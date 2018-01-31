Путин — интернет-анонимам: «Чего прячетесь? Сейчас не 1937 год!»(2)

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Герман Бергер
19:50 30.01.2018
Lifenews / Интересно

Президент Владимир Путин заявил, что общество само должно защищать себя от пагубного воздействия информации в интернете, но это «не значит, что надо вводить драконовские меры». Об этом он сказал на встрече с доверенными лицами, передает корреспондент РБК.

«Анонимность интернета — это вроде хорошо для демократии, но, с другой стороны, возникает много проблем. За этими никами неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 1937 год, чего прятаться-то?» — сказал президент. «Самозащита должна произрастать из самого общества, но это не значит, что надо вводить драконовские меры», — заключил Путин.

 

Ранее, комментируя нападения в российских школах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в интернете «очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что он несет и зло». По его словам, это зло иногда проявляется «уродливым и трагическим образом».

РБК / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
Саня 20:20 30:01:2018

Сейчас 38-ой?

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Profile_default
СССР 21:24 30:01:2018

Еще не 2037-ой, подождем!

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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