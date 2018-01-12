Путин открыто признался в любви к лидеру КНДР(13)

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Анатолий Тарасов
13:10 12.01.2018
В мире / Политики

Накануне российский президент заявил, что Ким Чен Ын успешно решил свою стратегическую задачу, получив ядерное оружие и ракету глобальной дальности. Владимир Путин также назвал северокорейского лидера «грамотным и зрелым» политиком, пишет Daily Mail.

Владимир Путин назвал лидера Северной Кореи «грамотным и зрелым» политиком, который переиграл западных соперников и воплотил в жизнь свои ракетные амбиции. Таким образом российский президент «поздравил» Ким Чен Ына с победой в противостоянии с Вашингтоном и Сеулом, считает Daily Mail.

 

«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, — которая может достичь любой точки практически земного шара», — заявил Путин.

 

Напряжённость между КНДР и остальным миром заметно возросла из-за «всё более острой словесной перепалки» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которые не оставляют попыток унизить друг друга. И подобная позиция Москвы вряд ли поможет «развеять существующую враждебность», рассуждает британский таблоид.

 

Издание напоминает, что Россия поддержала санкции ООН, призванные блокировать разработку ядерной программы Пхеньяна. Вместе с тем российские власти призывают Запад продемонстрировать сдержанность и обсудить эту проблему за столом переговоров.

 

Накануне выступая перед журналистами, Путин вновь подчеркнул важность диалога с Северной Кореей. По словам российского президента, Ким заинтересован в том, чтобы «зачистить, загладить, успокоить» ситуацию, отмечает издание.

RT / Фото
Комментарии (13)
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Такое ощущение, 13:16 12:01:2018

что заголовки придумывает "ваня".

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Ты суслика видишь? 13:27 12:01:2018

У меня тоже такое ощущение! :)
Но это такой "коллективный ваня", т.е. русофобская пропаганда цивилизантов-гегемонов!

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хуторянен 13:29 12:01:2018

путин сейчас сам не рад , что создал этого мини окурка .Провлилась провокация

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Ты суслика видишь? 13:33 12:01:2018

У хуторский вырожденцев всегда Путин лично виноват, даже если его и рядом не стояло! :)
КНДР - протеже КНР, если что! :)

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Ты суслика видишь? 13:36 12:01:2018

Ещё инфо о коварном и всемогущем повелителе Мордора Путине:
Министерство юстиции США назначило специального прокурора, целью работы которого будет проведение расследования по факту «возможного вмешательства России в ход климатических изменений в США и возможной диверсии российских спецслужб, заключающейся во вмешательстве в погодные катаклизмы в Штатах зимой 2017-18 годов». Не больше и не меньше, вменяют в вину в злобном управлении природой! :)
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По данным Национальной метеорологической службы, в Штатах зафиксированы аномальные холода, которых не было последние 20 лет! :)

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Ты суслика видишь? 13:38 12:01:2018

Мы не сеем, мы не пашем.
Мы валяем дурака.
С колокольни хреном машем -
Разгоняем облака!

Эта народная частушка наглядно свидетельствует, что у русских ещё в незапамятные времена было страшное климатическое оружие!
И американцы про это знают...

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dlz77 17:59 12:01:2018

а что такого?
похоже, россия хочет вернуться в желтое море.
порт артур все наш, китайцы не считают его китайским.

это только латыши мыслят категориями ближайшего пруда с лягушками.

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Ну, так 22:37 12:01:2018

И Миколо Тесла, занимавшийся проблемами изменения климата, вероятнее всего
Был КГБэшником.

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Latviešu patriots 14:04 12:01:2018

atbalstu 100%

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Апис 14:11 12:01:2018

Молодец Ын! Всех сделал!

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согласен 23:20 12:01:2018

Ыном можно только гордиться. Опустил "исключительных", которые даже испугались, и это видно, пошли на попятную и хотят дипломатических разборок(ой! разговоров).
Пиндосы блефуют постоянно, и умница Ын их раскусил. Респект Ыну!

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Janek 18:57 12:01:2018

Если бы не ядерное оружие Штаты давно уже уничтожили КНДР а так Трампу и США дали в нос а те об...ись

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извиняюсь за лексику 23:37 12:01:2018

Пиндосы уже о6осрались, но теперь у них длительный период диареи. Блеф пиндосов уже не катит, враньё их уже не воспринимается в мире, главный козырь пиндосов: "блеф-враньё" ПОБИТ!!! Пиндосов разоблачили!!! А разоблачил КНДР. Поэтому они хвост поджали, но ещё пока недобитая козырная карта осталась, это санкции, но скоро и эту карту побьют и просто.
Страны договорятся и проигнорируют их санкции, и пиндосии наконец-то наступит писец.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)