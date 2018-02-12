Путин борется с собой(27)

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Анатолий Тарасов
10:50 12.02.2018
В мире / Россия

«Экономика в России переживает застой, зарплаты падают, бедных становится все больше. Тем не менее, 18 марта Владимира Путина снова выберут президентом. Почему, собственно?» — задается вопросом Юлиан Ханс на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger.

«На праздновании народного единства, в котором, по данным властей, приняли участие более полумиллиона человек по всей России, советское и российское так смешалось, что с трудом можно было отличить одно от другого, — пишет Ханс о прошедшей 3 февраля акции «Россия в моем сердце». — Это касается не только программы, но и организации: как когда-то на 1 мая и в годовщину Великой октябрьской революции, государство отправляет своих граждан на уличные демонстрации».

 

«Недавно оппозиционер Алексей Навальный показал Кремлю, сколько народу он может мобилизовать. (...) А теперь государство показывает, что оно вполне способно мобилизовать массы и народ единодушно поддерживает Владимира Путина», — отмечает журналист.

 

«При этом главная проблема Путина — это не Навальный, которого юстиция легко выбила из гонки», — пишет Ханс. Из семи кандидатов на пост президента избиратели знают только телеведущую Ксению Собчак и Владимира Жириновского, «который уже два десятилетия притворяется гавкающим национал-популистом, однако никогда не кусает».

 

«Главная проблема Путина — это он сам, — считает журналист. — С одной стороны, у него нет конкретных успехов; экономика находится в застое, реальные зарплаты падают на протяжении нескольких лет, все больше людей, даже по официальным меркам, живут за чертой бедности. Отсутствует видение будущего: все, что обещает Путин избирателям, он обещал уже неоднократно — адекватные зарплаты и пенсии, улучшение здравоохранения и выход из нефтегазовой зависимости. Однако, если ему не удалось выполнить эти обещания за 18 лет, почему это должно получиться на сей раз?» — рассуждает журналист.

 

«С другой стороны, он пользуется большой популярностью — ею он обязан патриотическому подъему, связанному с аннексией Крыма и конфронтацией с Америкой. Но, если все считают Путина безальтернативным, а результаты выборов — предрешенными, кто пойдет голосовать?» — говорится далее.

 

«Месяцами кремлевские эксперты ломают на этим голову. Итогом становятся такие мероприятия, как «Россия в моем сердце», — говорится в статье.

 

«Вперед, Россия! Так было в России с далеких времен: чем выше давление, тем крепче бетон», — пел на праздновании эстрадный певец Олег Газманов. «Выбирать Путина из упрямства — не особенно хороший мотив. Но хоть что-то», — замечает автор.

InoPressa / Фото
Комментарии (27)
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Ну ща начнется движуха 10:55 12:02:2018

Кунсткамера, ваш выход ! ))))

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Пеца 11:02 12:02:2018

это луче чем Пеца Алкашенко, всю вусраину пропил

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Э 11:05 12:02:2018

Не пьет Порох, диабет у него, не пиши всякую хрень.

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Справку 11:07 12:02:2018

в студию !!! :)

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>>>>Э 11:05 12:02:2018 11:12 12:02:2018

а если у него кариес то он посрать не может? что за бредятину ты пишешь, при диабеде пей горилку, на это не чё не влияет

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Саня 10:55 12:02:2018

"чем выше давление, тем крепче бетон"???
Нас е.ут, а мы крепчаем. Понятно, какой лозунг выбран для плебса.

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МАН>саня -жопа сраня 11:29 12:02:2018

Ну на вас и лозунги не нужны, достаточно проорать "русские идут" и вы готовы в окна попрыгать!..

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Плавали-знаем 11:45 12:02:2018

Криеви нак и не допустить ЦС в правительство ! Ву а ля и дело в шляпе.))))

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Это вам за пацанов 10:59 12:02:2018

Путину удалось убедить россиян, что их окружают хищники НАТО, и стадо без него пропадет, все 145 миллионов "пацанов", .:))

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МАН>за пацанов 11:36 12:02:2018

Путину не пришлось убеждать в этом россиян, за него это очень убедительно сделали США и НАТО!..

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ИвАн 18:05 12:02:2018

Помните мультик "Вокруг Света за 80 дней"? Есть ли у вас план, мистер Фикс?--- Да, у меня есть план." Эт про вашего Вована.

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Какая-то кунсткамера сегодня вяленькая. Где патриотSSы?! 11:06 12:02:2018

ПатриотSSам посвящается - " В Пхенчхане за попытку украсть клюшки финской сборной задержан гражданин Латвии "

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dave 11:06 12:02:2018

Чем дольше будет Путин у власти..тем лучше.Очень приятно наблюдать агонию второсортных отбросов))

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)

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