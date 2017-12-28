Американское агентство Блумберг приводит финансовую оценку капиталов, которые могут быть возвращены в Россию в контексте санкций США и сопутствующих усилий властей по привлечению в РФ бизнесменов, озабоченных преследованием на Западе.

Сумма, о которой упоминает Блумберг в статье «Путин пытается привлечь триллион долларов домой в условиях растущего страха санкций», вряд ли может быть возвращена в Россию полностью. Однако даже в условиях репатриации малой части этих денег действия США могут парадоксальным образом развернуть тренд вывоза капитала из России и создать положительный импульс для инвестиций в местную экономику.

Западные журналисты пытаются интерпретировать ситуацию в том смысле, что «вот раньше Кремль делал вид, что санкции — это не страшно, а теперь все резко изменилось». На самом деле нужно прибегнуть к очень извращенной логике, чтобы найти в путинских предложениях по облегчению репатриации капитала хоть какой-то намек на страх.

Наоборот, если уж искать эмоции, то скорее надо отдать должное хладнокровию российского президента, который не стал использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы посыпать солью раны на самолюбии тех, кто не прислушался к нескольким его предупреждениям о том, что хранить деньги за рубежом явно не стоит.

Очевидно, что в условиях приближающихся санкций против российских бизнесменов можно было им напомнить путинское предсказание насчет того, что они «замучаются пыль глотать», но это вряд ли было самым конструктивным из возможных подходов. Если уж капиталам российского бизнеса на Западе в любом случае предстоит или заморозка, или экспроприация, то с точки зрения государственных интересов рационально пытаться сделать так, чтобы хотя бы их часть вернулась в Россию и работала на свою экономику, а не на иностранные.

Стоит отметить, что первоначальная задача, ради решения которой, собственно, и затевался новый этап «личных санкций» против российских бизнесменов, оказалась фактически проваленной еще до введения самих санкций, намеченных на февраль следующего года. Цель, напомним, заключалась в том, чтобы заставить ту часть российского бизнеса, которая имеет значимые активы на Западе, включиться в политическую борьбу против российского президента во имя сохранения своих капиталов. Несмотря на заявленное желание «наказать друзей Путина», ставка изначально делалась на ту часть бизнеса, которая имеет нейтральные или холодные отношения с российскими властями, так как более-менее лояльный бизнес находится под жесткими санкциями еще с 2014-2015 годов, причем некоторые из предпринимателей в «черном» списке отнеслись к санкциями как некоему «знаку почета».

Например, источники из окружения Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга так описывали их отношение к санкциям в 2014 году: «Их реакция сводилась к тому, что они оба усмотрели в действиях США косвенное признание своих заслуг перед российским государством». Когда Вашингтон пошел «на второй заход» в плане личных санкций, у американских экспертов оставалась надежда, что пострадавшие бизнесмены, образно говоря, «придут к Путину с вилами» — но они вместо этого пришли к президенту с предложениями о безопасном возвращении капитала.