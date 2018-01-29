Россия нападет на Прибалтику, НАТО в ответ нападет на Россию, Путин применит ядерное оружие, и миллиарды людей погибнут в огне ядерной войны. Такой сценарий «судного дня» в очередной раз нарисовали американские СМИ. Россия нападет, и точка.

«В проведенном недавно центром RAND аналитическом исследовании сделан вывод о том, что Россия может за шестьдесят часов захватить балтийские страны НАТО — Эстонию, Латвию и Литву. Однако в этом исследовании не учитывается возможность применения ядерного оружия. Но если война между НАТО и Россией всё-таки разразится, ядерное оружие наверняка будет играть свою роль — особенно если Москва начнет проигрывать в конфликте».

Так начинается статья обозревателя влиятельного американского журнала о внешней политике и международных отношениях The National Interest с громким названием «Судный день: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)». Ее автор Дейв Мажумдар доделывает за RAND Corporation не доделанную в позапрошлом году работу и предается фантазиям, что будет, если Россия на Прибалтику всё-таки нападет, а НАТО ей всё-таки ответит.

«Контрнаступление НАТО будет кровопролитным и создаст риск эскалации. Но это один из наиболее вероятных исходов российского вторжения [в Прибалтику]. В таком случае российские неядерные силы, которые лишь частично хорошо обучены и оснащены, понесут большой урон, а может быть даже будут разгромлены. Более того, если войска НАТО нанесут удары по целям в глубине российской территории или вторгнутся на нее, Москва может сделать вывод, что возникла угроза существованию государства. В конце концов, она не раз выражала обеспокоенность по поводу того, что угроза смены режима силами Запада вполне реальна. В такой ситуации Россия может использовать свой арсенал оперативно-тактического оружия, чтобы остановить продвижение натовских войск», — делает вывод National Interest.

Автор статьи исходит из того, что после распада Советского Союза Россия отказалась от принципа не применять первой ядерное оружие. Сегодня Кремль считает себя вправе задействовать ядерный арсенал, если «само существование государства окажется под угрозой». Поэтому, если НАТО вторгнется в Россию, будет ядерная война и «миллиарды людей будут убиты». А НАТО вторгнется в Россию, если Россия вторгнется в Прибалтику.

При этом National Interest предпочитает вовсе проигнорировать ключевой вопрос: зачем России вторгаться в Прибалтику?

В этом ноу-хау статьи Дейва Мажумдара — попросту обойти стороной вопрос, из-за которого разбивались все логические построения сценаристов «неизбежной российской агрессии» в Балтийском регионе. Никому из них за годы пропагандистской кампании о Третьей мировой войне, которая начнется в Прибалтике, не удалось найти удобного для своей теории ответа на этот вопрос.

Какой интерес захватывать Литву, Латвию или Эстонию может быть у России? Выход к Балтийскому морю? Он у России есть. Грузовые порты на Балтике? Россия построила свои. Защита русскоязычного населения? Что такого может произойти с русскоязычным населением в странах Балтии, чтобы Россия не вызывала послов в МИД, не угрожала санкциями, а прямо вот объявляла войну и по-настоящему вводила войска?

На Западе ведь не думают, что в демократических странах НАТО и Евросоюза возможен геноцид национальных меньшинств? А если всё-таки думают, то что же они, собираются наблюдать сквозь пальцы за этническими чистками в Прибалтике, да еще обвинить Россию, если та попытается их остановить?

Для западной пропаганды недопустима даже возможность рассуждения на подобные темы, поэтому там все сходятся, что защита русскоязычного населения будет для Кремля только поводом напасть на Литву, Латвию или Эстонию. Но назвать подлинные убедительные и логичные причины они не могут.

Поэтому в ход идет иррациональная, бредовая аргументация родом из Восточной Европы, от которой отец формальной логики Аристотель, основатель картезианства Рене Декарт и другие философы-рационалисты переворачиваются в гробу.

«Россия — это империя, которая может существовать, только если будет постоянно расширяться и поглощать соседей». «Никто не верил, что Россия нападет на Украину, а она напала. Поэтому нападет и на Прибалтику». «Путин сошел с ума: он одержим идеей возвращения всех земель Советского Союза и Российской империи».

Подобные «доказательства» могут убедить «ядерный» электорат Витаутаса Ландсбергиса или Антони Мацеревича, но не вашингтонских специалистов по внешней политике, читающих The National Interest. От этого — «гениальное» решение вовсе обойти стороной вопрос, зачем России вторгаться в Прибалтику. Мало ли зачем! Это аксиома: Россия хочет напасть на Прибалтику.

За несколько лет раскручивания темы «русской угрозы» на Западе закончились свежие идеи, где еще обнаружить эту ужасную угрозу, и оттого начинается хождение по кругу и возвращение к протухшему пропагандистскому продукту двух-трехлетней давности о готовящейся агрессии Путина против балтийских стран.

На этом фоне «русские хакеры» и «вмешательство в иностранные выборы» кажутся верхом изобретательности. «Третья мировая война в Прибалтике» — это уже не разогретый вчерашний, а прокисший позавчерашний суп.

Пик публикаций о том, что Путин нападет на Прибалтику, НАТО ответит и человечество накроет ядерная зима, пришелся на 2016 год. Спустя два года любой здравомыслящий потребитель западного медиаконтента, читая тех же авторов на ту же тему, может задаться вопросом: вы еще в позапрошлом году обещали агрессию России в Прибалтике. И где она?