Владимир Путин назвал лидера Северной Кореи «грамотным и зрелым» политиком, который переиграл западных соперников и воплотил в жизнь свои ракетные амбиции. Таким образом российский президент «поздравил» Ким Чен Ына с победой в противостоянии с Вашингтоном и Сеулом, считает Daily Mail.
«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, — которая может достичь любой точки практически земного шара», — заявил Путин.
Напряжённость между КНДР и остальным миром заметно возросла из-за «всё более острой словесной перепалки» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которые не оставляют попыток унизить друг друга. И подобная позиция Москвы вряд ли поможет «развеять существующую враждебность», рассуждает британский таблоид.
Издание напоминает, что Россия поддержала санкции ООН, призванные блокировать разработку ядерной программы Пхеньяна. Вместе с тем российские власти призывают Запад продемонстрировать сдержанность и обсудить эту проблему за столом переговоров.
Накануне выступая перед журналистами, Путин вновь подчеркнул важность диалога с Северной Кореей. По словам российского президента, Ким заинтересован в том, чтобы «зачистить, загладить, успокоить» ситуацию, отмечает издание.
что заголовки придумывает "ваня".« ответить
У меня тоже такое ощущение! :)« ответить
Но это такой "коллективный ваня", т.е. русофобская пропаганда цивилизантов-гегемонов!
путин сейчас сам не рад , что создал этого мини окурка .Провлилась провокация« ответить
У хуторский вырожденцев всегда Путин лично виноват, даже если его и рядом не стояло! :)« ответить
КНДР - протеже КНР, если что! :)
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Министерство юстиции США назначило специального прокурора, целью работы которого будет проведение расследования по факту «возможного вмешательства России в ход климатических изменений в США и возможной диверсии российских спецслужб, заключающейся во вмешательстве в погодные катаклизмы в Штатах зимой 2017-18 годов». Не больше и не меньше, вменяют в вину в злобном управлении природой! :)
На должность спецпрокурора по вмешательству России в климат назначен 62-летний Майкл Гилл, который 12 лет возглавлял антироссийское подразделение ЦРУ. Политик известен благодаря тесным дружеским отношениям с сенатором Джоном Маккейном. Гилл имеет репутацию «жесткого силовика» и в последнее время работал в фонде Хиллари Клинтон.
«Я очень хорошо знаю Майкла. Мы несколько раз играли с ним в гольф. Думаю, он очень озабочен тем фактом, что большинство полей для гольфа сейчас находятся в непригодном для игры состоянии, а следовательно, мотивации у него будет предостаточно», — заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс.
По данным Национальной метеорологической службы, в Штатах зафиксированы аномальные холода, которых не было последние 20 лет! :)
Мы не сеем, мы не пашем.« ответить
Мы валяем дурака.
С колокольни хреном машем -
Разгоняем облака!
Эта народная частушка наглядно свидетельствует, что у русских ещё в незапамятные времена было страшное климатическое оружие!
И американцы про это знают...
а что такого?« ответить
похоже, россия хочет вернуться в желтое море.
порт артур все наш, китайцы не считают его китайским.
это только латыши мыслят категориями ближайшего пруда с лягушками.
И Миколо Тесла, занимавшийся проблемами изменения климата, вероятнее всего« ответить
Был КГБэшником.
atbalstu 100%« ответить
Молодец Ын! Всех сделал!« ответить
Ыном можно только гордиться. Опустил "исключительных", которые даже испугались, и это видно, пошли на попятную и хотят дипломатических разборок(ой! разговоров).« ответить
Пиндосы блефуют постоянно, и умница Ын их раскусил. Респект Ыну!
Если бы не ядерное оружие Штаты давно уже уничтожили КНДР а так Трампу и США дали в нос а те об...ись« ответить
Пиндосы уже о6осрались, но теперь у них длительный период диареи. Блеф пиндосов уже не катит, враньё их уже не воспринимается в мире, главный козырь пиндосов: "блеф-враньё" ПОБИТ!!! Пиндосов разоблачили!!! А разоблачил КНДР. Поэтому они хвост поджали, но ещё пока недобитая козырная карта осталась, это санкции, но скоро и эту карту побьют и просто.« ответить
Страны договорятся и проигнорируют их санкции, и пиндосии наконец-то наступит писец.