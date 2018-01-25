Российское правительство пытается подтолкнуть экономику страны к «большей самостоятельности», пытаясь снизить зависимость народного хозяйства от импортных продуктов питания и промтоваров, сообщает в своём недавнем отчёте разведывательно-аналитический центр Stratfor. Москве удалось добиться определённых успехов на этом поприще.

Задавшись целью побороть зависимость России от нефтедолларов и импортных товаров, Кремль вот уже некоторое время пытается «перебалансировать экономику», стремясь заместить зарубежные продукты питания и промтовары отечественными, пишет центр Stratfor в своём недавнем отчёте. Как полагают аналитики компании, пока подобная политика даёт «неоднозначные результаты», однако «процесс продолжается», и «та российская экономика, которая возникает через него, будет гораздо более самостоятельной, чем она была в прошлые десятилетия — по крайней мере в отдельных своих аспектах».

По мысли авторов отчёта, хотя Россия располагает богатейшими природными ресурсами, извлекать из них прибыль стране не так просто, и причина — в логистике: российские природные богатства «размазаны по таким огромным территориям и часто залегают в настолько суровом климате», что их добыча и экспорт нередко оказываются невероятно сложными, что снижает рентабельность добывающей промышленности.

Кроме того, отмечают эксперты, население страны сосредоточено в основном в европейской её части, тогда как её центральную и восточную части занимает вечная мерзлота, покрывающая в общей сложности примерно 65% территории России, а российские реки в большинстве своём текут на север или на юг, и поэтому непригодны для транспортировки товаров по стране. Россия даже не может в полной мере пользоваться своим знаменитым чернозёмом, располагающимся в южных районах страны от Украины до границы Монголии и Казахстана: из-за лютых зим и непредсказуемой погоды большую часть этих земель чрезвычайно сложно возделывать, а там, где это всё же можно — а именно на Северном Кавказе у Чёрного моря, — угрозы для сельскохозяйственных производств создают уже «этнополитические трения», пишут авторы.

Правители России «силились справиться с географическими особенностями страны» на протяжении многих веков, говорится в материале. Тем не менее, хотя Россия ещё со времён Рюриковичей и вплоть до Октябрьской революции была крупным экспортёром зерновых, её промышленность всегда страдала от логистических проблем, и ей после индустриализации конца XIX века так и не удалось «встать в первый ряд развитых держав», констатируют аналитики Stratfor. Советское руководство и его плановая экономика лишь обострили эти проблемы — в результате размещения производств как можно ближе к сырью и насильственного переселения граждан в более суровые регионы по всей территории страны образовались многочисленные небольшие города с населением от 100 до 300 тыс. человек, а их «надо было кормить и одевать, пользуясь при этом той слабой логистической сетью, которой располагала страна», подчёркивают они. Как отмечают аналитики, согласно одному недавнему исследованию российской экономики, если бы расселением россиян руководило не государство, а «рука рынка», то на востоке России в настоящий момент проживало бы на 14 млн меньше людей, чем сейчас.

Подобные «дефекты», накладываясь на обусловленное плановой экономикой отсутствие какой-либо конкуренции, привели к сильному падению качества практически всех промышленных товаров, продолжают авторы отчёта. Именно это в итоге и заставило страну переориентироваться на экспорт сырья в качестве главного источника дохода, а эти доходы — тратить на ввоз промтоваров из-за рубежа, оборонную промышленность, а в итоге — и на импорт зерна, поскольку производительность сельскохозяйственного сектора в условиях отсутствия инвестиций постоянно сокращалась, рассуждают эксперты Stratfor. По мнению аналитиков компании, рост расходов на эти нужды в конечном счёте превысил доходы от экспорта энергоресурсов, а получившийся кризис платёжного баланса стал одним из важнейших факторов, приведших к распаду СССР.

Перейдя впоследствии к рыночной экономике, Россия тем не менее унаследовала от Советского Союза зависимость от экспорта сырья: когда рубль решением российских властей был отпущен в «свободное плавание», сразу же стало очевидным, что его курс следует за ценами на нефть, напоминают авторы. Каждый из экономических кризисов в стране с тех пор был неизменно связан с падением этих цен, а периоды процветания — с их ростом; между тем даже «светлые времена» на фоне нефтезависимости создавали в экономике проблемы — ведь когда рубль креп вместе с нефтью, российские товары дорожали на мировом рынке и становились менее конкуретноспособными, провоцируя дальнейшее «увядание» всех секторов промышленности и заставляя страну ещё сильнее зависеть от экспорта углеводородов, поясняют аналитики.

Ситуация наконец изменилась в 2009 году, когда российское правительство приняло Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, в которой декларировалась цель по избавлению экономики от нефтезависимости, подчёркивается в материале. Как пишут авторы отчёта, в документе, среди прочего, были обозначены целевые показатели по продуктовой безопасности — к 2020 году, гласил он, Россия должна была на 95% самостоятельно обеспечивать себя зерном и картофелем, на 90% — молоком и молочными продуктами; на 85% — мясом; и на 80% — сахаром, растительными маслами и рыбной продукцией. «При нормальных условиях достичь некоторые из этих показателей России бы оказалось не по силам — однако последние события помогли стране перевыполнить план почти по всем пунктам раньше срока», — отмечают аналитики Stratfor.

На руку России сыграло падение цен на нефть и курса рубля, а также введённые западными странами после «аннексии Москвой Крыма» санкции и ответ на них Кремля, перечисляют эксперты. Такое «стечение обстоятельств» привело к тому, что российская экономика «резко перебалансировалась»: когда к 2015 году из-за ослабшей валюты и нехватки импортных товаров «зашкалили» цены на еду, в стране сразу же вырос спрос на отечественные продукты питания; с другой же стороны, ослабший рубль поддержал спрос на российскую сельскохозяйственную продукцию — и в особенности зерно — на международном рынке, говорится в отчёте. Конечным результатом стало «сельскохозяйственное возрождение России»: лишь через шесть лет после того, как были установлены цели по продовольственной безопасности, Москва смогла достичь семь этих показателей из восьми — отстаёт пока только молочная продукция, объясняют эксперты Stratfor. А уже к 2017 году Россия стала крупнейшим экспортёром пшеницы в мире по объёму — отныне в Черноморском регионе страны производится 23% от мирового её объёма, пишут они.

Впрочем, попытки усилить самостоятельность в плане промышленной продукции оказались гораздо менее успешными, оговариваются аналитики. Несмотря на подспорье в виде слабого рубля, шаги Москвы по постепенному отказу от промышленного импорта стопорят «существовавшие и ранее ограничения»: так, на первый взгляд успеха удалось достичь в автомобильной промышленности, где средняя доля импорта упала в 2015 году на 22,5%, однако детальный анализ ситуации показывает, что это, прежде всего, связано с сокращением спроса на автомобили из-за всё того же слабого рубля, заставившим иностранные компании сильнее полагаться на их совместные предприятия в России; иначе говоря, собственно отечественный производитель от этого никак не выиграл, поясняют эксперты.

Сократилась доля импорта и в металлургии, однако это, скорее всего, — итог ухудшения отношений с Украиной, убеждены они. Как подчёркивают аналитики, на такие сектора, как фармацевтическая промышленность и производство электрооборудования, слабый рубль и вовсе оказал обратное влияния: доля импорта там в 2015 году даже выросла; по мнению экспертов, для импортозамещения в этих областях России не хватает ни мощности промышленности, ни уровня образования.

Тем временем Кремль всё же пытается «зафиксировать» отдельные экономические сдвиги, случившиеся после 2014 года, говорится в отчёте. Опасаясь, что повторный рост цен на нефть спровоцирует укрепление рубля, что уничтожит главное преимущество российского сельского хозяйства на мировом рынке, Россия в начале минувшего года приняла новое бюджетное правило, по которому цена на нефть выше $40 за баррель, будет считаться «непредвиденным доходом», который будет использоваться исключительно для ликвидации бюджетного дефицита либо для пополнения резервного фонда «на чёрный день». По мысли авторов материала, данный манёвр «разрывает прямую связь между ценой на нефть и состоянием экономики», и, по всей видимости, он всё же работает — последние шесть месяцев рубль «вызывающе сопротивляется тренду на повышение цен на нефть», иронизируют эксперты Stratfor.

Как полагают аналитики, в Кремле надеются, что слабый рубль не только поможет «сохранить вновь обретённую силу» сельскому хозяйству, но и со временем даст преимущество и российской промышленности. Однако «оплатить эту стратегию придётся российскому потребителю», предупреждают эксперты. По данным Stratfor, падение покупательной способности уже заставило россиян отказаться от отдельной продукции высокого качества, включая свежие молочные продукты, мясо и фрукты. Кроме того, если при «старой модели» россияне могли больше покупать за рубежом, наращивая ВВП через потребление, то с новыми правилами — если они не будут отменены — такого уже не будет.

Наконец, окрепшая экономическая самостоятельность России даст ей больше свободы в международных делах, поскольку она сможет «брать на себя большие риски, не обращая внимание на карательные акции» в виде эмбарго на поставку продуктов, уверены авторы отчёта. «Таким образом, в краткосрочной перспективе увеличившаяся самостоятельность сделает Россию беднее, но и независимее», — подытоживают эксперты.