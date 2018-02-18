Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу(8)

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Виталий Вавилкин
12:15 18.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

«Старинные часы», «Делу – время», «Возвращение» – эти и многие другие «золотые» хиты Аллы Пугачевой написаны на музыку Раймонда Паулса. Правда, в начале сотрудничества с композитором Примадонна показала ему свой непростой характер.

«Время, когда была песня «Маэстро» и когда он работал с Аллой Пугачевой, остался таким заметным в его жизни, и он часто возвращался к этой теме, – рассказал композитор Игорь Крутой. – Говорил, ты помнишь, как мы снимали «Маэстро». А помнишь, когда она рядом села. А знаешь, что она мне сказала: «Подвинь ж…».

 

Паулс, конечно, был ошарашен таким хамством. Но все простил, поскольку, как Крутой, знал Пугачеву и с другой стороны.

«Если она хочет сделать счастливой всю компанию, в которой она будет, то через шесть с половиной минут все будут умирать со смеху, но если она хочет сделать обратное, то ей это тоже удастся», – улыбается Игорь Яковлевич.

 

Трудный характер и у самого Паулса. «Раймонд достаточно закрытый человек, я бывал у него дома… У него все тепло внутри спрятано. А он сам такой угрюмый», – рассказал Крутой программе «Однажды...» на НТВ.

 

dni.ru / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 12:52 18:02:2018

Ko var gribēt no šmaras Pugačovas!

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Патриоту 13:30 18:02:2018

Смысл твоего зловония дегенерат

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Правда тут 13:09 18:02:2018

Второсортный срочно на ютуб Рэй Рижский для тебя новую песню подогнал.

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Latviešu patriots 13:31 18:02:2018

No untermenša dzirdu! Krievu mēslu mūziku neklausos!

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Патриоту 15:35 18:02:2018

Зато здесь строчишь днем и ночью. Строчи лучше у своих хозяев,а то как бы ни кинули тебя,у кого ты тогда будешь строчить.

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!!!!!!! 15:47 18:02:2018

у латышей вообще с юмором беда

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ИвАн 17:09 18:02:2018

Русская баба. Чё с неё взять.

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Пехота 18:11 18:02:2018

2 дня назад была программа про Игоря Крутого. Вот он там рассказывал как произошло первое знакомство с Паульсом. Пугачевой.А журналюги уже вывернули все наизнанке.Это было 100 лет назад. А преподнесли как сейчас.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)