Оборонная сделка между Анкарой и Москвой по закупке систем ПВО С-400 «Триумф» продолжает испытывать нервы НАТО, сообщает Focus. Глава Кремля Владимир Путин использует этот прецедент для подрыва альянса, убеждён бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини.

Представители американского Госдепартамента и Анкара сделали совместное заявление по поводу той поддержки, которую США оказывают курдским бойцам. И всё же отношения двух стран носят напряжённый характер, а теперь ещё и возникла угроза оборонной сделки с Россией, что продолжает испытывать нервы партнёров по НАТО на прочность.

Конкретно речь идёт о двух батареях системы ПВО типа С-400 «Триумф», которые Турция заказала у России. Система под кодовым обозначением НАТО SA-21 Growler — это мобильный всепогодный комплекс «земля — воздух» дальнего действия, предназначенный для перехвата истребителей и крылатых ракет на любой высоте полёта.

Бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини прокомментировал эту сделку: «Это означает, что потом на военных базах в Турции рядом с турецкими офицерами ВВС, которые работают на НАТО, будут находиться порядка 100 или 200 российских советников. Одно это уму непостижимо».

К тому же российские ракеты несовместимы с технологиями НАТО. При этом на вооружении турецких ВВС находятся практически исключительно истребители американского производства. Поэтому в будущем важная информация НАТО о том, как обходить российские ПВО, больше не будет предоставляться партнёру альянса — Турции.

«Российский президент Путин заинтересован в том, чтобы использовать Турцию как инструмент для подрыва НАТО», — считает Пьерини. В то же время Турция — важный партнёр альянса, который, согласно заявлениям турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, обязан защищать внешнюю границу НАТО.