«Экономика в России переживает застой, зарплаты падают, бедных становится все больше. Тем не менее, 18 марта Владимира Путина снова выберут президентом. Почему, собственно?» — задается вопросом Юлиан Ханс на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger.

«На праздновании народного единства, в котором, по данным властей, приняли участие более полумиллиона человек по всей России, советское и российское так смешалось, что с трудом можно было отличить одно от другого, — пишет Ханс о прошедшей 3 февраля акции «Россия в моем сердце». — Это касается не только программы, но и организации: как когда-то на 1 мая и в годовщину Великой октябрьской революции, государство отправляет своих граждан на уличные демонстрации».

«Недавно оппозиционер Алексей Навальный показал Кремлю, сколько народу он может мобилизовать. (...) А теперь государство показывает, что оно вполне способно мобилизовать массы и народ единодушно поддерживает Владимира Путина», — отмечает журналист.

«При этом главная проблема Путина — это не Навальный, которого юстиция легко выбила из гонки», — пишет Ханс. Из семи кандидатов на пост президента избиратели знают только телеведущую Ксению Собчак и Владимира Жириновского, «который уже два десятилетия притворяется гавкающим национал-популистом, однако никогда не кусает».

«Главная проблема Путина — это он сам, — считает журналист. — С одной стороны, у него нет конкретных успехов; экономика находится в застое, реальные зарплаты падают на протяжении нескольких лет, все больше людей, даже по официальным меркам, живут за чертой бедности. Отсутствует видение будущего: все, что обещает Путин избирателям, он обещал уже неоднократно — адекватные зарплаты и пенсии, улучшение здравоохранения и выход из нефтегазовой зависимости. Однако, если ему не удалось выполнить эти обещания за 18 лет, почему это должно получиться на сей раз?» — рассуждает журналист.

«С другой стороны, он пользуется большой популярностью — ею он обязан патриотическому подъему, связанному с аннексией Крыма и конфронтацией с Америкой. Но, если все считают Путина безальтернативным, а результаты выборов — предрешенными, кто пойдет голосовать?» — говорится далее.

«Месяцами кремлевские эксперты ломают на этим голову. Итогом становятся такие мероприятия, как «Россия в моем сердце», — говорится в статье.

«Вперед, Россия! Так было в России с далеких времен: чем выше давление, тем крепче бетон», — пел на праздновании эстрадный певец Олег Газманов. «Выбирать Путина из упрямства — не особенно хороший мотив. Но хоть что-то», — замечает автор.