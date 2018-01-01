Путин рассказал о своей семье(14)

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Владимир Бучельников
13:43 01.01.2018
В мире / Россия

Президент России Владимир Путин в первый день 2018 года принял участие в съемках юбилейного выпуска программы «Время» на Первом канале, которая отмечает в этом году 50-летний юбилей, сообщает РИА Новости.

Поздравляя коллектив передачи, президент отметил: «Сегодня особый день. Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационных программ».

 

На съемках глава государства рассказал, в числе прочего, о своей семье: «Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить».

 

При этом смотрели телевизор нечасто, отметил президент, а самыми запомнившимися событиями того времени назвал «появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144» и «яркие спортивные события», в частности хоккейную серию 1972 года между сборными СССР и Канады.

РИА Новости / Фото
Комментарии (14)
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Latviešu patriots 14:27 01:01:2018

Un tagad visi putleristi, siekalojieties no laimes..

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П у т и н 14:27 01:01:2018

Лошадь, крыса и свинья - вот и вся его семья

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ваня 14:34 01:01:2018

Разве может быть нормальная семья у такого выродка и нелюдя???

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ИвАн 17:43 01:01:2018

Кооператив "Озеро" и прочие ротенберги его семья. Ух жарко ему будет после того, как подохнет паскуда!

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ВУДУ>>ваня = П у т и н 14:41 01:01:2018

Желаю тебе, всем твоим родным и близким неизлечимых болезней, медленной и мучительной смерти 6.6.6.

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ваня 14:46 01:01:2018

Желаю недомерку в этом году кончину в сортире..

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (11)

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