Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер убеждён, что на посту главы совета директоров «Роснефти» может принести Германии большую пользу. Об этом немецкий политик заявил в интервью Rheinische Post, подчеркнув, что взялся за эту работу не из меркантильных соображений. Тех же, кто его за это осуждает, он обвинил в лицемерии.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в интервью Rheinische Post, что для него деньги особенно не важны и пост в совете директоров «Роснефти» он занял не из меркантильных соображений. «Это увлекательная работа, — подчеркнул он. — Знаете, если бы вместо российского я бы вошёл в наблюдательный совет американского предприятия, все бы сказали: здорово. В этой критике проскальзывает лицемерие».

Он отметил, что его работа в «Роснефти» — это «серьёзный вызов», а также напомнил, что для Европы чрезвычайно важно поддерживать с этим предприятием и с самой Россией хорошие отношения. «Речь идёт о безопасном снабжении сырьём, которое необходимо нашей экономике. Не в последнюю очередь речь идёт и о рабочих местах в Германии», — пояснил свою позицию политик. Шрёдер убеждён, что в конце концов его действия принесут Германии выгоду. Он также высказался против санкций и заверил, что рано или поздно они будут отменены.

Бывший канцлер Германии подтвердил, что дружит с российским президентом Владимиром Путиным и доверяет ему. Впрочем, в его понимании дружба — это когда ты «высказываешь другому своё мнение и критикуешь его, но не публично, а с глазу на глаз». Однако Шрёдер допускает, что глава Кремля может что-то скрывать от него: «У всех есть секреты. Люди так устроены».

Также он похвалил Путина за то, что тот общается на международной арене с такими «диктаторами», как сирийский лидер Башар Асад. «Если бы мы говорили только с образцовыми демократами, то были бы довольно одинокими», — пояснил он, напомнив, что в Сирии речь идёт о политическом решении конфликта. «Уже и Запад понял, что оно возможно только вместе с Асадом», — заключил Шрёдер.

Также экс-канцлер заверил издание, что Путин не мешает сближению Берлина и Москвы. «Руководить Россией — это непростое, рисковое дело, — пояснил он. — Стоит скорее исходить из того, что после Путина ситуация не улучшится. Шагом к сближению стало бы постепенное ослабление обоюдных санкций».

Также Шрёдер прокомментировал ситуацию в Крыму и на востоке Украины. По его словам, насильственные столкновения в регионе произошли бы и без вмешательства России. «В культурном плане Украина — раздробленная страна», — добавил он. Немецкий политик заверил, что добиться мира силой у Киева не получится. Также Шрёдер напомнил, что украинские власти не проводят обещанную федерализацию. «Не только Россия, но и Украина не выполняет своих задач», — подчеркнул он.