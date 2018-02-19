Путин раскалывает НАТО через Турцию(13)

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Анатолий Тарасов
11:36 19.02.2018
В мире / Политика

Оборонная сделка между Анкарой и Москвой по закупке систем ПВО С-400 «Триумф» продолжает испытывать нервы НАТО, сообщает Focus. Глава Кремля Владимир Путин использует этот прецедент для подрыва альянса, убеждён бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини.

Представители американского Госдепартамента и Анкара сделали совместное заявление по поводу той поддержки, которую США оказывают курдским бойцам. И всё же отношения двух стран носят напряжённый характер, а теперь ещё и возникла угроза оборонной сделки с Россией, что продолжает испытывать нервы партнёров по НАТО на прочность.

 

Конкретно речь идёт о двух батареях системы ПВО типа С-400 «Триумф», которые Турция заказала у России. Система под кодовым обозначением НАТО SA-21 Growler — это мобильный всепогодный комплекс «земля — воздух» дальнего действия, предназначенный для перехвата истребителей и крылатых ракет на любой высоте полёта.

 

Бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини прокомментировал эту сделку: «Это означает, что потом на военных базах в Турции рядом с турецкими офицерами ВВС, которые работают на НАТО, будут находиться порядка 100 или 200 российских советников. Одно это уму непостижимо».

 

К тому же российские ракеты несовместимы с технологиями НАТО. При этом на вооружении турецких ВВС находятся практически исключительно истребители американского производства. Поэтому в будущем важная информация НАТО о том, как обходить российские ПВО, больше не будет предоставляться партнёру альянса — Турции.

 

«Российский президент Путин заинтересован в том, чтобы использовать Турцию как инструмент для подрыва НАТО», — считает Пьерини. В то же время Турция — важный партнёр альянса, который, согласно заявлениям турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, обязан защищать внешнюю границу НАТО.

RT / Фото
Комментарии (13)
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русский 11:51 19:02:2018

Нато и без Путина скоро накроется.

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Ты суслика видишь? 16:13 19:02:2018

Не надо было "исключительным" (дегенератам) против главтурка Эрдогана заговоры плести и курдов вооружать в открытую, не было бы и "раскола"!

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Саня™ 12:17 19:02:2018

Турки купили с400, скорее всего, просто на металлолом.
Они же не летают :)

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НЕГРИТЁНОК 12:30 19:02:2018

Турки, в отличии от ПриЕбалтов, знают, что покупать.... Вот ПриЕбалтам металлолом втюхнули, это точно...

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3 12:54 19:02:2018

с400 не дирижОпиль и не сРатостас , чтоб летать - они просто сбивают .

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Саня 12:58 19:02:2018

29 томагавков рыдают от смеха.

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вася 13:23 19:02:2018

Мудите это те долететь никуда не смогли?

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KOZA 12:39 19:02:2018

Путин прекрасный покерист!Браво!

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Саня 12:46 19:02:2018

Мастер многоходовок в отношении населения России?

Где твой покерист? Не завонялся ещё?

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Жизнь 13:23 19:02:2018

Саня, уровень твоего образования и культуры зашкаливает. Похоже ты получил образование в трамвае.

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Саня 13:27 19:02:2018

Нет. В троллейбусе.
Для тебя это важно?

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Жизнь 13:30 19:02:2018

Да нет не важно, просто дискутировать с тобой скучно.

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Саня 13:33 19:02:2018

Дискутируй с другими, зачем тебе я?

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19.02.2018

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