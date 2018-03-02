«Владимир Путин воспользовался своим посланием к нации для того, чтобы сделать жёсткое предупреждение США о наличии у России комплекса высокоточных ядерных вооружений, которому, по его словам, никакая система обороны не помеха», — считает Bloomberg.
«Сдержать Россию не удалось!» — заявил Путин в ходе своего почти двухчасового послания, проиллюстрировав свои слова видеоизображениями новых видов оружия, — в их числе были беспилотные подводные аппараты, межконтинентальные ракеты и гиперзвуковые комплексы, которые, по словам президента, идут к цели, «как метеорит».
По мнению автора статьи, «непривычная демонстрация силы стала самым драматичным элементом речи, начавшейся с обещаний совершить «решительный прорыв» в повышении качества жизни людей и поднять расходы на здравоохранение и инфраструктуру».
Путин использовал ежегодное обращение к Федеральному собранию для того, чтобы обнародовать приоритетные направления своего четвёртого президентского срока, полагают авторы статьи, отмечая при этом, что самые жёсткие заявления в ходе послания были обращены против США.
Как напомнил российский президент, Россия долго уговаривала американцев не разрушать договор о ПРО, опасаясь нарушения стратегического баланса.
«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — приводит издание слова главы Кремля, обращая внимание на «громкие овации толпы, состоящей из законотворцев, чиновников и видных государственных деятелей», которыми они сопровождались.
Как отмечается, при этом Путин подчеркнул, что «растущая военная мощь России — это надёжная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире».
В то же время российский президент отозвался о новой ядерной стратегии США как о вызывающей беспокойство, предупредив, что в случае любого применения ядерного оружия против России или её союзников «ответ будет мгновенным».
«Несмотря на то что прошлые послания неизменно проходили в помпезном Георгиевском зале Кремля, в этом году мероприятие было перенесено в выставочный зал «Манеж», для того чтобы Путин мог продемонстрировать видео и анимированную графику на расположенном за его спиной гигантском экране», — полагают авторы статьи. Новые комплексы вооружений были представлены на экране в виде компьютерной графики, наглядно демонстрирующей обход систем ПРО и движение к целям, «которые иногда напоминали территорию Северной Америки».
«Тот факт, что половина ежегодного послания к Федеральному собранию была посвящена графическому описанию мощности нового оружия, показывает, насколько близко Россия и США приблизились к военному столкновению, — приводит издание мнение Дмитрия Тренина, главы Московского центра Карнеги. — Похоже, что в ближайшем будущем повестка российско-американских отношений будет сведена к одной теме — предотвращение войны».
Послание стало первым серьёзным политическим заявлением Путина с момента формального старта его избирательной кампании, обращает внимание Bloomberg. Несмотря на то что рейтинги поддержки президента уверенно держатся на уровне выше 80% с момента присоединения Крыма к России в 2014 году, «общественное недовольство растёт на фоне слабого экономического роста, последовавшего за самой длительной рецессией нового века», — уверены авторы статьи.
По их словам, многие из прошлых предвыборных обещаний Путина так и остались невыполненными по причине низких экономических показателей. При этом растущие трения с Западом угрожают Кремлю дальнейшей изоляцией.
Внутренние проблемы были главной темой послания, в ходе которого глава российского государства пообещал вдвое снизить уровень бедности, закрепившийся сегодня на отметке 20 млн человек, и повысить доходы населения во всех частях страны. Кроме того, Путин говорил о повышении расходов на строительство дорог, здравоохранение, пенсии и мерах по противодействию демографическому спаду. «Он также призвал к «непростым решениям» касательно давно назревших реформ, но не уточнил, к каким именно», — замечает издание.
Е***ать в сраку вонючих пиндосов, разбомбивших полмира! выродки тупые должны ответить!« ответить
Простая констатация того, что все авианосцы тех, кто не хотел слушать, превратились в обыкновенные, пока ещё плавающие консервные банки, не даёт больше большинстыу американцев адекватно оценивать сложившуюся ситуацию.« ответить
Ну а разные СМИ на том берегу океана однозначно введут в нескончаемый ступор большигство населения.
Можно себе представить, что сейчас начнётся там и какая паника охватит тех, кто выделял доллары-деньги на то, что сейчас оказалось ненужным хламом.
P.S.
А вот старый, ржавый хлам спихивается в Балтию.
А оплачивают всё это нищие пенсионеры и инвалиды.
хохлы педики наконец обосрались« ответить
Так как второсортные отбросы понимают только язык силы...приходится им иногда напоминать что получить сапогом по морде они могут в любой момент« ответить
А недавно по телеканалу "Звизда" показывали российский прототип новейшего авианосца, плавающего в корыте. Им тоже пугали пиндосов или оставили на потом)« ответить
Петушара недомерок решил если громко кукарекать то его будут боятся« ответить
Kak mnogim uzhe izvestno vanja ! Petushari tvoi rodnie otci ! Mamasha shosejnaja shljuha ! A ti pidaras v rozovom parike I porvanoj zhopoj !« ответить
Раз не получается созидать, то надо хотябы устрашать. Мерзота, фак!« ответить
13:32« ответить
Первые комментарии политологов из Telegram "Открытой редакции".
Аббас Галлямов: "Лучше бы второй половины послания вообще не было. Ее содержание говорит о том, что отказа от курса на конфронтацию с окружающим миром не предвидится. Запуск ракеты на экране – признак того, что мы всем угрожаем. Президент же не стал показывать фотографии каких-то мирных разработок, хотя вполне мог это сделать".
Сергей Маркелов: "Большой экран, на котором демонстрировались цифры, – это попытка играть модными инструментами. Более того, большинство слов из цифрового лексикона, которые прозвучали в послании, президентом говорились с осторожностью, в некоторых даже он спотыкался. Путин обязан произносить эти слова, но они неестественны для него. У него лучше получается говорить о любви к России и обо всех других делах".