В поздравлении Путин, в частности, высказал убежденность, что «в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».
Российский лидер отметил важность того, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.
«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — подчеркнул он.
Помимо Трампа, Путин поздравил лидеров других стран, в том числе президентов Турции, Сирии, Франции, Белоруссии, Армении, премьер-министров Японии и Израиля, канцлера Германии, лидера Китая, королеву Елизавету II и премьера Великобритании, Папу Римского и главу ФИФА.
Сейчас отношения Москвы и Вашингтона переживают один из самых тяжелых кризисов за всю историю. Так, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию, а именно ту позицию, которую США занимают в отношении России, одним из главных разочарований уходящего года.
При этом, по словам российского посла в США Анатолия Антонова, американский лидер не отказался от желания поладить с Россией.
Kolēģi ir līdzvērtīgi partneri , bet šajā gadījumā neredzu neko pat tuvu. Kā tur ir ar krievu dopinga rijējiem? Vai tiem ir tā pati izcelsme , kas huilom?« ответить
On Debil-Zirinovskij toljko mozet ix vsex Na xuj poslatj ia on zopu im lizet,ebanutij« ответить
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать в армию ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья мужчин, если после повторного медосмотра их признают годными. Ограниченно годными могут быть признаны не только люди с хроническими заболеваниями, но в отдельных случаях и люди с инвалидностью.« ответить
Эксперты полагают, что в России предположительно готовятся к фактически «военной экономике» в 2018-2019 году и ужесточение законов и правил будет продолжаться. Особенно это произойдет, пишет CNBC после выборов Путина на новый срок и ужесточения западных санкций, когда по словам аналитиков, Кремлю уже терять будет практически нечего.