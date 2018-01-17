Путин оказался самым популярным политиком на латвийском ТВ(4)

Лента новостей
Врачи потребовали денег... Патриарх Кирилл осудил гомосексуализм в Еврейском музее Павловский: Путин «прикрывает» разграбление России Россию могут допустить на Олимпиаду под флагом СССР Сенаторы США жёстко ударят по близким к Путину олигархам России Тридцать лет без права передачи Народ Латвии отказался верить правительству и ЕС О благородном разбойнике Украина наводнила Россию товарами. Прибыли растут!
Eще в разделе
Патриарх Кирилл осудил гомосексуализм в Еврейском музее Coca-Cola решила сэкономить на сахаре Американская модель лишилась второй ноги из-за тампона Китайский Новый год 2018: когда и как празднуется Люди по всему миру шокированы “необъяснимой” смертью Долорес О’Риордан
Виталий Вавилкин
14:10 16.01.2018
Lifenews / Интересно

Президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аналитической компанией TNS Kantar.

В список самых рейтинговых телепередач года, наряду со спортивными трансляциями, сериалами и музыкальными шоу, попали и выступления политиков. Новогоднее обращение российского президента Владимира Путина по двум каналам — ПБК и РТР — посмотрели в общей сложности 280 тысяч латвийцев.

 

Новогоднее поздравление президента Латвии Раймондса Вейониса в эфире ПБК собрало 196,2 тысячи телезрителей. Новогоднему выступлению премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса на ПБК внимали 178,8 тысячи человек.

 

Документальный фильм к 80-летию бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги заинтересовал 141,2 тысячи зрителей канала TV3. Новогоднее обращение мэра Риги Нила Ушакова в эфире ПБК посмотрели 129,8 тысячи человек.

 

Абсолютным лидером по объему аудитории в прошлом году стал матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Латвии и Швеции — за трансляцией на телеканале TV3 следили 245,8 тысячи зрителей. Второй по популярности передачей оказалось исполнение национального гимна на ПБК — 207,3 тысячи человек.

 

Встреча баскетбольных команд Латвии и Словении в четвертьфинале чемпионата Европы собрала аудиторию в 202,8 тысячи человек и замкнула тройку лидеров по просмотрам.

 

Sputnik / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 14:17 16:01:2018

Путин хйо о нем поет мир..недомерок уродец конченый

« ответить
Profile_default
Бухс 14:25 16:01:2018

А что, кто то вообще смотрит этот местечковый бред? Однажды я случайно включил это похоронное бздение, так чуть не вырвало. Быстрей обратно переключил.

« ответить
Profile_default
no ES 15:34 16:01:2018

А то ! Вранъе, втираемое, как мазь, латвийскими властями надоело уже. Недаром выдворили из Латвии РТР - журналистов, которые хотели снимать реальный фильм про Вике-Фрейбергу. Уж кому, как нам, об этом не знать!

« ответить
Profile_default
шери 15:42 16:01:2018

Вейониса в эфире ПБК собрало 196,2 тысячи -----------------Что наших слушать? Говорят одно,пишут, другое,думают о третьем....А то, что говорят, это для ,,речи,, типа лапша на уши

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV