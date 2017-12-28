В российских школах всё больше внимания уделяется воспитанию «пламенного патриотизма» среди учеников, утверждает Le Figaro. Описывая вечер в типичной российской музыкальной школе, издание обращает внимание на острополитическую тематику детских выступлений: дети поют песни о «драконах Америки и Европы» на фоне сменяющих друг друга «патриотических клипов».
«Никто или почти никто в России не думает беспокоиться или подвергать сомнению эти привычные семейные вечера», — уверен автор публикации.
Как утверждается в статье, на развитие программы патриотического воспитания с 2016-го по 2020 год, призванной прививать молодёжи «гордость за героические подвиги отцов и дедов», в России было выделено 1,66 млрд рублей. К тому же к подписанию готовится закон «О принципах государственной политики в сфере патриотического воспитания», направленный на «формирование у граждан осознанной необходимости защиты Отечества и подготовки к военной службе».
Как отмечает издание, не все россияне одобряют подобные инициативы, что время от времени приводит к конфликтам родителей и школьного руководства. В качестве примера французская газета приводит случай, когда мама одного из учеников отказалась от участия сына в коллективном фото в военной форме и с оружием в руках.
«Между собой родители признают, что школа должна, прежде всего, заниматься изучением наук, а не репетициями распевания патриотических песен. Но поразмыслив, они предпочитают плыть по течению и не идти на конфликт с государством», — приводит Le Figaro мнение активиста независимого профсоюза «Учитель» Андрея Демидова. По его словам, патриотическая мобилизация российских школ — только наполовину инициатива правительства. Не в меньшей степени инициаторами патриотических мероприятий выступают школьные директора и учителя, а также местные чиновники.
При этом российские дети в восторге от подобных мероприятий, отмечает издание. По словам одного из московских учителей истории, дети «демонстрируют большой интерес к военной службе и мечтают учиться в военных заведениях».
Ещё один любимый праздник детей в России — 9 Мая. «Сегодня, как и во времена комсомола, школы участвуют в шествии под названием «Бессмертный полк», — сообщает Le Figaro.
«Среди новых участников этого шествия — некто Владимир Путин, глава вооружённых сил, которого в музыкальном клипе с участием детей в камуфляже, снятом в его честь одним из российских депутатов, называют «дядя Владимир», — отмечает Le Figaro.
По мнению ещё одной московской учительницы Тамары Эйдельман, «эти военные марши не имеют никакого отношения к патриотизму». Однако, по её признанию, сопротивляться «патриотической волне» учителям, желающим «обучать нормальных людей, а не готовить будущих бойцов», становится всё труднее, и большинство её коллег «предпочитают склонить голову».
Путин всё правильно делает. Молодёжь нужно воспитывать патриотами своей Родины, которую надо любить и защищать. И только недоумки этого не понимают.« ответить
Hitlers darīja tieši to pašu ,ir nožēlojami skatīties ka Saharova un Solžeņicina dzimtenē atdzimst fašisms ! Tikai tagad tā izpausmes formas ir putlerisms ,rašims un amerikano/eirofobija !« ответить
Пусть они там жрут с лопаты, лепят петухов их навоза, а перед сном поют "вставай страна огромная...". Лишь бы не лезли к соседям из своего свинарника.« ответить
Глист навозный , это ты о себе? лепишь петухов в своём навозе, что видишь, о том и поёшь.« ответить
Варежку прикрой, козломордый. Иди в школу и изучай русские народные традиции жрать с лопаты и лепить на Новый год навозных петухов.« ответить
Ты про скаклов? Или пиндосов?« ответить
Говорят, что тупому доходит, как до жирафа. Но у тебя особый случай - доходит, как до казла))« ответить
Отмобилизовал школьников до синяков на животике« ответить
варзилоид, глист навозный, тебя ж за такие слова в даугаве замочат и высушат.« ответить
За "базаром" следи, страшилище безмозглое.
Лучше прополоскай в Даугаве м а н д у своей толстой Маньки, засмердела весь 3 автобус« ответить
Вот ты, уродец, и доказал, что это ты пишешь комменты под ником "ваня", который таким контекстом пользуется. Сидишь в своём свинарнике без удобств, сортир на улице, вот и исходишь тут г0вном, мерзость вонючая. Тебе место на Твайке в лаборатории подопытным Шариком.« ответить
"Путинок"-билет в один конец,помнишь да???!Следи за своей поганой метлой, и никого тут не оскорбляй и лбами не сталкивай!« ответить
Эти -"Путинки" ивАны" и "Ванятки"- тролли-эльфы из инфокоторок!сутками сидят, лузеры-неудачники ,и хрень малюют!!ну типа о вечают комментам для рих и их сподвижникам"наверху"-неудобным!Отсюда вся их злоба и желчь!Бесятся раз они-это хорошо!Они -не люди .а так непонятные пассажирчики!« ответить
Не мобилизует, а дебилизует. Хочет вырастить истинных ватников.« ответить
По себе судишь? Видно, как тебя дебил, дебилизовали, что без мозгов оставили, и морда вся перекошена.« ответить
"ИвАнушка"-дурачек безграмотный!Не смеши ты народ!Бесишься и пыжишься-значит все хорошо!« ответить
Istorija ROSSIJI VELIKOJ mozno daze ne prepodavatj.« ответить
Mi ,RUSSKIJE vpitivaem ISTORIJU SVOEGO NARODA VMESTE S MOLOKOM NASHIH MATEREJ.
NASHU ISTORIJIU NAM PEREDAJUT RODITELI IZ POKOLENIJA V POKOLENIJE!!!!!!!!!!
POCHEMU NET MOEGO KOMENTA?!!!« ответить