26 января около 23:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Пурвциемс, где некая женщина сообщила о конфликте со взрослым сыном.

Прибыв на место, стражи порядка выслушали женщину, которая пояснила, что сын не смог найти себе квартиру для жилья и решил вновь переехать к матери. Пьяный мужчина начал ругаться, сломал унитаз и начал угрожать, в виду чего было принято решение вызвать полицию. Женщина пояснила, что не хочет терпеть подобное отношение сына, ведь ранее в семье уже были серьезные конфликты.

Во время беседы с женщиной ее 28-летний сын находился в ванной. Стражи порядка постучали в дверь, призывая его выйти. Через какое-то время мужчина вышел из ванны голым и начал требовать, чтобы сотрудники полиции его утопили. После этого он вновь вернулся в ванну.

По ходу беседы с не слишком адекватным мужчиной, его мать написала заявление, чтобы агрессивный сын покинул квартиру.

Появившийся вновь мужчина начал громко возмущаться, а после и вовсе напал на сотрудников полиции. Он размахивал руками и пытался ударить ногой одного из полицейских. Стражам порядка пришлось применить электрошок для усмирения дебошира.

После этого мужчина в наручниках был доставлен в дежурную часть, где был составлен административный протокол.