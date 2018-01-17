В список самых рейтинговых телепередач года, наряду со спортивными трансляциями, сериалами и музыкальными шоу, попали и выступления политиков. Новогоднее обращение российского президента Владимира Путина по двум каналам — ПБК и РТР — посмотрели в общей сложности 280 тысяч латвийцев.
Новогоднее поздравление президента Латвии Раймондса Вейониса в эфире ПБК собрало 196,2 тысячи телезрителей. Новогоднему выступлению премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса на ПБК внимали 178,8 тысячи человек.
Документальный фильм к 80-летию бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги заинтересовал 141,2 тысячи зрителей канала TV3. Новогоднее обращение мэра Риги Нила Ушакова в эфире ПБК посмотрели 129,8 тысячи человек.
Абсолютным лидером по объему аудитории в прошлом году стал матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Латвии и Швеции — за трансляцией на телеканале TV3 следили 245,8 тысячи зрителей. Второй по популярности передачей оказалось исполнение национального гимна на ПБК — 207,3 тысячи человек.
Встреча баскетбольных команд Латвии и Словении в четвертьфинале чемпионата Европы собрала аудиторию в 202,8 тысячи человек и замкнула тройку лидеров по просмотрам.
Путин хйо о нем поет мир..недомерок уродец конченый« ответить
А что, кто то вообще смотрит этот местечковый бред? Однажды я случайно включил это похоронное бздение, так чуть не вырвало. Быстрей обратно переключил.« ответить
А то ! Вранъе, втираемое, как мазь, латвийскими властями надоело уже. Недаром выдворили из Латвии РТР - журналистов, которые хотели снимать реальный фильм про Вике-Фрейбергу. Уж кому, как нам, об этом не знать!« ответить
Вейониса в эфире ПБК собрало 196,2 тысячи -----------------Что наших слушать? Говорят одно,пишут, другое,думают о третьем....А то, что говорят, это для ,,речи,, типа лапша на уши« ответить