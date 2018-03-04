Путин отказал США выдать обвиняемых(25)

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Герман Бергер
19:59 04.03.2018
В мире / Россия

Россия не будет выдавать США своих граждан, обвиненных во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом в интервью NBC News заявил президент России Владимир Путин.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — ответил российский лидер на вопрос, готова ли Москва выдать США своих граждан.

 

«Российские граждане, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России», — подчеркнул Путин. «А что они делали конкретно, я понятия не имею», — добавил российский президент.

 

Он призвал американскую сторону поделиться материалами, доказывающими вину россиян. «Если они даже сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги об этом рассказывают. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим», — указал глава государства.

 

Ранее Путин заявил, что Вашингтону следует направить официальный запрос в связи с обвинением российских граждан и организаций во вмешательстве в американские выборы 2016 года. «При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, хорошо образованные люди должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство. Дайте нам официальный запрос по официальным каналам, а не через прессу с воплями в Конгрессе США», — подчеркнул российский президент.

 

13 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Главные обвиняемые — российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге «Агентство интернет-исследований». Позднее в российском МИД назвали обвинения абсурдом, выразив недоумение, как 13 человек смогли обыграть спецслужбы с многомиллиардным бюджетом и новейшими разработками и технологиями.

 

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (25)
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П у т и н 20:14 04:03:2018

Окурок своих не сдаёт, каждый русский труп с выпущенными кашками в Сирии это подтвердит

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рагульская дурдилла 20:20 04:03:2018

тьфу на тебя

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окурку 20:40 04:03:2018

варзилов глист, тебя сапогом по асфальту размазать мало.

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ин-на 20:42 04:03:2018

Если 13 троллей смогли затроллить 350 миллионов тупых пиндосов, то, конечно, пиндос должен вообще больше не спать от страха. какие же они дебилы!

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варзилов -ты биомусор 20:47 04:03:2018

кесареву -кесарево, быдлу варзилову - харакири. Своей смерью этот урод точно не сдохнет.

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Latviešu patriots 22:27 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Иван 20:16 04:03:2018

Красивый ответ .Достойного президента ,американцам(типв королям всего мира и вселенной)!!А "латвиешу педриотс"-как твоя, не особо умная, головушка думает???"Ванятка "и "Путинок"-а вы тролли немощные ,воины диванные,как думаете???хахахахаха

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А вот Латвия выдает 21:16 04:03:2018

Легко. Не может ослушаться хозяина.

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Latviešu patriots 20:24 04:03:2018

Atradies nezinītis! Melo un nesarkst! Bet ko var gribēt no vecā čekista!

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janka 20:40 04:03:2018

raskazi esce raz pro prezumpciju nevinnosti. paru dnei nazad ti pro nee raskazival. kaktam bilo na scet obvienij i priznanij vinomnim v cem to. raskazi, ja zdu.

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Ха! 21:18 04:03:2018

Он и сегодня эту презумпцию вспоминал, когда обкрадывающих больных детей за мягкое место прихватили.)))

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dave 20:25 04:03:2018

Правильно сказал.Второсортные должны знать свое место))

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Latviešu patriots 20:36 04:03:2018

Dave. Tad kāpēc tu untermenšs, nezini savu vietu?!

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ЖорЖ 20:29 04:03:2018

Это Вам не дрыслявое племя правящей своры в Латвии

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Latviešu patriots 20:38 04:03:2018

ŽorŽ. Tava apdirstā Krievija ir pasaules pakaļā!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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