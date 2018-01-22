Германское издание «Бильд» сообщило о новом коварном ходе Москвы. СМИ европейских государств с энтузиазмом перепечатывают, аналитики уже приступили к осмыслению.

На самом деле, коварный ход Москвы не очень новый. Но, как учит нас практика, если Москва долго не совершает коварных ходов и мозг легкомысленной публики начинает заживать, его надо срочно разбомбить какой-нибудь новой русской угрозой. Можно, на худой конец, достать старую русскую угрозу и перезапустить.

В данном случае Bild со ссылкой на «два неназванных источника в западных спецслужбах» сообщает о том, что под видом оборонительных учений «Запад-2017», проведенных в сентябре 2017 года, был отработан сценарий вторжения в ряд стран.

Русские, напомним, уверяли, что отрабатывают отпор вторжению трех воображаемых государств — Вейшнории, Весбарии и Лубении.

В действительности же, сообщает газета — и в доказательство тому есть даже цветная инфографика с картой, стрелочками и заштрихованными зонами — Россия спланировала захват:

1)Швеции,

2)Финляндии

3)Эстонии

4)Латвии

5)Литвы

и даже

6)Республики Беларусь.

Последний пункт, конечно, особенно мозговыносящий, поскольку «Запад», напомним — это проводящееся раз в два года совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии. То есть на последних учениях ВС России достигли поистине невероятного мастерства маскировки — провели тренировку по захвату союзной республики совместно с войсками этой республики, на ее территории и при этом незаметно для белорусского командования.

Кстати, согласно мегаданным анонимных западных разведок, обналиченным через Bild, на вторжении к соседям Россия не остановилась. Она также потренировалась бомбить Западную Европу («особенно Германию» и почему-то Нидерланды) и вторгаться в Польшу.

В конце статьи рассуждается о том, что может стать спусковым крючком для начала всего этого «ред алерта». Авторы приходят к выводу, что триггером может послужить цветная революция в Республике Беларусь — «которую, естественно, объявят заговором НАТО». Потому что демократизацию союзника Путин воспримет как угрозу лично себе и своей власти.

Конечно, майдан в Белоруссии пока что выглядит не очень вероятным. Во всяком случае, если суммировать, к примеру, участников всех (всех двух) массовых протестов против «Запада-2017», прошедших в Минске накануне учений, то наберется 250 человек. Есть мнение, что с такими силами оппозиция белорусскую государственность не свернет. Но это не значит, что Путин параноидально не увидит угрозу своей власти в чем-нибудь другом. Расслабляться Европе не стоит.

Иметь угрожающий образ непредсказуемого соседского ивана в ушанке полезно как для убежденных глобалистов, так и для национально ориентированных прагматиков. Что в США, что в Европе.