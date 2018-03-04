«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — ответил российский лидер на вопрос, готова ли Москва выдать США своих граждан.
«Российские граждане, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России», — подчеркнул Путин. «А что они делали конкретно, я понятия не имею», — добавил российский президент.
Он призвал американскую сторону поделиться материалами, доказывающими вину россиян. «Если они даже сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги об этом рассказывают. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим», — указал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Вашингтону следует направить официальный запрос в связи с обвинением российских граждан и организаций во вмешательстве в американские выборы 2016 года. «При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, хорошо образованные люди должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство. Дайте нам официальный запрос по официальным каналам, а не через прессу с воплями в Конгрессе США», — подчеркнул российский президент.
13 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Главные обвиняемые — российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге «Агентство интернет-исследований». Позднее в российском МИД назвали обвинения абсурдом, выразив недоумение, как 13 человек смогли обыграть спецслужбы с многомиллиардным бюджетом и новейшими разработками и технологиями.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.
Окурок своих не сдаёт, каждый русский труп с выпущенными кашками в Сирии это подтвердит« ответить
тьфу на тебя« ответить
варзилов глист, тебя сапогом по асфальту размазать мало.« ответить
Если 13 троллей смогли затроллить 350 миллионов тупых пиндосов, то, конечно, пиндос должен вообще больше не спать от страха. какие же они дебилы!« ответить
кесареву -кесарево, быдлу варзилову - харакири. Своей смерью этот урод точно не сдохнет.« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
Красивый ответ .Достойного президента ,американцам(типв королям всего мира и вселенной)!!А "латвиешу педриотс"-как твоя, не особо умная, головушка думает???"Ванятка "и "Путинок"-а вы тролли немощные ,воины диванные,как думаете???хахахахаха« ответить
Легко. Не может ослушаться хозяина.« ответить
Atradies nezinītis! Melo un nesarkst! Bet ko var gribēt no vecā čekista!« ответить
raskazi esce raz pro prezumpciju nevinnosti. paru dnei nazad ti pro nee raskazival. kaktam bilo na scet obvienij i priznanij vinomnim v cem to. raskazi, ja zdu.« ответить
Он и сегодня эту презумпцию вспоминал, когда обкрадывающих больных детей за мягкое место прихватили.)))« ответить
Правильно сказал.Второсортные должны знать свое место))« ответить
Dave. Tad kāpēc tu untermenšs, nezini savu vietu?!« ответить
Это Вам не дрыслявое племя правящей своры в Латвии« ответить
ŽorŽ. Tava apdirstā Krievija ir pasaules pakaļā!« ответить