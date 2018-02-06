Пурвитис, Розенталь и Валтерс едут в Париж

Совсем скоро нас ожидает небывалое в истории Латвии и художественной жизни страны событие: выставка в одном из самых знаменитых и значительных музеев мира — парижском Орсе — живописи, графики, скульптуры и периодики из собрания Латвийского национального художественного музея.

Что достанут из запасников?

Грандиозная парижская экспозиция будет посвящена 100–летию всех трех стран Балтии, поэтому латвийские экспонаты будут соседствовать в зале Музея Орсе с творениями искусства из собраний Литвы и Эстонии. Выставка, которая откроется 8 апреля, носит название «Неукрощенные души. Символизм в странах Балтии». По–французски это звучит как Ames sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes.

Экспозиция будет работать до 15 июля. Параллельно с ней в этот период будут проходить концерты, дискуссии, тематические конференции и лекции. Об этом исключительном событии за границами Латвии, в «мировой столице» Париже, связанном с празднованием векового юбилея, рассказали на пресс–конференции в нашем музее.

С путешествием в Париж 60 экспонатов из музея — 14 произведений живописи, трех скульптур, 34 листов графики и 9 периодических изданий — связано изменение постоянной экспозиции в залах ЛНХМ «Латвийское искусство. 1900–1915», «Латвийское искусство 1900–1940» и «Латвийские модернисты в России в 1920–1930–х».

Понятно, почему меняется вид зала живописи — ведь культовые «Весенние воды» Вильгельма Пурвитиса, «Аркадия» и «Принцесса с обезьянкой» Яниса Розенталя, «Солнце» Рудольфа Перле и другие работы будут гостить в Париже до середины июля. Кроме того, графику, расположенную в витринах другого зала, нужно периодически менять, защищая от губительного для ее сохранности воздействия света — что–то убирать в запасники, а другое доставать. Но есть и еще одно нерядовое событие: дар семьи Таубе нашему музею и всему народу двух работ Яниса Розенталя из своей частной коллекции — «Девы–лебеди» и «Женский портрет».

«Девы–лебеди» прилетели

Первым владельцем этих картин был Янис Таубе, дипломат, политик, промышленник и общественный деятель межвоенного периода. Он умер в 1928 году, но творения Розенталя отправились с его потомками в 1944–м за границу, побывав за послевоенные годы в Германии, Канаде и США. В 1994–м вернулись в Латвию, а сегодня подарены ЛНХМ.

— Члены нашей семьи сохраняли картины Розенталя в трудные годы странствий как величайшую ценность,— сказала, вручая дар музею, Вия Балоде–Таубе. — А сейчас, в юбилейный для страны год, семья единодушно решила, что творения художника должны принадлежать всему народу…

Директор музея Мара Лаце от всего сердца поблагодарила Вию и в ее лице все семейство Таубе за этот бескорыстный дар не только музею, но и всем нам. С надеждой, что посетители музея по достоинству оценят эти творения.

Женский портрет («Улыбка») великолепен, а «Девы–лебеди» выглядят как иллюстрация к сказке. Такого мотива, сюжета в любимом Розенталем жанре символизма в нашем музее еще не встречалось. Сбросив крылья и превратившись в обычных девушек, юные лебеди купались в водоеме. А когда хотели вновь надеть оперение, их застал парень, который схватил и не отдавал им белые крылья…

Природа, человек и душа

Но эти работы останутся в Риге, а о выставке балтийских символистов в Париже Мара Лаце сказала газете «СЕГОДНЯ»:

— Событие это, конечно, из ряда вон выходящее. Орсе — это же один из ведущих музеев мира. Великолепное, роскошное, монументальное здание, миллионы туристов в любое время года — лучшего, наиболее престижного места для нашей экспозиции не придумать. А второе очень важное значение этого события — три страны Балтии смогли вместе поднять этот проект. Мы везем шедевры конца XIX— начала ХХ века: Пурвитис, Розенталь, Валтерс. От каждой из стран прибудет по 60 работ, причем из Литвы это будут экспонаты Музея им. Чюрлениса в Каунасе и Национального художественного музея в Вильнюсе, из Эстонии — Национального художественного музея. Все работы будут располагаться вместе — по тематическим разделам «Природа», «Человек», «Душа» и другим.

— На такого масштаба выставку мы свои работы отправляем впервые, — говорит зав. департаментом латвийского визуального искусства ЛНХМ и руководитель «парижского проекта» по всем трем странам Гинта Герхарде–Упениеце. — Мы уже выставляли творения латвийского символизма в Брюсселе и Люксембурге, но в Музее Орсе — впервые. Скажем, что работы Чюрлениса в мире хорошо знают, а вот наших трех столпов — Пурвитиса, Розенталя и Валтерса — гораздо меньше.

О национальном романтизме

Куратор экспозиции от Орсе известный искусствовед Рудольф Рапети в свое время написал много монографий, посвященных символизму — в частности, работам Чюрлениса. Этот художник и композитор занимал первое место в его книгах о северном символизме. А о нас и об Эстонии он сказал так, что для него наши две страны в этом плане были terra incognita, неисследованная территория. Наш символизм очень отличается от европейского, северного.

Во многом это, по его мнению, вообще нечто особенное. Во многом потому, что у художников Балтии в основном русская школа живописи. Профессионализм трех наших ведущих мастеров родом из Санкт–Петербурга. А развитие этой школы — в сюжетах, красках: яркие тона превратились в серебристые, появилось много античных, мифологических, этнографических мотивов. Национальный романтизм и символизм вплетался в основу, наращивался над ней.

Рапети сразу решил, что дать каждой из трех стран по залу было бы худшим вариантом. Картины и графика расположатся вместе, и это будет как будто разговор символистов трех стран.

Изображение символов и мифов — это сильная сторона художников всех наших стран. Причем сначала будут идти разделы «Человек» и «Душа», а после — «Природа, пейзаж» — окончание осмотра экспозиции должно воодушевить, вдохновить посетителей, она должна оканчиваться на оптимистичной ноте.

О Музее Орсе

Это одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850–1910 годов. Третий по популярности музей Парижа и десятый в мире. Основу коллекции составляют работы прессионистов и постимпрессионистов.

Коллекция богата также произведениями декоративного искусства в стиле ар–нуво, фотографиями и предметами архитектуры. Экспозиции располагаются на пяти ярусах. До 1939 года это было здание железнодорожного вокзала, так и называвшегося — Орсе.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.