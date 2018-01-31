Президент Владимир Путин заявил, что общество само должно защищать себя от пагубного воздействия информации в интернете, но это «не значит, что надо вводить драконовские меры». Об этом он сказал на встрече с доверенными лицами, передает корреспондент РБК.

«Анонимность интернета — это вроде хорошо для демократии, но, с другой стороны, возникает много проблем. За этими никами неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 1937 год, чего прятаться-то?» — сказал президент. «Самозащита должна произрастать из самого общества, но это не значит, что надо вводить драконовские меры», — заключил Путин.

Ранее, комментируя нападения в российских школах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в интернете «очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что он несет и зло». По его словам, это зло иногда проявляется «уродливым и трагическим образом».