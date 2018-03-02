Несмотря на то что основная часть послания российского президента к Федеральному собранию была посвящена внутренним проблемам, самым драматичным моментом выступления стала «непривычная демонстрация силы» России в противовес Соединённым Штатам, сообщает Bloomberg.

«Владимир Путин воспользовался своим посланием к нации для того, чтобы сделать жёсткое предупреждение США о наличии у России комплекса высокоточных ядерных вооружений, которому, по его словам, никакая система обороны не помеха», — считает Bloomberg.

«Сдержать Россию не удалось!» — заявил Путин в ходе своего почти двухчасового послания, проиллюстрировав свои слова видеоизображениями новых видов оружия, — в их числе были беспилотные подводные аппараты, межконтинентальные ракеты и гиперзвуковые комплексы, которые, по словам президента, идут к цели, «как метеорит».

По мнению автора статьи, «непривычная демонстрация силы стала самым драматичным элементом речи, начавшейся с обещаний совершить «решительный прорыв» в повышении качества жизни людей и поднять расходы на здравоохранение и инфраструктуру».

Путин использовал ежегодное обращение к Федеральному собранию для того, чтобы обнародовать приоритетные направления своего четвёртого президентского срока, полагают авторы статьи, отмечая при этом, что самые жёсткие заявления в ходе послания были обращены против США.

Как напомнил российский президент, Россия долго уговаривала американцев не разрушать договор о ПРО, опасаясь нарушения стратегического баланса.

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — приводит издание слова главы Кремля, обращая внимание на «громкие овации толпы, состоящей из законотворцев, чиновников и видных государственных деятелей», которыми они сопровождались.

Как отмечается, при этом Путин подчеркнул, что «растущая военная мощь России — это надёжная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире».

В то же время российский президент отозвался о новой ядерной стратегии США как о вызывающей беспокойство, предупредив, что в случае любого применения ядерного оружия против России или её союзников «ответ будет мгновенным».

«Несмотря на то что прошлые послания неизменно проходили в помпезном Георгиевском зале Кремля, в этом году мероприятие было перенесено в выставочный зал «Манеж», для того чтобы Путин мог продемонстрировать видео и анимированную графику на расположенном за его спиной гигантском экране», — полагают авторы статьи. Новые комплексы вооружений были представлены на экране в виде компьютерной графики, наглядно демонстрирующей обход систем ПРО и движение к целям, «которые иногда напоминали территорию Северной Америки».

«Тот факт, что половина ежегодного послания к Федеральному собранию была посвящена графическому описанию мощности нового оружия, показывает, насколько близко Россия и США приблизились к военному столкновению, — приводит издание мнение Дмитрия Тренина, главы Московского центра Карнеги. — Похоже, что в ближайшем будущем повестка российско-американских отношений будет сведена к одной теме — предотвращение войны».

Послание стало первым серьёзным политическим заявлением Путина с момента формального старта его избирательной кампании, обращает внимание Bloomberg. Несмотря на то что рейтинги поддержки президента уверенно держатся на уровне выше 80% с момента присоединения Крыма к России в 2014 году, «общественное недовольство растёт на фоне слабого экономического роста, последовавшего за самой длительной рецессией нового века», — уверены авторы статьи.

По их словам, многие из прошлых предвыборных обещаний Путина так и остались невыполненными по причине низких экономических показателей. При этом растущие трения с Западом угрожают Кремлю дальнейшей изоляцией.

Внутренние проблемы были главной темой послания, в ходе которого глава российского государства пообещал вдвое снизить уровень бедности, закрепившийся сегодня на отметке 20 млн человек, и повысить доходы населения во всех частях страны. Кроме того, Путин говорил о повышении расходов на строительство дорог, здравоохранение, пенсии и мерах по противодействию демографическому спаду. «Он также призвал к «непростым решениям» касательно давно назревших реформ, но не уточнил, к каким именно», — замечает издание.