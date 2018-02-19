Представители американского Госдепартамента и Анкара сделали совместное заявление по поводу той поддержки, которую США оказывают курдским бойцам. И всё же отношения двух стран носят напряжённый характер, а теперь ещё и возникла угроза оборонной сделки с Россией, что продолжает испытывать нервы партнёров по НАТО на прочность.
Конкретно речь идёт о двух батареях системы ПВО типа С-400 «Триумф», которые Турция заказала у России. Система под кодовым обозначением НАТО SA-21 Growler — это мобильный всепогодный комплекс «земля — воздух» дальнего действия, предназначенный для перехвата истребителей и крылатых ракет на любой высоте полёта.
Бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини прокомментировал эту сделку: «Это означает, что потом на военных базах в Турции рядом с турецкими офицерами ВВС, которые работают на НАТО, будут находиться порядка 100 или 200 российских советников. Одно это уму непостижимо».
К тому же российские ракеты несовместимы с технологиями НАТО. При этом на вооружении турецких ВВС находятся практически исключительно истребители американского производства. Поэтому в будущем важная информация НАТО о том, как обходить российские ПВО, больше не будет предоставляться партнёру альянса — Турции.
«Российский президент Путин заинтересован в том, чтобы использовать Турцию как инструмент для подрыва НАТО», — считает Пьерини. В то же время Турция — важный партнёр альянса, который, согласно заявлениям турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, обязан защищать внешнюю границу НАТО.
Нато и без Путина скоро накроется.« ответить
Не надо было "исключительным" (дегенератам) против главтурка Эрдогана заговоры плести и курдов вооружать в открытую, не было бы и "раскола"!« ответить
Турки купили с400, скорее всего, просто на металлолом.« ответить
Они же не летают :)
Турки, в отличии от ПриЕбалтов, знают, что покупать.... Вот ПриЕбалтам металлолом втюхнули, это точно...« ответить
с400 не дирижОпиль и не сРатостас , чтоб летать - они просто сбивают .« ответить
29 томагавков рыдают от смеха.« ответить
Мудите это те долететь никуда не смогли?« ответить
Путин прекрасный покерист!Браво!« ответить
Мастер многоходовок в отношении населения России?« ответить
Где твой покерист? Не завонялся ещё?
Саня, уровень твоего образования и культуры зашкаливает. Похоже ты получил образование в трамвае.« ответить
Нет. В троллейбусе.« ответить
Для тебя это важно?
Да нет не важно, просто дискутировать с тобой скучно.« ответить
Дискутируй с другими, зачем тебе я?« ответить