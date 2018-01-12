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Владимир Бучельников
20:58 12.01.2018
В мире / Россия

Президент РФ Владимир Путин 11 января встретился со школьниками, одержавшими победу во Всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее», сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, во время Всероссийского открытого урока 1 сентября 2017 года глава государства предложил школьникам написать сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040–2050-х годов.

 

Как отметил в ходе встречи с победителями конкурса Владимир Путин, на его предложение откликнулись 437 тысяч человек, в финал вышли 35. Президент признал, что не смог прочесть все сочинения победителей, но «посмотрел общую справку» — «Мне показалось, что это и красиво написано, и интересно».

 

Обсуждая со школьниками будущее страны и самих учащихся, российский лидер отметил: «Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям».

 

Поскольку прежняя система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении, «мы организуем сейчас целую большую систему подготовки», заявил президент.

 

Напутствуя школьников, Владимир Путин подчеркнул: «Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением».

 

Заметим, что Владимир Путин у власти уже 18 лет. Видимо, это слишком короткий срок, чтобы создать в России условия, необходимые для подготовки квалифицированных специалистов.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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П у т и н 21:12 12:01:2018

Владимир Путин у власти уже 18 лет. Видимо, это слишком короткий срок, чтобы создать в России условия, необходимые для подготовки квалифицированных специалистов
---------------
Браво, Вести! Опустили Окурка в навоз!

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Sudmalis 21:52 12:01:2018

Так тебя окунули,радуйся что голова цела!!!!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)