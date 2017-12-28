Путин мобилизует школьников(19)

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Анатолий Тарасов
15:32 28.12.2017
В мире / Россия

В российских школах всё большее внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, пишет Le Figaro. Военные песни, фильмы и праздники стали привычной частью школьной жизни. Хотя у детей военно-патриотическая тематика обычно вызывает восторг, не все родители и учителя поддерживают подобные инициативы.

В российских школах всё больше внимания уделяется воспитанию «пламенного патриотизма» среди учеников, утверждает Le Figaro. Описывая вечер в типичной российской музыкальной школе, издание обращает внимание на острополитическую тематику детских выступлений: дети поют песни о «драконах Америки и Европы» на фоне сменяющих друг друга «патриотических клипов».

 

«Никто или почти никто в России не думает беспокоиться или подвергать сомнению эти привычные семейные вечера», — уверен автор публикации. 

 

Как утверждается в статье, на развитие программы патриотического воспитания с 2016-го по 2020 год, призванной прививать молодёжи «гордость за героические подвиги отцов и дедов», в России было выделено 1,66 млрд рублей. К тому же к подписанию готовится закон «О принципах государственной политики в сфере патриотического воспитания», направленный на «формирование у граждан осознанной необходимости защиты Отечества и подготовки к военной службе».

 

Как отмечает издание, не все россияне одобряют подобные инициативы, что время от времени приводит к конфликтам родителей и школьного руководства. В качестве примера французская газета приводит случай, когда мама одного из учеников отказалась от участия сына в коллективном фото в военной форме и с оружием в руках.

 

«Между собой родители признают, что школа должна, прежде всего, заниматься изучением наук, а не репетициями распевания патриотических песен. Но поразмыслив, они предпочитают плыть по течению и не идти на конфликт с государством», — приводит Le Figaro мнение активиста независимого профсоюза «Учитель» Андрея Демидова. По его словам, патриотическая мобилизация российских школ — только наполовину инициатива правительства. Не в меньшей степени инициаторами патриотических мероприятий выступают школьные директора и учителя, а также местные чиновники.

 

При этом российские дети в восторге от подобных мероприятий, отмечает издание. По словам одного из московских учителей истории, дети «демонстрируют большой интерес к военной службе и мечтают учиться в военных заведениях».

 

Ещё один любимый праздник детей в России — 9 Мая. «Сегодня, как и во времена комсомола, школы участвуют в шествии под названием «Бессмертный полк», — сообщает Le Figaro.

«Среди новых участников этого шествия — некто Владимир Путин, глава вооружённых сил, которого в музыкальном клипе с участием детей в камуфляже, снятом в его честь одним из российских депутатов, называют «дядя Владимир», — отмечает Le Figaro.

 

По мнению ещё одной московской учительницы Тамары Эйдельман, «эти военные марши не имеют никакого отношения к патриотизму». Однако, по её признанию, сопротивляться «патриотической волне» учителям, желающим «обучать нормальных людей, а не готовить будущих бойцов», становится всё труднее, и большинство её коллег «предпочитают склонить голову». 

RT / Фото
Комментарии (19)
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Путин прав! 15:42 28:12:2017

Путин всё правильно делает. Молодёжь нужно воспитывать патриотами своей Родины, которую надо любить и защищать. И только недоумки этого не понимают.

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Smile 16:12 28:12:2017

Hitlers darīja tieši to pašu ,ir nožēlojami skatīties ka Saharova un Solžeņicina dzimtenē atdzimst fašisms ! Tikai tagad tā izpausmes formas ir putlerisms ,rašims un amerikano/eirofobija !

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пох 16:34 28:12:2017

Пусть они там жрут с лопаты, лепят петухов их навоза, а перед сном поют "вставай страна огромная...". Лишь бы не лезли к соседям из своего свинарника.

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биомусору пох-у 16:43 28:12:2017

Глист навозный , это ты о себе? лепишь петухов в своём навозе, что видишь, о том и поёшь.

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в каждой бочке затычке 17:27 28:12:2017

Варежку прикрой, козломордый. Иди в школу и изучай русские народные традиции жрать с лопаты и лепить на Новый год навозных петухов.

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Лоху 18:05 28:12:2017

Ты про скаклов? Или пиндосов?

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лохуху 19:49 28:12:2017

Говорят, что тупому доходит, как до жирафа. Но у тебя особый случай - доходит, как до казла))

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П у т и н 15:45 28:12:2017

Отмобилизовал школьников до синяков на животике

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биомусору 15:48 28:12:2017

варзилоид, глист навозный, тебя ж за такие слова в даугаве замочат и высушат.
За "базаром" следи, страшилище безмозглое.

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П у т и н 15:57 28:12:2017

Лучше прополоскай в Даугаве м а н д у своей толстой Маньки, засмердела весь 3 автобус

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биомусору 16:13 28:12:2017

Вот ты, уродец, и доказал, что это ты пишешь комменты под ником "ваня", который таким контекстом пользуется. Сидишь в своём свинарнике без удобств, сортир на улице, вот и исходишь тут г0вном, мерзость вонючая. Тебе место на Твайке в лаборатории подопытным Шариком.

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олег 16:19 28:12:2017

"Путинок"-билет в один конец,помнишь да???!Следи за своей поганой метлой, и никого тут не оскорбляй и лбами не сталкивай!

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Иван 16:25 28:12:2017

Эти -"Путинки" ивАны" и "Ванятки"- тролли-эльфы из инфокоторок!сутками сидят, лузеры-неудачники ,и хрень малюют!!ну типа о вечают комментам для рих и их сподвижникам"наверху"-неудобным!Отсюда вся их злоба и желчь!Бесятся раз они-это хорошо!Они -не люди .а так непонятные пассажирчики!

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ИвАн 16:09 28:12:2017

Не мобилизует, а дебилизует. Хочет вырастить истинных ватников.

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варзилоиду-многостаночнику 16:18 28:12:2017

По себе судишь? Видно, как тебя дебил, дебилизовали, что без мозгов оставили, и морда вся перекошена.

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Иван 16:28 28:12:2017

"ИвАнушка"-дурачек безграмотный!Не смеши ты народ!Бесишься и пыжишься-значит все хорошо!

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Grazdanka LR 17:35 28:12:2017

Istorija ROSSIJI VELIKOJ mozno daze ne prepodavatj.
Mi ,RUSSKIJE vpitivaem ISTORIJU SVOEGO NARODA VMESTE S MOLOKOM NASHIH MATEREJ.
NASHU ISTORIJIU NAM PEREDAJUT RODITELI IZ POKOLENIJA V POKOLENIJE!!!!!!!!!!

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Grazdanka LR 17:38 28:12:2017

POCHEMU NET MOEGO KOMENTA?!!!

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

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