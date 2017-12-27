Пакет документов у него принимают сотрудники рабочей группы ЦИК.
26 декабря инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах. В состав группы вошли 30 человек, в том числе вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, телекомментатор Дмитрий Губерниев, певец Иосиф Кобзон, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.
Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, документы в Центризбирком необходимо подать до 7 января. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.
ваня, имей себя в жопу, твой любимый Путин снова будет президентом тебе на радость« ответить
а ты глупая старая сволочь чему рада то. что твой окурок опять тебя чмошницу будет иметь« ответить
otvet karina,vanja i im podobnim« ответить
POCHEMU NET?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А почему могут не принять? Вопрос идиотский.« ответить
потому что окурок педофил и этого боятся в цик« ответить
Путин подал документы в ЦИК.« ответить
При этом члены ЦИК сохранили человеческое достоинство......ни один из них не встал на колени.
Только внутри.
Ну, прям как Брежнев на 18 году власти, тоже пердит на ходу и заговаривается. Правда, от Брежнева жена не сбегала к молодому« ответить
Сдохни ублюдок« ответить
нет в России свободы и права мыть сральники в ЕС - это ужасно!« ответить
я готова у окурка отса сывать каждый день его вялую кожаную дудку« ответить
Трогательная история. В "демократической и правовой стране" один бывший член КПСС привез заведомо неприемлемые согласно Конституции (часть 3 статьи 81) документы. А другой бывший член КПСС их радостно и преданно приняла. Ещё и насмешил последний бывший член КПСС о том, что будет проведена "проверка" документов. Цирк, да и только. Надо было вручить текст Конституции и вернуть документы, посоветовав не нарушать нормы Конституции.« ответить
плешивого карлика надо грать метлой и место ему в гааге на висилице« ответить