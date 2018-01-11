Путин рассказал о большом проколе США(6)

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Герман Бергер
22:12 11.01.2018
В мире / Политика

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ и информагентств прокомментировал заявление Госдепа о недопуске оппозиционера Алексея Навального к выборам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, критика Вашингтона говорит о том, кого США хотят видеть в руководстве России.

 

«Почему-то других не называют. Видимо, это говорит о предпочтениях американской администрации… говорит о том, кого они бы хотели продвинуть... хотели бы видеть в руководстве страны. ... В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали», — заявил Путин.

 

По его словам, главное не то, кого допустили или не допустили, а главное — это недопустимость нарушения закона в ходе избирательной кампании.

Газета.ru / Фото
Комментарии (6)
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народ Латвии 22:18 11:01:2018

и так понятно, что Анальный ставленник этих уродов!

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Да 22:20 11:01:2018

Ну-ка Ванятка изрыгни ка очередную гадость. Я балдею от твоей бессильной злобы.

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именины у бота Вани 22:31 11:01:2018

Напился бот Ванька видать электричества продав все биткойны и нюхнув пыли отключился от эфира (°—°)

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чья бы корова мычала!!! 22:28 11:01:2018

По закону Путина не могли поставить президентом ИЗЗА ВОЗРАСТА!!! Президентом РФ можетбыть гражданин старше 50 лет. Так вот Путин не дотягивал и Ельцын изменил закон под Вована из питерской братвы щеголявшего по Кремлю в полосатых трениках и малиновом пиджаке как шестёрка Березовского разворовывавшего страну в 90-х. Об этом в учебниках по истории прочитаете! Исторические факты!

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Какой шаусмас! 22:35 11:01:2018

Закон поменяли! То ли дело у нас, законы никогда ни под кого не меняют, ну просто НИКОГДА .))))))))

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Latviešu patriots 22:37 11:01:2018

Анальный - это для отвода глаз, в общем - картонная дурилка.
А вот Грудинин. этот буржуй-латифундист, вот кто будет остервенело подсиживать Путина.
Он будет стараться оттянуть на себя всех, от либералов с коммунистами до противвсех.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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