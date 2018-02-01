Прибыв на место, стражи порядка выслушали женщину, которая пояснила, что сын не смог найти себе квартиру для жилья и решил вновь переехать к матери. Пьяный мужчина начал ругаться, сломал унитаз и начал угрожать, в виду чего было принято решение вызвать полицию. Женщина пояснила, что не хочет терпеть подобное отношение сына, ведь ранее в семье уже были серьезные конфликты.
Во время беседы с женщиной ее 28-летний сын находился в ванной. Стражи порядка постучали в дверь, призывая его выйти. Через какое-то время мужчина вышел из ванны голым и начал требовать, чтобы сотрудники полиции его утопили. После этого он вновь вернулся в ванну.
По ходу беседы с не слишком адекватным мужчиной, его мать написала заявление, чтобы агрессивный сын покинул квартиру.
Появившийся вновь мужчина начал громко возмущаться, а после и вовсе напал на сотрудников полиции. Он размахивал руками и пытался ударить ногой одного из полицейских. Стражам порядка пришлось применить электрошок для усмирения дебошира.
После этого мужчина в наручниках был доставлен в дежурную часть, где был составлен административный протокол.
Сразу видно, что высокодуховный представитель великого русского народа.« ответить
Напьешься как следует и ты таким будешь...« ответить
У нас на фирме тоже есть такая категория люмпенов которые за свою недолгую жизнь натворили кучу бед и теперь вынуждены расплачиватся. Начинаются обычно все проблемы с алкоголя. Люди ввиду разных обстоятельств попадают в кредитное рабство, вынуждены платить судебным сполнителям и коллекторам. Жизнь незавидная мягко говоря. Даже зарабатывая тысячу и более, большую часть зарплаты забирают в счёт оплаты. Вот и ходят такие ребята рваные, грязные и несчастные, ютятся по общагам и приютам, а весь их досуг сводится к потреблению копеечной выпивки отнимающей физическое и психическое здоровье.« ответить