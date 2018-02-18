«Старинные часы», «Делу – время», «Возвращение» – эти и многие другие «золотые» хиты Аллы Пугачевой написаны на музыку Раймонда Паулса. Правда, в начале сотрудничества с композитором Примадонна показала ему свой непростой характер.

«Время, когда была песня «Маэстро» и когда он работал с Аллой Пугачевой, остался таким заметным в его жизни, и он часто возвращался к этой теме, – рассказал композитор Игорь Крутой. – Говорил, ты помнишь, как мы снимали «Маэстро». А помнишь, когда она рядом села. А знаешь, что она мне сказала: «Подвинь ж…».

Паулс, конечно, был ошарашен таким хамством. Но все простил, поскольку, как Крутой, знал Пугачеву и с другой стороны.

«Если она хочет сделать счастливой всю компанию, в которой она будет, то через шесть с половиной минут все будут умирать со смеху, но если она хочет сделать обратное, то ей это тоже удастся», – улыбается Игорь Яковлевич.

Трудный характер и у самого Паулса. «Раймонд достаточно закрытый человек, я бывал у него дома… У него все тепло внутри спрятано. А он сам такой угрюмый», – рассказал Крутой программе «Однажды...» на НТВ.