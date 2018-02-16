Пускать ли в дом «эксперта»

Как рассчитывается арендная плата в денационализированном доме, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Добрый день. Мы, группа жителей нашего дома, в основном пенсионного возраста, хотели бы через газету получить юридический совет. Живем в нашем доме уже более полувека. Дом старый, построен еще в начале прошлого века. В середине 90–х по денационализации перешел к хозяину.

Хозяин оказался очень приличным человеком, никого из жильцов не обижал, три шкуры с жильцов не драл, заключил нормальные договоры — словом, все было хорошо.

Но, к сожалению, он умер, а наследники возиться с домом не захотели. Вскоре по дому начали гулять какие–то чужие люди — то ли покупатели, то ли маклеры, заглядывали во все углы, что–то смотрели, изучали, потом одни исчезали, появлялись другие… И вот на днях мы получили письмо: в нем сообщалось, что дом продан коммерческой фирме и что нынешняя арендная плата (которую мы вносим) не покрывает расходы на содержание дома и не приносит прибыли. Поэтому каждого из нас просят назначить определенное время, когда мы можем обеспечить доступ в свое жилье специалиста по недвижимости, который оценит наши квартиры: соответствует ли наша арендная плата среднему уровню на рынке жилья за аналогичные квартиры. А после оценки нам предложат новую арендную плату.

Мы сейчас просто в ужасе. БОльшая часть жильцов — люди небогатые, пенсионеры. А вдруг этот оценщик назначит столько, что мы не сможем платить? Что тогда — идти в ночлежку?!»

Комментирует юрист Латвийского комитета по правам человека (ЛКПЧ) Денис Горба:

— Согласно законодательству Латвии, размер арендной платы определяется не заключением какого–то эксперта–оценщика, а только и исключительно договором между двумя сторонами — арендодателем и арендатором. Статья 13 Закона о найме жилого помещения гласит, что арендная плата может быть повышена по соглашению сторон, если это предусмотрено в договоре. Но, даже если это предусмотрено, домовладелец все равно обязан дать финансовое обоснование и финансовый расчет — почему он повышает арендную плату, и почему именно на столько. И пока стороны не пришли к соглашению, в силе остаются условия договора, заключенного последним, — даже если наймодатель (домовладелец) поменялся.

Судебная практика, в частности решения Верховного суда устанавливает, что при расчете предлагаемой арендной платы домовладелец обязан брать за основу фактические расходы за последний календарный год (иными словами, если хозяин планирует повысить арендную плату сейчас, то рассчитывать ее он должен на базе расходов за 2017 год).

Существуют также правила Кабинета министров № 215, где четко регламентировано, по какой формуле рассчитывается арендная плата. Желая ее (плату) изменить, домовладелец обязан:

* рассчитать новую сумму по формуле (именно рассчитать, а не взять с неба какую–то произвольную сумму!);

* представить доказательства, сколько средств на дом было потрачено (как того требует закон).

От этого будет также зависеть и размер прибыли, которая должна составлять определенный процент от эксплуатационных расходов (а не назначаться по принципу «сколько хочу»).

Таким образом, чтобы объективно определить размер арендной платы, которую, по закону, наймодатель вправе брать с нанимателя жилья, нужно суммировать две составляющие: эксплуатационные расходы и прибыль (то есть определенный процент от эксплуатационных расходов). Соответственно, нет никакой необходимости в визите в квартиры каких–либо оценщиков. Тем более таких, которые изначально ориентированы заказчиком не просто оценить ваше жилье, а оценить с целью повысить арендную плату. Трудно представить, что оценка в данном случае может быть объективной.

Если наймодатель все–таки будет настаивать на том, чтобы вы впустили в квартиры оценщика, советую внимательно просмотреть свой действующий договор: иногда там имеется отдельный пункт, где домовладелец гарантирует жильцу возможность беспрепятственно пользоваться арендуемым жилым помещением, а жилец, в свою очередь, обязуется аккуратно и вовремя платить за аренду и не наносить ущерб жилью. Возможно, такой пункт имеется и в ваших договорах. Но даже если такого пункта там нет, не важно: неприкосновенность жилища гарантирует каждому из нас конституция — Сатверсме. И если кто–то вопреки вашей воле будет пытаться проникнуть в ваши квартиры (для их оценки или с какой–то иной целью — не важно), по закону, это является противозаконным деянием, по которому на основании заявления полиция может возбудить уголовный процесс.

Одинокая и бедная: как получить помощь?

«Мне 72 года, одинокая, семьи нет. До недавнего времени у меня был небольшой приработок к пенсии: приводила соседского мальчика из школы и занималась с ним до прихода родителей с работы. Но в конце года в той семье изменились обстоятельства, и в моих услугах они нуждаться перестали. И я вскоре почувствовала, как тяжело стало без приработка! Найти новый нереально: силы и здоровье «по возрасту», да и латышский плохо знаю. Могу ли я как одинокая пенсионерка получить статус нуждающейся или малообеспеченной, за которым раньше не обращалась, потому что на скромную жизнь и так хватало? Л. Городецкая, Рига».

Одинокому (отдельно проживающему) пенсионеру, претендующему на социальную помощь, необходимо обратиться в Рижскую социальную службу, в филиал предместья, где он задекларирован (фактически проживает). Ему понадобится:

* подать заявление, которое либо напишет он сам, либо с его слов напишет сотрудник службы, а заявитель подпишет;

* заполнить и подать декларацию о доходах — для оценки его материального положения;

* предъявить следующие документы:

1) паспорт;

2) если есть — документы, подтверждающие получение пенсии и пособий другого государства, свидетельство об инвалидности, сведения о других доходах;

3) подлинник договора найма и/или обслуживания жилого помещения, подлинники платежных квитанций за предыдущий месяц, в том числе документ об оплате потребленной электроэнергии (если человек обращается за жилищным пособием).

Одинокому (живущему вне семьи) человеку присваивается статус нуждающегося, если среднемесячный доход человека в течение последних трех месяцев не превышал 128,06 евро. Такой статус присваивается на срок от трех до шести месяцев.

В свою очередь, малообеспеченным может быть признан отдельно проживающий человек, получающий пенсию по старости или по инвалидности — в среднем EUR 400,00 в месяц. Обычно для отдельно проживающих получателей пенсии по старости или по инвалидности статус присваивается на 6 месяцев.

Статус нуждающегося или малообеспеченного лица, а также социальные пособия (за исключением единовременного пособия в чрезвычайной ситуации и пособия на погребение) заявителю не предоставляются, если он:

* заключил с кем–либо договор о содержании;

* получает услуги, предоставляемые учреждением длительного социального обслуживания и социальной реабилитации (пансионатом), или находится в месте заключения;

* ему принадлежат денежные накопления, ценные бумаги или собственность, за исключением недвижимой собственности или ее части, в которой заявитель проживает и задекларирован, предметов обстановки квартиры/дома, одежды, бытовых принадлежностей, а также другого имущества и вещей (с полным списком можно ознакомиться либо на сайте www.ld.riga.lv, либо в своем районном филиале социальной службы).

Согласно обязательным правилам РД № 202 «О признании семьи нуждающейся или малообеспеченной, или отдельно проживающего лица нуждающимся или малообеспеченным и социальных пособиях в Рижском городском самоуправлении», отдельно проживающие пенсионеры могут рассчитывать на:

* пособие по обеспечению уровня ГМД (гарантированного минимального дохода);

* жилищное пособие;

* пособие по уходу за здоровьем;

* пособие на покрытие взносов пациента (за исключением тех, кто освобожден от уплаты данного взноса) в общей сумме не более EUR 71,14 в календарный год;

* пособие на оплату части расходов по приобретению лекарств и медицинских средств, включенных в список компенсируемых медикаментов;

* пособие на приобретение средств, используемых при инконтиненции,

* пособие для обеспечения ухода на дому;

* единовременное пособие в чрезвычайной ситуации (в этом случае представлять в социальную службу документы, подтверждающие доходы и материальные ресурсы, не требуется).

Статус нуждающегося лица также освобождает от обязанности оплачивать:

a) взнос пациента;

b) компенсируемые государством медикаменты.

В этом случае обладатель статуса при обращении к врачу, в аптеку за лекарствами или при лечении в больнице должен предъявить справку, удостоверяющую его статус нуждающегося.

Более подробно о возможностях и условиях получения социальной помощи от самоуправления одинокий (проживающий отдельно) пенсионер может узнать, позвонив по справочному телефону 80005055.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.