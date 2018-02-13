Россия и Германия ведут циничную игру с Польшей, пытаясь поссорить её с Израилем и Европой, уверен журналист Ежи Белевич. На портале Wpolityce он объясняет, что эти недружественные действия призваны не дать Варшаве заблокировать прокладку газопровода «Северный поток — 2».

«Меня беспокоит состояние польской дипломатии, потому что я всё чаще слышу голоса, что она должна быть уступчивой по отношению к той или иной стороне ценой естественных, экзистенциальных интересов Польши. И ведь речь совсем не идёт о тотальной оппозиции (состоящей из «внешних» партий), которая на протяжении ряда лет питается крошками со стола Путина и Меркель. Хуже то, что похожая точка зрения появляется также в СМИ правого толка и даже среди некоторых политиков правящего лагеря…» — пишет на портале Wpolityce польский журналист Ежи Белевич.

«Россия и Германия неизменно играют с нами, применяя методы плохого и хорошего полицейских», — подчёркивает автор. Чтобы делать это эффективно, Польше навязывают ненужный спор внутри страны, пользуясь агентами и подконтрольными СМИ. Временами Россия и Германия входят в тактические союзы с другими игроками на международной сцене, однако цель остаётся та же: политический контроль и финансовый дренаж польской экономики, объясняет журналист.

На этот раз обе недружественные нам страны воспользовались как объектом государством Израиль, положение которого на Ближнем Востоке в большой степени зависит от позиции и воли России, уверяет он. Достаточно сказать, что израильский F16 был сбит над Сирией два дня назад российской ракетой системы ПВО, с большой вероятностью обслуживаемой российскими солдатами. Без преимущества в воздухе Израиль уже в скором времени сможет ожидать непосредственные атаки на свою территорию со стороны Ирана и «Хезболлы», добавляет автор статьи.

Цель навязанного Польше европейскими либералами — Германией, а сейчас Израилем под давлением России — спора состоит в том, чтобы ослабить позицию Польши в реальной борьбе за рынок энергетики в Центральной Европе, а также за будущую конфигурацию и расклад сил во всём ЕС, объясняет журналист. Потому что на самом деле суть состоит в том, чтобы на десятилетия закрепить влияние России и Германии в Польше и Центральной Европе, поставив Польскую Республику перед свершившимся фактом строительства второй и третьей нитки газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря.

«Северный поток — 2» — это симптом той же самой немецко-российской политики, которая накануне Второй мировой войны привела к пакту Молотова — Риббентропа. Тот союз стал причиной холокоста и убийства шести миллионов польских граждан. Его нынешняя версия уже собирает свой кровавый урожай на Украине, представляя собой очевидное предостережение для Польши — экзистенциальное, такое же как угроза со стороны «Хезболлы» и Ирана для Израиля», — объясняет он.

Премьер-министр Польши, господин Матеуш Моравецкий, в ближайшую пятницу посетит Берлин и будет говорить с канцлером Германии Ангелой Меркель. Темой встречи должен стать прежде всего трубопровод «Северный поток — 2» и дальнейшая милитаризация региона Балтийского моря, в том числе развёртывание ракет «Искандер» в Калининградской области. А также роль России Путина на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове. «Нас, поляков, должно интересовать исключительно то, вынесли ли немцы урок из не столь давних событий Второй мировой войны или же посредством «Северного потока — 2» они снова станут политическими заложниками и сообщниками России Путина», — задаётся вопросом автор.