Россия несёт ответственность за применение химического оружия в Сирии. С таким обвинением на конференции в Париже выступил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, пишет The Wall Street Journal. Дипломат также усомнился в способности Москвы участвовать в разрешении сирийского кризиса.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что он считает Россию ответственной за новую химическую атаку, якобы совершенную правительственными войсками вблизи Дамаска в понедельник. По словам дипломата, «неспособность» Москвы остановить подобные нападения ставит под вопрос «её состоятельность в качестве участника урегулирования» сирийского кризиса, пишет The Wall Street Journal.

«Кто бы ни совершил эти атаки, Россия в конечном счёте несёт ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бессчётное количество других сирийцев, против которых применялось химическое оружие с тех пор, как Россия связалась с Сирией», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Тиллерсон призвал Россию прекратить пользоваться правом вето в Совете Безопасности ООН при обсуждении этого вопроса. По его мнению, страна должна «как минимум» воздержаться при голосовании.

Кроме того, госсекретарь обвинил Москву в том, что она «не выполнила свои обязательства перед США», допустив нарушения международной сделки 2013 года, которая подразумевала уничтожение всех запасов боевых отравляющих веществ в Сирии. По утверждению Тиллерсона, существует множество доказательств, что страна продолжала обладать химическим оружием после апреля 2014-го.

Со своей речью ведущий дипломат Америки выступил на встрече представителей 20 стран в Париже. Цель этого мероприятия — создать механизм, который повысит эффективность выявления и наказания тех, кто использует запрещённое оружие, поясняет The Wall Street Journal.