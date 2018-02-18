«Время, когда была песня «Маэстро» и когда он работал с Аллой Пугачевой, остался таким заметным в его жизни, и он часто возвращался к этой теме, – рассказал композитор Игорь Крутой. – Говорил, ты помнишь, как мы снимали «Маэстро». А помнишь, когда она рядом села. А знаешь, что она мне сказала: «Подвинь ж…».
Паулс, конечно, был ошарашен таким хамством. Но все простил, поскольку, как Крутой, знал Пугачеву и с другой стороны.
«Если она хочет сделать счастливой всю компанию, в которой она будет, то через шесть с половиной минут все будут умирать со смеху, но если она хочет сделать обратное, то ей это тоже удастся», – улыбается Игорь Яковлевич.
Трудный характер и у самого Паулса. «Раймонд достаточно закрытый человек, я бывал у него дома… У него все тепло внутри спрятано. А он сам такой угрюмый», – рассказал Крутой программе «Однажды...» на НТВ.
Ko var gribēt no šmaras Pugačovas!« ответить
Смысл твоего зловония дегенерат« ответить
Второсортный срочно на ютуб Рэй Рижский для тебя новую песню подогнал.« ответить
No untermenša dzirdu! Krievu mēslu mūziku neklausos!« ответить
Зато здесь строчишь днем и ночью. Строчи лучше у своих хозяев,а то как бы ни кинули тебя,у кого ты тогда будешь строчить.« ответить
у латышей вообще с юмором беда« ответить
Русская баба. Чё с неё взять.« ответить
2 дня назад была программа про Игоря Крутого. Вот он там рассказывал как произошло первое знакомство с Паульсом. Пугачевой.А журналюги уже вывернули все наизнанке.Это было 100 лет назад. А преподнесли как сейчас.« ответить