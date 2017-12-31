Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом(3)

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Герман Бергер
21:15 30.12.2017
В мире / Политика

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин, в частности, высказал убежденность, что «в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».

 

Российский лидер отметил важность того, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.

 

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — подчеркнул он.

 

Помимо Трампа, Путин поздравил лидеров других стран, в том числе президентов Турции, Сирии, Франции, Белоруссии, Армении, премьер-министров Японии и Израиля, канцлера Германии, лидера Китая, королеву Елизавету II и премьера Великобритании, Папу Римского и главу ФИФА.

 

Сейчас отношения Москвы и Вашингтона переживают один из самых тяжелых кризисов за всю историю. Так, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию, а именно ту позицию, которую США занимают в отношении России, одним из главных разочарований уходящего года.

 

При этом, по словам российского посла в США Анатолия Антонова, американский лидер не отказался от желания поладить с Россией.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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Kaupēns 22:19 30:12:2017

Kolēģi ir līdzvērtīgi partneri , bet šajā gadījumā neredzu neko pat tuvu. Kā tur ir ar krievu dopinga rijējiem? Vai tiem ir tā pati izcelsme , kas huilom?

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nik 00:13 31:12:2017

On Debil-Zirinovskij toljko mozet ix vsex Na xuj poslatj ia on zopu im lizet,ebanutij

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:D 00:14 31:12:2017

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать в армию ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья мужчин, если после повторного медосмотра их признают годными. Ограниченно годными могут быть признаны не только люди с хроническими заболеваниями, но в отдельных случаях и люди с инвалидностью.

Эксперты полагают, что в России предположительно готовятся к фактически «военной экономике» в 2018-2019 году и ужесточение законов и правил будет продолжаться. Особенно это произойдет, пишет CNBC после выборов Путина на новый срок и ужесточения западных санкций, когда по словам аналитиков, Кремлю уже терять будет практически нечего.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (8)

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