Американский конгрессмен Уилл Хёрд убеждён, что Россия стремится подорвать демократические институты США, пишет он в The Atlantic. Хёрд настаивает на необходимости объединения усилий по борьбе с «российским вмешательством» в единую национальную стратегию борьбы с дезинформацией.

Вместо того чтобы спорить, пыталась ли Россия так или иначе повлиять на президентские выборы в США, американцам следует сосредоточиться на том, как этим попыткам противостоять. Выборы в конгресс США стремительно приближаются, а угроза «российского вмешательства» сохраняется, пишет на страницах The Atlantic конгрессмен Уилл Хёрд.

До своего избрания в конгресс США Хёрд почти 10 лет работал агентом ЦРУ под прикрытием там, где у России есть геополитические интересы. По его словам, за это время он узнал, что Россия стремится подорвать доверие к демократическим институтам.

По мнению Хёрда, Россия десятилетиями распространяла дезинформацию в Восточной и Центральной Европе, а в 2016 году страна нацелилась и на Западную Европу и США. «Социальные сети — это всего лишь механизм XXI века для разжигания уже знакомой пропагандистской машины холодной войны», — полагает Хёрд.

Хёрд полагает, что США последнее время не справлялись с противодействием российской дезинформации, которая, в случае если её правильно подать, распространяется очень быстро. Напряжённость политической среды и обнародование служебной записки о грубейших нарушениях, которые допустили Минюст и ФБР в ходе расследования дела о «российском вмешательстве», лишь облегчают России достижение этой цели. Недавно Россия посредством социальных сетей прибегла к пропаганде, чтобы повлиять на восприятие людьми этого вопроса, и американцы вновь оказались разделены по партийному признаку, считает автор статьи.

Когда люди перестают доверять средствам массовой информации, СМИ чересчур критикуют конгресс за осуществление надзора и обеспечение прозрачности действий лидеров правоохранительных органов США и существуют разногласия между конгрессом и исполнительной властью, которые приводят к дальнейшему подрыву доверия демократическим институтам, тогда Россия выигрывает, утверждает Хёрд.

И до тех пор, пока американцы не начнут действовать, этот замкнутый круг будет невозможно разорвать, и Россия не остановится, заверяет Хёрд, настаивая на создании в США национальной стратегии борьбы с дезинформацией, для того чтобы противостоять продолжающейся дезинформационной кампании России. При этом данная стратегия должна охватывать правительство и гражданское общество, позволить совместным усилиям противостоять российской угрозе американской дипломатии. Из схожих принципов должна исходить стратегия Министерства национальной безопасности США по противодействию насильственному экстремизму, а также фокусироваться на чётком понимании угрозы и методов борьбы с ней.

В настоящий момент существует сразу несколько инициатив по развенчанию дезинформации как в США, так и за пределами страны. Facebook, Twitter, и Google давали показания конгрессу США о своих усилиях, а различные организации выступили со своими инициативами. Кроме того, начинается разработка материалов, которые позволят людям оценивать достоверность новостных сообщений и источников информации.

Хёрд уточняет, что, хотя все эти зарождающиеся меры очень важны, необходимо объединить их в одну национальную стратегию борьбы с дезинформацией, исходящей от иностранных государств.

Успех внедрения данной стратегии, по его словам, зависит от трёх ключевых факторов. Во-первых, необходимо определить координатора усилий. Во-вторых, необходимо распределить конкретные роли и обязанности для поддержания этих усилий. И в-третьих, необходимо определить, какие возможности и инфраструктура потребуются для достижения цели.

«Когда мы теряем веру в наши демократические институты, мы становимся неспособны использовать нашу главную силу — силу вдохновения», — заявляет Хёрд, поддерживая Линкольна в его словах о том, что США — «последняя и лучшая надежда Земли», Рейгана, который назвал США «сияющим городом на холме, свет которого служит маяком для свободолюбивых людей всего мира» и Кеннеди в том, что он охарактеризовал американцев как «стражей на крепостных стенах свободы мира».

По мнению Хёрда, очень важно, чтобы взаимопонимание оставалось добродетелью в глазах американцев, ведь иначе их враги будут продолжать использовать разделение в обществе. Важно, чтобы каждый американец также играл некую роль в противодействии распространению дезинформации.

«Нет лучшего способа противостоять разделению, чем обеспечивать транспарентность, доверять друг другу и работать сообща. На кону — будущее нашей демократической системы», — пишет Хёрд для The Atlantic.