«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, свою партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу, у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. километров, которая может достичь практически любой точки земного шара», — сказал президент на встрече с руководителями российских печатных СМИ и агентств в редакции «КП».
По его словам, теперь лидер КНДР «заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить».
«Он — грамотный абсолютно и зрелый уже политик. Но надо исходить из реалий… действовать крайне аккуратно и если ставить перед собой труднорешаемую задачу по денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры», — добавил Путин.
Российский лидер также подчеркнул, что Северной Корее необходимо гарантировать безопасность.
«Как бы сложно это ни казалось, это в конечном итоге возможно, если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены, что их безопасность может быть гарантирована и без ядерного оружия», — заключил он.
Ранее посол КНДР в России Ким Хен Джун назвал важной задачей улучшение отношений с Южной Кореей.
rzu nemagu nedamerki pisjunami merijutsa« ответить
Lūk tā ir šī gadsimta labākā anekdote. Ha ha ha. Kim Čen Ins gudrs. Ha ha ha. Bet nu ko gudru var gribēt no kremļa fīreriņa Putina..« ответить
dva akurka miravije izgoji nerukapazatye« ответить
Наш умственно неполноценный, как из пулемета коменты строчит, да еще под разными никами.)))))« ответить
larisa larochka 21:21 11:01:2018« ответить
dva akurka miravije izgoji nerukapazatye
Мадам! Назовите, кому не впадлу руку жать из мировых политиков?Жмём тому, кто достоен).
А Ын красавчик! Респект и уважуха.
Ого, а я-то думал, что грамотные политики там, где высокий уровень жизни - в Швейцарии, Финляндии, Дании, Норвегии и т.д., а оказывается вон оно как.« ответить
И вас, милочка, должен интересовать не рост, а размер).« ответить