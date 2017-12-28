В российских школах всё большее внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, пишет Le Figaro. Военные песни, фильмы и праздники стали привычной частью школьной жизни. Хотя у детей военно-патриотическая тематика обычно вызывает восторг, не все родители и учителя поддерживают подобные инициативы.

В российских школах всё больше внимания уделяется воспитанию «пламенного патриотизма» среди учеников, утверждает Le Figaro. Описывая вечер в типичной российской музыкальной школе, издание обращает внимание на острополитическую тематику детских выступлений: дети поют песни о «драконах Америки и Европы» на фоне сменяющих друг друга «патриотических клипов».

«Никто или почти никто в России не думает беспокоиться или подвергать сомнению эти привычные семейные вечера», — уверен автор публикации.

Как утверждается в статье, на развитие программы патриотического воспитания с 2016-го по 2020 год, призванной прививать молодёжи «гордость за героические подвиги отцов и дедов», в России было выделено 1,66 млрд рублей. К тому же к подписанию готовится закон «О принципах государственной политики в сфере патриотического воспитания», направленный на «формирование у граждан осознанной необходимости защиты Отечества и подготовки к военной службе».

Как отмечает издание, не все россияне одобряют подобные инициативы, что время от времени приводит к конфликтам родителей и школьного руководства. В качестве примера французская газета приводит случай, когда мама одного из учеников отказалась от участия сына в коллективном фото в военной форме и с оружием в руках.

«Между собой родители признают, что школа должна, прежде всего, заниматься изучением наук, а не репетициями распевания патриотических песен. Но поразмыслив, они предпочитают плыть по течению и не идти на конфликт с государством», — приводит Le Figaro мнение активиста независимого профсоюза «Учитель» Андрея Демидова. По его словам, патриотическая мобилизация российских школ — только наполовину инициатива правительства. Не в меньшей степени инициаторами патриотических мероприятий выступают школьные директора и учителя, а также местные чиновники.

При этом российские дети в восторге от подобных мероприятий, отмечает издание. По словам одного из московских учителей истории, дети «демонстрируют большой интерес к военной службе и мечтают учиться в военных заведениях».

Ещё один любимый праздник детей в России — 9 Мая. «Сегодня, как и во времена комсомола, школы участвуют в шествии под названием «Бессмертный полк», — сообщает Le Figaro.

«Среди новых участников этого шествия — некто Владимир Путин, глава вооружённых сил, которого в музыкальном клипе с участием детей в камуфляже, снятом в его честь одним из российских депутатов, называют «дядя Владимир», — отмечает Le Figaro.

По мнению ещё одной московской учительницы Тамары Эйдельман, «эти военные марши не имеют никакого отношения к патриотизму». Однако, по её признанию, сопротивляться «патриотической волне» учителям, желающим «обучать нормальных людей, а не готовить будущих бойцов», становится всё труднее, и большинство её коллег «предпочитают склонить голову».