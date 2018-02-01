Пурвциемс: голый мужчина напал на полицейских, требуя, чтобы его утопили(3)

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Виталий Вавилкин
17:10 31.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

26 января около 23:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Пурвциемс, где некая женщина сообщила о конфликте со взрослым сыном.

Прибыв на место, стражи порядка выслушали женщину, которая пояснила, что сын не смог найти себе квартиру для жилья и решил вновь переехать к матери. Пьяный мужчина начал ругаться, сломал унитаз и начал угрожать, в виду чего было принято решение вызвать полицию. Женщина пояснила, что не хочет терпеть подобное отношение сына, ведь ранее в семье уже были серьезные конфликты.

 

Во время беседы с женщиной ее 28-летний сын находился в ванной. Стражи порядка постучали в дверь, призывая его выйти. Через какое-то время мужчина вышел из ванны голым и начал требовать, чтобы сотрудники полиции его утопили. После этого он вновь вернулся в ванну.

 

По ходу беседы с не слишком адекватным мужчиной, его мать написала заявление, чтобы агрессивный сын покинул квартиру.

 

Появившийся вновь мужчина начал громко возмущаться, а после и вовсе напал на сотрудников полиции. Он размахивал руками и пытался ударить ногой одного из полицейских. Стражам порядка пришлось применить электрошок для усмирения дебошира.

 

После этого мужчина в наручниках был доставлен в дежурную часть, где был составлен административный протокол.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Биюк 18:15 31:01:2018

Сразу видно, что высокодуховный представитель великого русского народа.

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to Биюк 18:51 31:01:2018

Напьешься как следует и ты таким будешь...

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легко опустится и трудно поднятся 19:38 31:01:2018

У нас на фирме тоже есть такая категория люмпенов которые за свою недолгую жизнь натворили кучу бед и теперь вынуждены расплачиватся. Начинаются обычно все проблемы с алкоголя. Люди ввиду разных обстоятельств попадают в кредитное рабство, вынуждены платить судебным сполнителям и коллекторам. Жизнь незавидная мягко говоря. Даже зарабатывая тысячу и более, большую часть зарплаты забирают в счёт оплаты. Вот и ходят такие ребята рваные, грязные и несчастные, ютятся по общагам и приютам, а весь их досуг сводится к потреблению копеечной выпивки отнимающей физическое и психическое здоровье.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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