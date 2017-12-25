Путин прикормил экс-канцлера Германии(13)

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Анатолий Тарасов
08:45 25.12.2017
Экономика / Энергетика

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер убеждён, что на посту главы совета директоров «Роснефти» может принести Германии большую пользу. Об этом немецкий политик заявил в интервью Rheinische Post, подчеркнув, что взялся за эту работу не из меркантильных соображений. Тех же, кто его за это осуждает, он обвинил в лицемерии.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в интервью Rheinische Post, что для него деньги особенно не важны и пост в совете директоров «Роснефти» он занял не из меркантильных соображений. «Это увлекательная работа, — подчеркнул он. — Знаете, если бы вместо российского я бы вошёл в наблюдательный совет американского предприятия, все бы сказали: здорово. В этой критике проскальзывает лицемерие».

 

Он отметил, что его работа в «Роснефти» — это «серьёзный вызов», а также напомнил, что для Европы чрезвычайно важно поддерживать с этим предприятием и с самой Россией хорошие отношения. «Речь идёт о безопасном снабжении сырьём, которое необходимо нашей экономике. Не в последнюю очередь речь идёт и о рабочих местах в Германии», — пояснил свою позицию политик. Шрёдер убеждён, что в конце концов его действия принесут Германии выгоду. Он также высказался против санкций и заверил, что рано или поздно они будут отменены.

 

Бывший канцлер Германии подтвердил, что дружит с российским президентом Владимиром Путиным и доверяет ему. Впрочем, в его понимании дружба — это когда ты «высказываешь другому своё мнение и критикуешь его, но не публично, а с глазу на глаз». Однако Шрёдер допускает, что глава Кремля может что-то скрывать от него: «У всех есть секреты. Люди так устроены».

 

Также он похвалил Путина за то, что тот общается на международной арене с такими «диктаторами», как сирийский лидер Башар Асад. «Если бы мы говорили только с образцовыми демократами, то были бы довольно одинокими», — пояснил он, напомнив, что в Сирии речь идёт о политическом решении конфликта. «Уже и Запад понял, что оно возможно только вместе с Асадом», — заключил Шрёдер.

 

Также экс-канцлер заверил издание, что Путин не мешает сближению Берлина и Москвы. «Руководить Россией — это непростое, рисковое дело, — пояснил он. — Стоит скорее исходить из того, что после Путина ситуация не улучшится. Шагом к сближению стало бы постепенное ослабление обоюдных санкций».

 

Также Шрёдер прокомментировал ситуацию в Крыму и на востоке Украины. По его словам, насильственные столкновения в регионе произошли бы и без вмешательства России. «В культурном плане Украина — раздробленная страна», — добавил он. Немецкий политик заверил, что добиться мира силой у Киева не получится. Также Шрёдер напомнил, что украинские власти не проводят обещанную федерализацию. «Не только Россия, но и Украина не выполняет своих задач», — подчеркнул он. 

RT / Фото
Комментарии (13)
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WOLF 09:10 25:12:2017

JEDEM DAS SEINE......

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ваня 09:40 25:12:2017

Каждый кто дружит с кремлевским петушарой становится политическим трупом и теряет уважение..

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биомусору вАнЮчему 09:55 25:12:2017

глист навозный, брысь в навоз, а то раздавлю сапогом.

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Ване 10:05 25:12:2017

А ты то чей будешь,петушара?

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купил Царь Медведя для потехи 09:57 25:12:2017

А то, что на кухнях немцев росийский газ и в баках автомобилей их бензин и так все знают.

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ваня 10:08 25:12:2017

Каждый кто дружит с головой понимает что дружба с россией страшней проказы..кто дружит с выродками и нелюдями сами такие..

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кк 11:21 25:12:2017

Поэтому у вани нет друзей а только клиенты которые любят сельскую ебл.ю в свинарнике. Ваня даже костюм свиньи не нужен :)

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ваня 10:12 25:12:2017

Шредер из политика превратился в холуя..как и наш юрканс..шавки карманные..их мнению цена одна копейка

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биомусору вАнЮчему 10:21 25:12:2017

глист навозный, брысь в навоз, а то раздавлю сапогом..

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Ване 10:46 25:12:2017

К твоему то мнению дебил ,точно все прислушиваются!!!

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нина 18:43 25:12:2017

тебе ,ваня,цена в базарный день -грош,и ты ещё воняешь на уважаемых людей таких как Шрёдер,Юрканс,Путин,сиди в своём клоповнике и не высовывайся,а то от твоих дебилизмов уши вянут и плохо пахнет !!!

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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