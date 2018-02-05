«Пусть они поцелуют друг друга…»

Сейм «помиловал» депутата Кайминьша, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Иногда здравый смысл все–таки этот дом посещает», — так о своем родном сейме высказался депутат и доктор права Ринголдс Балодис и выразил надежду, что «этот здравый смысл сведет вместе Артусса Кайминьша и Валдиса Калнозолса, они помирятся и друг друга поцелуют».

Бьёт — значит любит?

Впрочем, едва ли можно представить, что депутаты парламента Кайминьш и Калнозолс начнут обниматься и лобызаться. Ну разве что если сильно примут на грудь…

Пока же они развлекаются тем, что сводят друг с другом счеты. Стоит признать, что Калнозолс весьма справедливо обиделся на Кайминьша. В полемическом запале Кайминьш с трибуны сейма поинтересовался у Калнозолса, когда он в последний раз бил свою жену. Затем актер по профессии Кайминьш, видимо, войдя в роль психиатра, поставил Калнозолсу диагноз: «Ты — больной!.. Я понял, Валдис Калнозолс, вы действительно сумасшедший!»

Каонозолс, напомним, тут же обратился в комиссию сейма по мандатам и этике, призвав коллег «приговорить Кайминьша к высшей мере». Речь, разумеется, идет не о расстреле, а о том, чтобы в виде наказания запретить депутату посещать следующее пленарное заседание. И комиссия данное предложение Калнозолса поддержала!

Этот вынужденный прогул мог бы обойтись Кайминьшу весьма дорого, причем в прямом смысле: отсутствие на пленарном заседании карается штрафом в размере 20 процентов от депутатского оклада. В денежном выражении это получается около 360 евро!

Иду «на ты»

Однако на пленарном заседании выяснилось, что большинство депутатов настроены по отношению к Кайминьшу миролюбиво — или, точнее, снисходительно.

Один из парламентариев во время обсуждения вопроса о мере наказания Кайминьшу даже взывал к… социальной справедливости! Мол, правящие депутаты и так получают больше, чем рядовой и независимый депутат Кайминьш. Так зачем же еще отнимать у него часть голого оклада?!

Сам Кайминьш, кстати, даже и не пытался оправдаться, заявив, что не считает себя виноватым, он лишь выражал свое мнение. На это «пострадавший» Калнозолс заметил, что если один человек унижает другого, то это не выражение своего мнения, а нечто иное.

Калнозолса поддержала независимый депутат Сильвия Шимфа, которая призналась, что ей нередко бывает стыдно за поступки коллеги Кайминьша. В частности, Шимфа крайне огорчена тем, что Кайминьш внес в работу парламента фамильярность: «Для меня, например, неприемлемо, когда кто–то тыкает человеку, который намного старше собеседника».

Не дали почувствовать себя жертвой

И все–таки на сей раз депутаты простили Кайминьша и не поддержали инициативу комиссии о том, чтобы наказать его рублем. Скорее всего, парламентарии так поступили не столько заботясь о благосостоянии «депутата–хулигана», сколько считая, что в преддверии выборов не нужно давать ему и его сторонникам возможности устроить пиар на этом решении.

«Если бы мы его наказали, то Кайминьш начал бы изображать из себя жертву. Мы ему такой возможности не дали», — пояснил газете «СЕГОДНЯ» мотивы голосования один из опытных депутатов.

Отметим, что эта норма — лишать депутата права участвовать в одном и более пленарных заседаний — была принята еще парламентом прошлого созыва. Однако до сих пор еще ни разу не применялась. Нарушители этических норм отделывались устным или письменным выговором.

Цитата

«Здравый смысл, сведи вместе Валдиса Калнозолса и Артусса Кайминьша, пусть они пожмут друг другу руки, поцелуются, и наступит один раз покой! Ведь это же какой–то детский сад — называть друг друга психом, и нам потом все эти разборки нужно слушать».

Ринголдс Балодис, депутат сейма.

Абик ЭЛКИН.