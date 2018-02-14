На Пушкинском вечере в зале церкви Реформации собралось много народу — зрителям даже пришлось стоять.

«Богов орган живой…»

…Большой портрет Пушкина, возле него свеча.

Ах, память, если б не было тебя, –

Каким ненужным стал бы каждый вечер.

И, потому, надеясь и любя,

Мы зажигаем памятные свечи…

— так начал памятный вечер председатель Пушкинского общества Л. Ленц.

— Солнце нашей поэзии закатилось! В 2 часа 45 минут пополудни сердце поэта остановилось. Движимые глубокою потребностью духа, чувствами благодарности, верности и славы, собираются ныне русские люди, где бы они ни обретались. Чтобы вспомнить Пушкина, чтобы засвидетельствовать и себе, и ему, что все, что он создал прекрасного, вошло в сущность русской души и живет в каждом из нас; что мы бываем счастливы, когда можем подумать его мыслями и выразить свои чувства его словами; что этот «небом избранный певец» действительно был рожден — «для вдохновенья, для звуков сладких и молитв».

Что к этому пророку действительно «воззвал Божий глас» и что до его «чуткого слуха» действительно «касался Божественный глагол», — писал философ, публицист и литератор Иван Ильин в своей речи «Пророческое призвание Пушкина», которую в 1937 году издал на русском языке в Риге.

— Пожалуй, впервые наша памятная встреча проходит не только в тот же день, но и час, когда не стало поэта, — продолжал ведущий вечера.

Тютчев говорил Пушкину: «Ты был богов орган живой». Вместе с Языковым мы признаем поэзию Пушкина истинным священнодействием. Вместе с Баратынским мы именуем его наставником и пророком. Вместе с Лермонтовым мы скорбим, называя его «невольником чести». Вместе с Достоевским мы называем его человеком XXI века. Вместе с Пушкиным мы повторяем его пророческие слова: «Нет, весь я не умру…»

Ильин писал: «Толпа жадно читает исповеди, записки — потому что в подлости своей радуется уничижению высокого… при открытии всякой мерзости — она в восхищении: «Он мал, как мы! Он мерзок, как мы!» Врете, подлецы: он мал и мерзок не так, как вы — не так! Да, иначе, потому что великий человек знает те часы парения и полета, когда его душа трепещет как «пробудившийся орел». Он знает те священные часы, когда «шестикрылый серафим» отверзает ему и зрение, и слух, чтобы он «внял и неба содроганье, и горний ангелов полет!». Отсюда его пророческая сила. Отсюда божественная окрыленность его творчества. Вот почему мы должны научиться подходить к Пушкину не от деталей его частной жизни и не от анекдотов о нем, но от главного и священного в его личности; от вечного в его творчестве и от его пророческой очевидности. Иметь такого поэта и пророка — значит иметь Свыше великую милость и великое обетование.

— Бывают странные сближения, — взяла слово ведущая вечера Светалана Видякина, сопредседатель Пушкинского общества. — 10 февраля — День дипломатического работника. Мы забываем, что Пушкин прослужил 14 лет в коллегии иностранных дел. Однако исследователи совсем не уделили внимания его работе в иностранном ведомстве России. Хочется вспомнить и его друзей — Александра Грибоедова, исполнявшего миссию дипломата в Персии, который тоже был убит –11 февраля. Дипломатом был и Федор Тютчев, а товарищ Пушкина по лицею Александр Горчаков — канцлер, спасший репутацию России после Крымской войны. Сегодня Пушкин снова незримо несет свое служение как представитель дипкорпуса России и тому пример — одно событие, которое произошло совсем недавно. Памятник Пушкину после 15 лет скитаний нашел место на Парнасе.

«Числюсь по России»

В день рождения Пушкина памятник великому русскому поэту установили на склонах горы Парнас в греческих Дельфах.

— Это наш святой долг — принять у себя памятник Пушкину, который много писал об освобождении Греции, писал о Парнасе, о древнем городе Дельфы, — сказал на церемонии открытия памятника мэр города Панайотис Калцис. — Поэт верил в греческие корни цивилизации, а Парнас — место, где обитали Аполлон и музы Пушкина, жил крылатый конь Пегас, символ поэтического вдохновения и красноречия, и он упоминается во многих произведениях русского гения.

На церемонии говорили, что Греция — маленькая страна, но может еще очень многое дать миру. И памятник Пушкину, который 15 лет оставался в забвении в Эстонии, ненужный, как символ русского языка и русской культуры, удалось вывезти через Гамбург, доставить в Афины, затем в Дельфы и поднять на склоны Парнаса, где для него самое правильное нашлось место и где создается Парк литературной славы мира.

Здесь было много представителей мэрии, греческой общественности, дипломатов, литераторов. Представители Греции говорили, что памятник Пушкин на Парнасе — это свидетельство неразрывности культурных связей России и Греции, уважения к России, признания ее вклада в развитие мировой цивилизации.

— В этом событии — не только дань памяти и уважения великому поэту и гражданину, но и весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между Россией и Грецией, — отметили дипломаты обеих сторон.

Значит, имя Пушкина сегодня живет, и сам поэт предстает перед нами как представитель дипкорпуса России…

Честь не в чести

— Мы не зря назвали программу «Невольник чести». До сих пор все задаются вопросом: почему тогда на Черной речке раздался один выстрел? Многие знали, что Пушкин стреляет от барьера, того требует дуэльный кодекс. Люди знали Пушкина как человека чести. Вот этим–то и воспользовался Дантес. Свои пять шагов Пушкин сделал. А вот Дантес выстрелил, не дойдя до барьера.

Позднее Лермонтов напишет: «Погиб поэт — невольник чести…» Это понятие либо есть в человеке, либо нет. Потерять честь — значит потерять свое лицо, свое имя. Ведь собственное достоинство, верность, благородство — это то, что делает нашу личность сильнее, светлее и мужественнее. Недаром отдают честь офицеры, дают клятву президенты и врачи. Это помогает людям осознать свою ответственность, взять ее на себя, возвыситься над собой, быть верным, стать доблестным.

В современном мире считается, что такое понятие, как честь, уже устарело. Сегодня честь не в чести… Люди потеряли свое духовное стремление к благородству, обретя потребительское отношение ко всем сферам жизни. Честь и уважение остались в книгах по истории. Сегодня человек сам может отказаться от своего достоинства, пройти мимо несправедливости, безнаказательно «опустить» другого человека, пройти мимо невежества.

Трудно верить, надеяться на других людей, часто обжигаешься на неискренности другого человека, что делает нашу жизнь более обособленной друг от друга. Разве это не печально?

Поэтическую канву вечера великолепно дополнила музыка. Русский камерный хор «Акколада» под управлением Оксаны Черкасовой проникновенно исполнил православные песнопения и трепетные сочинения из опусов Георгия Свиридова «Пушкинский венок» и «Курские песни». Вокалисты пели под аккомпанемент пианистки и педагога Ольги Москальоновой. Бас Роман Полисадов исполнил арию «Скорбит душа» из оперы «Борис Годунов», русскую песню «Ноченька» и романс на стихи Пушкина «Пророк». Серебристое сопрано, хрупкая красавица Ольга Баришмане предстала в образе самой музы Пушкина. Она исполнила романсы Рахманинова «Здесь хорошо» и «Оне говорили», и русскую народную песню, превращенную Чайковским в романс, «Я ли в поле да не травушка была».

— Пушкину было отпущено на земле мало — всего 37 лет, 8 месяцев и три дня, — сказал в завершение вечера ведущий. — А на самом деле ему была отпущена Вечность.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.