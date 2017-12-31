Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин, в частности, высказал убежденность, что «в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».

Российский лидер отметил важность того, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — подчеркнул он.

Помимо Трампа, Путин поздравил лидеров других стран, в том числе президентов Турции, Сирии, Франции, Белоруссии, Армении, премьер-министров Японии и Израиля, канцлера Германии, лидера Китая, королеву Елизавету II и премьера Великобритании, Папу Римского и главу ФИФА.

Сейчас отношения Москвы и Вашингтона переживают один из самых тяжелых кризисов за всю историю. Так, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию, а именно ту позицию, которую США занимают в отношении России, одним из главных разочарований уходящего года.

При этом, по словам российского посла в США Анатолия Антонова, американский лидер не отказался от желания поладить с Россией.