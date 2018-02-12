«На праздновании народного единства, в котором, по данным властей, приняли участие более полумиллиона человек по всей России, советское и российское так смешалось, что с трудом можно было отличить одно от другого, — пишет Ханс о прошедшей 3 февраля акции «Россия в моем сердце». — Это касается не только программы, но и организации: как когда-то на 1 мая и в годовщину Великой октябрьской революции, государство отправляет своих граждан на уличные демонстрации».
«Недавно оппозиционер Алексей Навальный показал Кремлю, сколько народу он может мобилизовать. (...) А теперь государство показывает, что оно вполне способно мобилизовать массы и народ единодушно поддерживает Владимира Путина», — отмечает журналист.
«При этом главная проблема Путина — это не Навальный, которого юстиция легко выбила из гонки», — пишет Ханс. Из семи кандидатов на пост президента избиратели знают только телеведущую Ксению Собчак и Владимира Жириновского, «который уже два десятилетия притворяется гавкающим национал-популистом, однако никогда не кусает».
«Главная проблема Путина — это он сам, — считает журналист. — С одной стороны, у него нет конкретных успехов; экономика находится в застое, реальные зарплаты падают на протяжении нескольких лет, все больше людей, даже по официальным меркам, живут за чертой бедности. Отсутствует видение будущего: все, что обещает Путин избирателям, он обещал уже неоднократно — адекватные зарплаты и пенсии, улучшение здравоохранения и выход из нефтегазовой зависимости. Однако, если ему не удалось выполнить эти обещания за 18 лет, почему это должно получиться на сей раз?» — рассуждает журналист.
«С другой стороны, он пользуется большой популярностью — ею он обязан патриотическому подъему, связанному с аннексией Крыма и конфронтацией с Америкой. Но, если все считают Путина безальтернативным, а результаты выборов — предрешенными, кто пойдет голосовать?» — говорится далее.
«Месяцами кремлевские эксперты ломают на этим голову. Итогом становятся такие мероприятия, как «Россия в моем сердце», — говорится в статье.
«Вперед, Россия! Так было в России с далеких времен: чем выше давление, тем крепче бетон», — пел на праздновании эстрадный певец Олег Газманов. «Выбирать Путина из упрямства — не особенно хороший мотив. Но хоть что-то», — замечает автор.
Кунсткамера, ваш выход ! ))))« ответить
это луче чем Пеца Алкашенко, всю вусраину пропил« ответить
Не пьет Порох, диабет у него, не пиши всякую хрень.« ответить
в студию !!! :)« ответить
а если у него кариес то он посрать не может? что за бредятину ты пишешь, при диабеде пей горилку, на это не чё не влияет« ответить
"чем выше давление, тем крепче бетон"???« ответить
Нас е.ут, а мы крепчаем. Понятно, какой лозунг выбран для плебса.
Ну на вас и лозунги не нужны, достаточно проорать "русские идут" и вы готовы в окна попрыгать!..« ответить
Криеви нак и не допустить ЦС в правительство ! Ву а ля и дело в шляпе.))))« ответить
Путину удалось убедить россиян, что их окружают хищники НАТО, и стадо без него пропадет, все 145 миллионов "пацанов", .:))« ответить
Путину не пришлось убеждать в этом россиян, за него это очень убедительно сделали США и НАТО!..« ответить
Помните мультик "Вокруг Света за 80 дней"? Есть ли у вас план, мистер Фикс?--- Да, у меня есть план." Эт про вашего Вована.« ответить
ПатриотSSам посвящается - " В Пхенчхане за попытку украсть клюшки финской сборной задержан гражданин Латвии "« ответить
Чем дольше будет Путин у власти..тем лучше.Очень приятно наблюдать агонию второсортных отбросов))« ответить