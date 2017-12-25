В программе «Новые русские сенсации» на НТВ, посвященной скандальному разрыву Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, было обнародовано завещание артиста, которое до этого считалось утраченным. Пор мнению зрителей, документ мог стоить наивному супругу жизни.

Скандал с разрывом Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской регулярно радует даже самых искушенных зрителей неожиданными поворотами и новыми, все более шокирующими подробностями. Почти в самом начале этой громкой истории молодая жена актера пожаловалась, что из дома пропали важные документы, среди которых – завещание ее мужа.

Ответственность за пропажу она возложила на друзей Армена Джигарханяна. Однако бывшая товарка Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур, которая до недавнего времени представляла ее интересы, изложила совершенно иную версию событий. В эфире НТВ она сделал чистосердечное признание – все это время завещание Джигарханяна хранилось у нее. Заверенную копию женщина передала журналистам.

Оказалось, что Армен Джигарханян намеревался оставить все свое имущество без исключения молодой супруге. «Я, Джигарханян Армен Борисович, 1935 года рождения, в здравом уме и твердой памяти, завещаю все мое имущество Цымбалюк-Романовской Виталине Викторовне. Дата: 7 апреля 2015 года», – говорится в документе.

Зрители передачи пришли в ужас от таких подробностей. Ведь недоброжелатели утверждают, что ушлая Виталина Цымбалюк-Романовская затеяла все ради того, чтобы завладеть имуществом актера. Отсюда они предположили, что она могла вынашивать планы по доведению актера до смерти или хотя бы невменяемого состояния, чтобы на законных основаниях прибрать к рукам все его деньги и имущество.

Правда теперь документ утратил свою силу. После всех скандалов Армен Джигарханян подписал новый документ, рассказал его адвокат. Сама Цымбалюк-Романовская, как рассказал ее адвокат, согласна теперь не на все имущество, а лишь на часть. Однако артист намерен идти до конца и добиться наказания для своей бывшей жены.