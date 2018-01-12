Накануне российский президент заявил, что Ким Чен Ын успешно решил свою стратегическую задачу, получив ядерное оружие и ракету глобальной дальности. Владимир Путин также назвал северокорейского лидера «грамотным и зрелым» политиком, пишет Daily Mail.

Владимир Путин назвал лидера Северной Кореи «грамотным и зрелым» политиком, который переиграл западных соперников и воплотил в жизнь свои ракетные амбиции. Таким образом российский президент «поздравил» Ким Чен Ына с победой в противостоянии с Вашингтоном и Сеулом, считает Daily Mail.

«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, — которая может достичь любой точки практически земного шара», — заявил Путин.

Напряжённость между КНДР и остальным миром заметно возросла из-за «всё более острой словесной перепалки» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которые не оставляют попыток унизить друг друга. И подобная позиция Москвы вряд ли поможет «развеять существующую враждебность», рассуждает британский таблоид.

Издание напоминает, что Россия поддержала санкции ООН, призванные блокировать разработку ядерной программы Пхеньяна. Вместе с тем российские власти призывают Запад продемонстрировать сдержанность и обсудить эту проблему за столом переговоров.

Накануне выступая перед журналистами, Путин вновь подчеркнул важность диалога с Северной Кореей. По словам российского президента, Ким заинтересован в том, чтобы «зачистить, загладить, успокоить» ситуацию, отмечает издание.