Поздравляя коллектив передачи, президент отметил: «Сегодня особый день. Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационных программ».
На съемках глава государства рассказал, в числе прочего, о своей семье: «Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить».
При этом смотрели телевизор нечасто, отметил президент, а самыми запомнившимися событиями того времени назвал «появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144» и «яркие спортивные события», в частности хоккейную серию 1972 года между сборными СССР и Канады.
Un tagad visi putleristi, siekalojieties no laimes..« ответить
Лошадь, крыса и свинья - вот и вся его семья« ответить
Разве может быть нормальная семья у такого выродка и нелюдя???« ответить
Кооператив "Озеро" и прочие ротенберги его семья. Ух жарко ему будет после того, как подохнет паскуда!« ответить
Желаю тебе, всем твоим родным и близким неизлечимых болезней, медленной и мучительной смерти 6.6.6.« ответить
Желаю недомерку в этом году кончину в сортире..« ответить