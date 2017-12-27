Публицист: памятник Довлатову в Таллинне все равно появится

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В Таллинне отказались финансировать строительство памятника писателю Сергею Довлатову, несмотря на то, что решение установить памятник в столице Эстонии было принято городским собранием в октябре нынешнего года.

Обсуждая бюджет города на 2018 год, правящая Центристская партия решила отменить прежние планы, аргументировав это тем, что в следующем году в столице будут возводить два других монумента — павшим в Освободительной войне 1918-1920 годов и первому мэру-эстонцу Вольдемару Лендеру и его супруге.

Публицист и общественный деятель Эстонии Родион Денисов сообщил Sputnik Эстония, что в Таллинне уже установлена мемориальная табличка на доме, в котором жил известный писатель. Денисов надеется, что Таллинн сдержит обещание и памятник будет установлен в ближайшие годы. В то же время он признался, что до сих пор продолжаются споры о том, уместен ли вообще памятник либо нужно что-то другое. По мнению Денисова, еще не известно, как сам бы Довлатов отнесся к тому, что его увековечат таким образом.

Сергей Довлатов в начале 1972 года переехал в Эстонию. Для получения прописки около двух месяцев он проработал кочегаром в котельной и одновременно был внештатным корреспондентом в газете «Советская Эстония». Воспоминания об этих годах вошли в его книги «Компромисс» и «Ремесло». Через три года он вернулся в Ленинград, чтобы в 1978 году эмигрировать в США, где он скончался в 1990 году.

В Таллинне в честь писателя 3 сентября 2003 года на стене дома под номером 41 на улице Вабрику, где Довлатов прожил почти три года, была установлена мемориальная доска. В августе нынешнего года после трехлетнего перерыва в Таллинне прошел традиционный литературный фестиваль «Дни Довлатова».