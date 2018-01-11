По его словам, критика Вашингтона говорит о том, кого США хотят видеть в руководстве России.
«Почему-то других не называют. Видимо, это говорит о предпочтениях американской администрации… говорит о том, кого они бы хотели продвинуть... хотели бы видеть в руководстве страны. ... В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали», — заявил Путин.
По его словам, главное не то, кого допустили или не допустили, а главное — это недопустимость нарушения закона в ходе избирательной кампании.
и так понятно, что Анальный ставленник этих уродов!« ответить
Ну-ка Ванятка изрыгни ка очередную гадость. Я балдею от твоей бессильной злобы.« ответить
Напился бот Ванька видать электричества продав все биткойны и нюхнув пыли отключился от эфира (°—°)« ответить
По закону Путина не могли поставить президентом ИЗЗА ВОЗРАСТА!!! Президентом РФ можетбыть гражданин старше 50 лет. Так вот Путин не дотягивал и Ельцын изменил закон под Вована из питерской братвы щеголявшего по Кремлю в полосатых трениках и малиновом пиджаке как шестёрка Березовского разворовывавшего страну в 90-х. Об этом в учебниках по истории прочитаете! Исторические факты!« ответить
Закон поменяли! То ли дело у нас, законы никогда ни под кого не меняют, ну просто НИКОГДА .))))))))« ответить
Анальный - это для отвода глаз, в общем - картонная дурилка.« ответить
А вот Грудинин. этот буржуй-латифундист, вот кто будет остервенело подсиживать Путина.
Он будет стараться оттянуть на себя всех, от либералов с коммунистами до противвсех.