Путин подал документы в ЦИК. Примут ли?(16)

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Герман Бергер
17:05 27.12.2017
В мире / Россия

Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком для подачи документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

Пакет документов у него принимают сотрудники рабочей группы ЦИК.

 

26 декабря инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах. В состав группы вошли 30 человек, в том числе вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, телекомментатор Дмитрий Губерниев, певец Иосиф Кобзон, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.

 

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, документы в Центризбирком необходимо подать до 7 января. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (16)
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ин-на 17:20 27:12:2017

ваня, имей себя в жопу, твой любимый Путин снова будет президентом тебе на радость

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Карина(I.D.) 19:21 27:12:2017

а ты глупая старая сволочь чему рада то. что твой окурок опять тебя чмошницу будет иметь

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vzgljad iz Londona 19:41 27:12:2017

otvet karina,vanja i im podobnim
POCHEMU NET?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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И в Латвии есть НОД 17:26 27:12:2017

А почему могут не принять? Вопрос идиотский.

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ин-на 19:20 27:12:2017

потому что окурок педофил и этого боятся в цик

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:D 17:34 27:12:2017

Путин подал документы в ЦИК.
При этом члены ЦИК сохранили человеческое достоинство......ни один из них не встал на колени.
Только внутри.

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П у т и н 17:43 27:12:2017

Ну, прям как Брежнев на 18 году власти, тоже пердит на ходу и заговаривается. Правда, от Брежнева жена не сбегала к молодому

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Bes 17:59 27:12:2017

Сдохни ублюдок

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ин-на 18:02 27:12:2017

нет в России свободы и права мыть сральники в ЕС - это ужасно!

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ин-на 19:25 27:12:2017

я готова у окурка отса сывать каждый день его вялую кожаную дудку

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однако 17:54 27:12:2017

Трогательная история. В "демократической и правовой стране" один бывший член КПСС привез заведомо неприемлемые согласно Конституции (часть 3 статьи 81) документы. А другой бывший член КПСС их радостно и преданно приняла. Ещё и насмешил последний бывший член КПСС о том, что будет проведена "проверка" документов. Цирк, да и только. Надо было вручить текст Конституции и вернуть документы, посоветовав не нарушать нормы Конституции.

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ин-на 19:22 27:12:2017

плешивого карлика надо грать метлой и место ему в гааге на висилице

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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