Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове, отметив, что лидер КНДР Ким Чен Ын «выиграл свою партию».

«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, свою партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу, у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. километров, которая может достичь практически любой точки земного шара», — сказал президент на встрече с руководителями российских печатных СМИ и агентств в редакции «КП».

По его словам, теперь лидер КНДР «заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить».

«Он — грамотный абсолютно и зрелый уже политик. Но надо исходить из реалий… действовать крайне аккуратно и если ставить перед собой труднорешаемую задачу по денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры», — добавил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что Северной Корее необходимо гарантировать безопасность.

«Как бы сложно это ни казалось, это в конечном итоге возможно, если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены, что их безопасность может быть гарантирована и без ядерного оружия», — заключил он.

Ранее посол КНДР в России Ким Хен Джун назвал важной задачей улучшение отношений с Южной Кореей.