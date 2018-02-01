Путин попросил прощения у спортсменов(6)

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Виталий Вавилкин
17:40 31.01.2018
Спорт

Президент России Владимир Путин попросил прощения у спортсменов за то, что страна не смогла защитить их интересы в ходе допингового скандала, развернувшегося в преддверии Олимпийских игр-2018. Такое заявление глава государства сделал на встрече с российскими спортсменами-участниками Олимпиады в Пхенчхане, передает РИА Новости.

«Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить», — сказал Путин, подчеркнув, что Россия всегда поддерживала идею чистого спорта.

 

«У вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях», — заявил он.

 

Президент также пожелал спортсменам, отправляющимся на Игры, удачи и призвал их сосредоточиться на спортивной борьбе.

 

«Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не думали ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время, и не думали ни о чем, о чем я говорил, а сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу», — отметил он.

 

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Российские атлеты, не связанные с расследованием Всемирного антидопингового агентства, выступят без гимна и под олимпийским флагом.

 

Несмотря на заявление комитета, обещавшего, что «чистые» спортсмены смогут принять участие в Играх, ряд ведущих российских атлетов не получили приглашения на соревнования. В их число вошли биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан, которые не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

 

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

 

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (6)
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П у т и н 17:59 31:01:2018

Простите, ребята, что заставил вас жрать допинг. Хотелось мне быть первым в спорте, а теперь вы первые в параше.

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narod 18:27 31:01:2018

хохлолатуты без медалей, хозяин всё заберёт

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CCCP 18:02 31:01:2018

Это конец Олимпийских Игр. Рекламадатели всё поняли МОК потерпит огромные убытки. Любители спорта будут смотреть игры по телевизору, но не будут реагировать на рекламы или даже переключать канал на 5 минут во время рекламы.

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П у т и н 18:10 31:01:2018

Мудила, а ты никогда не переключаешь, когда идёт реклама??

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Дядя Джон 18:15 31:01:2018

Извинения в карман не положишь! Нужно было раньше гнать этих спортивных чинуш во главе с одним мудковатым челом, по имени МууДкоо, если бы не они не было бы такой ситуации!

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Хм 18:31 31:01:2018

чего все трясутся за эту олимпиаду? там сейчас половина асматиков, калек и бог знает ещё с какими справками. На ЧМ и другие нормальные соревнования допускают не по сказкам, поэтому МОК и WADA послали далеко и надолго. Если ты Чемпион Мира, то это звучит, а Призёр Олимпийских Игр... ну вы поняли. Я сам спортсмен бывший и могу сказать, что победа без усилий - мусор, ведь ничто не заменит чувство победы над противником сильнее тебя!

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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