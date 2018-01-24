Путин активно «химичит» в Сирии(8)

Лента новостей
Айвару Лембергсу вручат черный пояс по тхэквондо Публику ждет продолжение «Робокопа» Были поселки, остались адреса. В Латвии 80% поселков не соответствуют статусу Сообщили, когда ждать эпидемии гриппа Юлия Пересильд: «Я верю в волю случая!» В Госдуме РФ предложили ввести санкции против Ушакова Бывший генсек НАТО Расмуссен вошел в совет Norvik Banka! Более 3000 жителей Марупе, Болдераи и Катлакалнса получат деньги на водопровод 2018 — год, решающий судьбу русских Латвии
Eще в разделе
США подставили курдов Русские Эстонии ненавидят НАТО и защищают Россию США злоупотребляют гостеприимством Японии Страны НАТО молчат об агрессии Турции Легендарный Сорос проиграл Путину. ЕС на грани развала
Анатолий Тарасов
10:30 24.01.2018
В мире / Война

Россия несёт ответственность за применение химического оружия в Сирии. С таким обвинением на конференции в Париже выступил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, пишет The Wall Street Journal. Дипломат также усомнился в способности Москвы участвовать в разрешении сирийского кризиса.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что он считает Россию ответственной за новую химическую атаку, якобы совершенную правительственными войсками вблизи Дамаска в понедельник. По словам дипломата, «неспособность» Москвы остановить подобные нападения ставит под вопрос «её состоятельность в качестве участника урегулирования» сирийского кризиса, пишет The Wall Street Journal. 

 

«Кто бы ни совершил эти атаки, Россия в конечном счёте несёт ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бессчётное количество других сирийцев, против которых применялось химическое оружие с тех пор, как Россия связалась с Сирией», — подчеркнул глава Госдепартамента.

 

Тиллерсон призвал Россию прекратить пользоваться правом вето в Совете Безопасности ООН при обсуждении этого вопроса. По его мнению, страна должна «как минимум» воздержаться при голосовании.  

 

Кроме того, госсекретарь обвинил Москву в том, что она «не выполнила свои обязательства перед США», допустив нарушения международной сделки 2013 года, которая подразумевала уничтожение всех запасов боевых отравляющих веществ в Сирии. По утверждению Тиллерсона, существует множество доказательств, что страна продолжала обладать химическим оружием после апреля 2014-го.

 

Со своей речью ведущий дипломат Америки выступил на встрече представителей 20 стран в Париже. Цель этого мероприятия — создать механизм, который повысит эффективность выявления и наказания тех, кто использует запрещённое оружие, поясняет The Wall Street Journal.

RT / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ложь на лжи 10:36 24:01:2018

Ни одного доказательства нет у США р том, что Асад применяет хим оружие. Ни одного! Зато сотни доказательств как США бомбят мирных жителей по всему миру.

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 11:00 24:01:2018

помнится как с требуны тресли колбочку с порошком, разбомбили страну и нечего не нашли, так и тут никаких доказательств, за то ИГИЛ выгодны такие провакации

« ответить
Profile_default
Janka 10:51 24:01:2018

По утверждению Тиллерсона, существует множество доказательств
====
nu tak v cem ze problema togda? privel bi dokazatelstva esli oni u nego tak mnogo.
ja ne ponimaju. estj dokazatelstva i privoditj ih ne mozet. kak eto?
v moem ponjatie tak: dokazatelstva estj - lozish ih na stol, net - molcish v trjapocku.

« ответить
Profile_default
Всё просто 11:14 24:01:2018

Рекс лает, а караван идёт.

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 11:03 24:01:2018

Сирийская и российская сторона собрала пробы и документальные доказательства применения химоружия "умеренными" боевиками и передала в ООН! А также, Россия предложила создать новый независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии. По инициативе Москвы Совбез провел экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг недавних сообщений о предположительном применении химического оружия в пригороде Дамаска.
В ответ постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон не примет предложения России о новом механизме расследования химических атак в САР.
Да и у янки нет ни единого доказательства против Асада, но враньё продолжается! Точно так же, как это было с пресловутой пробиркой с белым порошком!

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 11:07 24:01:2018

Асаду просто незачем и не выгодно что-то такое делать! Военная поддержка со стороны РФ и Ирана действующему президенту Сирии Башару Асаду позволяет не использовать запрещенные методы борьбы даже против террористов. Общественный контроль и скорость распространения информации не позволяет законному легитимному руководству переходить грань, нарушать взятые на себя обязательства перед мировым сообществом и причинять страдания мирным жителям. На этом и точка!

« ответить
Profile_default
ин-на 11:46 24:01:2018

кто же поверит лживой пиндосовской мрази?!!

« ответить
Profile_default
Японский городовой 12:12 24:01:2018

"Тиллерсон призвал Россию прекратить пользоваться правом вето в Совете Безопасности ООН при обсуждении этого вопроса. По его мнению, страна должна «как минимум» воздержаться при голосовании. *
**************************************************************************************************
А я призываю Штаты прекратить пользоваться правами монопольного эмитента "зелени" и обеспечить "зелень" золотым покрытием ...

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV