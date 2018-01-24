Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что он считает Россию ответственной за новую химическую атаку, якобы совершенную правительственными войсками вблизи Дамаска в понедельник. По словам дипломата, «неспособность» Москвы остановить подобные нападения ставит под вопрос «её состоятельность в качестве участника урегулирования» сирийского кризиса, пишет The Wall Street Journal.
«Кто бы ни совершил эти атаки, Россия в конечном счёте несёт ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бессчётное количество других сирийцев, против которых применялось химическое оружие с тех пор, как Россия связалась с Сирией», — подчеркнул глава Госдепартамента.
Тиллерсон призвал Россию прекратить пользоваться правом вето в Совете Безопасности ООН при обсуждении этого вопроса. По его мнению, страна должна «как минимум» воздержаться при голосовании.
Кроме того, госсекретарь обвинил Москву в том, что она «не выполнила свои обязательства перед США», допустив нарушения международной сделки 2013 года, которая подразумевала уничтожение всех запасов боевых отравляющих веществ в Сирии. По утверждению Тиллерсона, существует множество доказательств, что страна продолжала обладать химическим оружием после апреля 2014-го.
Со своей речью ведущий дипломат Америки выступил на встрече представителей 20 стран в Париже. Цель этого мероприятия — создать механизм, который повысит эффективность выявления и наказания тех, кто использует запрещённое оружие, поясняет The Wall Street Journal.
Ни одного доказательства нет у США р том, что Асад применяет хим оружие. Ни одного! Зато сотни доказательств как США бомбят мирных жителей по всему миру.« ответить
помнится как с требуны тресли колбочку с порошком, разбомбили страну и нечего не нашли, так и тут никаких доказательств, за то ИГИЛ выгодны такие провакации« ответить
По утверждению Тиллерсона, существует множество доказательств« ответить
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nu tak v cem ze problema togda? privel bi dokazatelstva esli oni u nego tak mnogo.
ja ne ponimaju. estj dokazatelstva i privoditj ih ne mozet. kak eto?
v moem ponjatie tak: dokazatelstva estj - lozish ih na stol, net - molcish v trjapocku.
Рекс лает, а караван идёт.« ответить
Сирийская и российская сторона собрала пробы и документальные доказательства применения химоружия "умеренными" боевиками и передала в ООН! А также, Россия предложила создать новый независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии. По инициативе Москвы Совбез провел экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг недавних сообщений о предположительном применении химического оружия в пригороде Дамаска.« ответить
В ответ постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон не примет предложения России о новом механизме расследования химических атак в САР.
Да и у янки нет ни единого доказательства против Асада, но враньё продолжается! Точно так же, как это было с пресловутой пробиркой с белым порошком!
Асаду просто незачем и не выгодно что-то такое делать! Военная поддержка со стороны РФ и Ирана действующему президенту Сирии Башару Асаду позволяет не использовать запрещенные методы борьбы даже против террористов. Общественный контроль и скорость распространения информации не позволяет законному легитимному руководству переходить грань, нарушать взятые на себя обязательства перед мировым сообществом и причинять страдания мирным жителям. На этом и точка!« ответить
кто же поверит лживой пиндосовской мрази?!!« ответить
"Тиллерсон призвал Россию прекратить пользоваться правом вето в Совете Безопасности ООН при обсуждении этого вопроса. По его мнению, страна должна «как минимум» воздержаться при голосовании. *« ответить
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А я призываю Штаты прекратить пользоваться правами монопольного эмитента "зелени" и обеспечить "зелень" золотым покрытием ...