пушечное мясо(25)

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Тимур Пушкарев
14:11 29.12.2017
Наша Латвия

«В декабре ряд серьёзных людей — в интервью или в частных беседах со мной — допустили возможность войны. Правда, они не говорили, например, о вторжении России как главной угрозе, но допускали, что может начаться Третья мировая война.

Они не говорили, что эпицентр этой войны затронет Латвию или Европу, однако их мысли и соображения были достаточно серьёзны, — пишет Виктор Авотиньш в «Неаткариге», перевод Press.lv.

 

Я считаю, что это следует рассмотреть очень серьёзно как на профессиональном уровне, так и на уровне потенциального действия. Особенно для таких сопляков, как мы, которые счастливы прожить свою жизнь без войны.

 

Здесь можно добавить то, что одной из характеристик этого года, его основной чертой обязательно будет названо более громкая болтовня с позиций власти во всех частях мира, и великие державы время от времени выражаются в стиле холодной войны.

 

В этой связи я считаю поправки, подготовленные Министерством обороны, в Законе о национальной безопасности несоответствующими ситуации. Они формальны, я бы даже сказал — циничны. Они предусматривают обязанности каждого гражданина в в случае войны или военного вторжения. Нормальная формулировка.

 

Но разве это не цинизм, если от граждан требуется одно, а сама власть действует вопреки тому, что требует от граждан?

 

Разве цинично не требовать от граждан сопротивление и поддержку вооружённым силам нашей страны, а самим (власти) изо дня в день ослаблять это сопротивление и потенциал поддержки?

 

Чтобы моя точка зрения звучала убедительно, мне достаточно одного факта — новой эмиграции. По моему, она обусловлена политикой. Второй факт — ситуация с демографией, возрождением нации.

 

В-третьих, это работа, когда, не говоря о промышленности, производстве, даже в области дигитализации, в которой мы вроде бы хотим выделяться, но, например эстонцы выглядят более убедительно. По-моему, это результат политики, ее качества. Я считаю, что 27 лет — достаточный период времени для того, чтобы добиться в этих областях позитивной динамики.

 

Но если это не так, я считаю, что эти поправки не предназначены для граждан, для народа, а для пушечного мяса. Если бы они были предназначены для граждан, то мы, наша армия, а также и власть, могли бы с уверенностью утверждать, что за нами — достаточно сильная гражданская, так называемая тыловая армия. Ее готовность к опасности является одним из ключевых, если не главным фактором успеха и победы.

 

«Неаткарига» в начале следующего года опубликует интервью с профессором экономики Янисом Ванагсом. В нем Янис сказал: «Государство создают его жители, а государство создаёт отношение жителей к нему».

 

Власти следует серьёзно подумать о том, в какой степени она могла исполнять пожелания народа и в какой степени хотела быть предводительницей народа. В какой степени она качеством своих действий оправдывала соответствие даже законных требований власти усилиям власти, политики.

 

Пока что поправки, внесённые Минобороны в Закон о национальной безопасности, кажутся мне эдакой командой к мобилизации пушечного мяса в урочный час, чтобы защитить собой государство, а власть в это время имела возможность упаковать чемоданы и скрыться в более безопасные места.

 

Даже в суровое советское время в бумагах такого уровня я видел определённые обязанности власти. Как в налаживании сотрудничества гражданских лиц с вооружёнными силами, так и в гражданской обороне. Я знал, что будучи резервистом, в урочный час я бы командовал взводом, который либо заботился бы о перемещении моего научного института, либо о трансформации так называемых малых авиационных функций в зависимости от обстоятельств.

 

В моем гражданском институте в те времена была очень хорошая военная кафедра. На ней работали люди, которые действительно воевали. Мои преподаватели знали, что такое война, к тому же, они считали, что война не является признаком демонстрации силы власти, а плодом глупости, близорукости и комплексов, когда амбиции узкого круга становятся важнее существования народа. Я не вижу причин не соглашаться с этим мнением.»

press.lv / Фото LETA
Комментарии (25)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:26 29:12:2017

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,
ОТПАДЁТ
НАДОБНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО В ЗНАНИИ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА...

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Всё правильно 14:55 29:12:2017

упаковать чемоданы и скрыться в более безопасные места
=================================================
А именно так и будет.
Семьи их уже там, в тёплых и уютных домиках.
Это они сделали для того, чтобы не создавать лишней толчеи на трапах пароходов и самолётов.
По этому предварительный взрыв дорожного покрытия на близких и дальних путях к местам эвакуации будет не лишним.
Нам, здесь оставшимся очень хочется видеть в первых рядах наступающих тех, кто устроил нам это счастье!

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RusLv 14:56 29:12:2017

Вайдаре : русские нам предательства не простят !
(((Как в воду смотрела !

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? 15:19 29:12:2017

Кто будет защищать ЭТО государство? За какие его заслуги? Рядовые граждане? М.б. 10%. Чиновники и депутаты? Сразу сбегут.

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хуторянен 15:29 29:12:2017

я отведу наконец душу послав сотни окупантов к богу

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Latviešu patriots 15:31 29:12:2017

Vari neuztraukties, aizstāvji būs. Latvijā ir pietiekoši daudz patriotu, kas domā tā pat kā es. Mums ir profesionāla armija kopā ar zemessardzi, mums ir mūsu sabiedrotie ASV un NATO.

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Jurists 16:17 29:12:2017

sāku lasīt jūsu stulbumu um padomāju te bus arī par ASV ka ūdenī skatijos.

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Latviešu patriots 16:31 29:12:2017

Tu māki arī lasīt, kas to būtu domājis, droši vien ar vārdnīcas palīdzību. Bet ja nopietni, NATO un.ASV ir mūsu drošības garanti. Tavs mīļais fīreriņš Putins vienkārši neuzdrošināsies reāli aizķert ASV. Vārdos protams, darbos nē.

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Патриоту 16:36 29:12:2017

Чтоб ты стоял недоносок в первых рядах и орал какой там фюрер и и.д

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Jurists Putriotam 16:54 29:12:2017

Ja lasu es ar vārdnīcu nu un? Otrais man nav mīļie fireri. Trešais Daudzi tādi ka Jūs cer ne uz saviem spēkiem Jūs dzīvoijiet uz cita rēķina.

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Russija 17:33 29:12:2017

Лопату купить тебе ?Или руками будешь рыть себе 2 КВ МЕТРА ?

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RusLv 17:41 29:12:2017

хуторянен 15:29 29:12:2017
я отведу наконец душу послав сотни окупантов к богу
________________________________________________
Лопату купить или сам себе руками 2кв. м рыть будешь?

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Latviešu patriots 18:08 29:12:2017

Uz citu rēķina dzīvo tādi krievi kā tu, "juristiņ". Un mēs Latviešu patrioti, esam gatavi stundā X ņemt ieročus rokā, un doties uz Austrumu fronti, kopā ar NATO brāļiem.. Mēs daudz ko esam mācījušies no seņčiem 15 un 19 SS Latviešu divīzijām, tostarp kā nīst savus ienaidniekus un ar tiem nelokāmi cīnīties.

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ыыы 18:42 29:12:2017

Tu esi drosmīgs tikai pie datora uz sava apdirsta krēsla...

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Jurists 19:08 29:12:2017

Nav ko teikt. Smiekli nāk. Kādiem brāļiem. Nolaiēs uz zemi.

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ИвАн 15:35 29:12:2017

Ага, когда латиши защищают Родину, они пушечное мясо, а когда русские... Действительно, а кто тогда русские? А кто русские, когда отбирают чужие земли?

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А кто русские, когда отбирают чужие земли? 19:15 29:12:2017

а можно поподробнее-у кого и что отобрали?

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креву окупант 15:47 29:12:2017

лабууусы а вам пиииздец!

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шери 16:16 29:12:2017

а власть в это время имела возможность упаковать чемоданы============А кто сомневается? Деньги есть, открыты все страны. Недаром ,,грабили и грабят,, народ. У кого-то недвижимость имеется в теплых краях)))))И пофиг радные нищие пинаты

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)