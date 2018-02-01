«Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить», — сказал Путин, подчеркнув, что Россия всегда поддерживала идею чистого спорта.
«У вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях», — заявил он.
Президент также пожелал спортсменам, отправляющимся на Игры, удачи и призвал их сосредоточиться на спортивной борьбе.
«Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не думали ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время, и не думали ни о чем, о чем я говорил, а сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу», — отметил он.
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Российские атлеты, не связанные с расследованием Всемирного антидопингового агентства, выступят без гимна и под олимпийским флагом.
Несмотря на заявление комитета, обещавшего, что «чистые» спортсмены смогут принять участие в Играх, ряд ведущих российских атлетов не получили приглашения на соревнования. В их число вошли биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан, которые не подозревались в нарушении антидопинговых правил.
Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Простите, ребята, что заставил вас жрать допинг. Хотелось мне быть первым в спорте, а теперь вы первые в параше.« ответить
хохлолатуты без медалей, хозяин всё заберёт« ответить
Это конец Олимпийских Игр. Рекламадатели всё поняли МОК потерпит огромные убытки. Любители спорта будут смотреть игры по телевизору, но не будут реагировать на рекламы или даже переключать канал на 5 минут во время рекламы.« ответить
Мудила, а ты никогда не переключаешь, когда идёт реклама??« ответить
Извинения в карман не положишь! Нужно было раньше гнать этих спортивных чинуш во главе с одним мудковатым челом, по имени МууДкоо, если бы не они не было бы такой ситуации!« ответить
чего все трясутся за эту олимпиаду? там сейчас половина асматиков, калек и бог знает ещё с какими справками. На ЧМ и другие нормальные соревнования допускают не по сказкам, поэтому МОК и WADA послали далеко и надолго. Если ты Чемпион Мира, то это звучит, а Призёр Олимпийских Игр... ну вы поняли. Я сам спортсмен бывший и могу сказать, что победа без усилий - мусор, ведь ничто не заменит чувство победы над противником сильнее тебя!« ответить