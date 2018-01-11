Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ и информагентств прокомментировал заявление Госдепа о недопуске оппозиционера Алексея Навального к выборам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, критика Вашингтона говорит о том, кого США хотят видеть в руководстве России.

«Почему-то других не называют. Видимо, это говорит о предпочтениях американской администрации… говорит о том, кого они бы хотели продвинуть... хотели бы видеть в руководстве страны. ... В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали», — заявил Путин.

По его словам, главное не то, кого допустили или не допустили, а главное — это недопустимость нарушения закона в ходе избирательной кампании.