На самом деле, коварный ход Москвы не очень новый. Но, как учит нас практика, если Москва долго не совершает коварных ходов и мозг легкомысленной публики начинает заживать, его надо срочно разбомбить какой-нибудь новой русской угрозой. Можно, на худой конец, достать старую русскую угрозу и перезапустить.
В данном случае Bild со ссылкой на «два неназванных источника в западных спецслужбах» сообщает о том, что под видом оборонительных учений «Запад-2017», проведенных в сентябре 2017 года, был отработан сценарий вторжения в ряд стран.
Русские, напомним, уверяли, что отрабатывают отпор вторжению трех воображаемых государств — Вейшнории, Весбарии и Лубении.
В действительности же, сообщает газета — и в доказательство тому есть даже цветная инфографика с картой, стрелочками и заштрихованными зонами — Россия спланировала захват:
1)Швеции,
2)Финляндии
3)Эстонии
4)Латвии
5)Литвы
и даже
6)Республики Беларусь.
Последний пункт, конечно, особенно мозговыносящий, поскольку «Запад», напомним — это проводящееся раз в два года совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии. То есть на последних учениях ВС России достигли поистине невероятного мастерства маскировки — провели тренировку по захвату союзной республики совместно с войсками этой республики, на ее территории и при этом незаметно для белорусского командования.
Кстати, согласно мегаданным анонимных западных разведок, обналиченным через Bild, на вторжении к соседям Россия не остановилась. Она также потренировалась бомбить Западную Европу («особенно Германию» и почему-то Нидерланды) и вторгаться в Польшу.
В конце статьи рассуждается о том, что может стать спусковым крючком для начала всего этого «ред алерта». Авторы приходят к выводу, что триггером может послужить цветная революция в Республике Беларусь — «которую, естественно, объявят заговором НАТО». Потому что демократизацию союзника Путин воспримет как угрозу лично себе и своей власти.
Конечно, майдан в Белоруссии пока что выглядит не очень вероятным. Во всяком случае, если суммировать, к примеру, участников всех (всех двух) массовых протестов против «Запада-2017», прошедших в Минске накануне учений, то наберется 250 человек. Есть мнение, что с такими силами оппозиция белорусскую государственность не свернет. Но это не значит, что Путин параноидально не увидит угрозу своей власти в чем-нибудь другом. Расслабляться Европе не стоит.
Иметь угрожающий образ непредсказуемого соседского ивана в ушанке полезно как для убежденных глобалистов, так и для национально ориентированных прагматиков. Что в США, что в Европе.
по моим подсчетам, Пyтин уже раз десять должен был захватить Латвию. Это, как минимум.« ответить
Достали старую страшилку из старого шкафа..« ответить
tocno,esli ne bolj6e.,.,.,« ответить
Воровать как то надо,людям лапшу вешать про агрессию« ответить
мы закупили танчики 85годов выпуска, теперь нас никто не захватит« ответить
школьные программы на западе,а сейчас уже и в России,воспитывают слабоумных дегенератов,которыми легче манипулировать и управлять...результат этого -любой бред и ахинею они воспринимают за чистую монету...они не хотят включать мозги,потому что у них там,к сожалению,уже ничего не осталось« ответить
H U J ему на всё чекисткое p ы л о, а не Прибалтику со Швецией и Финляндией« ответить
Вот для таких идиотов, как ты, статья и написана.« ответить
cuvstvuetsja-na6a kuljtura,mrakkkkk.,.,« ответить