Путин реализует пакт Молотова — Риббентропа(40)

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Анатолий Тарасов
09:24 13.02.2018
Экономика / Энергетика

Россия и Германия ведут циничную игру с Польшей, пытаясь поссорить её с Израилем и Европой, уверен журналист Ежи Белевич. На портале Wpolityce он объясняет, что эти недружественные действия призваны не дать Варшаве заблокировать прокладку газопровода «Северный поток — 2».

«Меня беспокоит состояние польской дипломатии, потому что я всё чаще слышу голоса, что она должна быть уступчивой по отношению к той или иной стороне ценой естественных, экзистенциальных интересов Польши. И ведь речь совсем не идёт о тотальной оппозиции (состоящей из «внешних» партий), которая на протяжении ряда лет питается крошками со стола Путина и Меркель. Хуже то, что похожая точка зрения появляется также в СМИ правого толка и даже среди некоторых политиков правящего лагеря…» — пишет на портале Wpolityce польский журналист Ежи Белевич. 

 

«Россия и Германия неизменно играют с нами, применяя методы плохого и хорошего полицейских», — подчёркивает автор. Чтобы делать это эффективно, Польше навязывают ненужный спор внутри страны, пользуясь агентами и подконтрольными СМИ. Временами Россия и Германия входят в тактические союзы с другими игроками на международной сцене, однако цель остаётся та же: политический контроль и финансовый дренаж польской экономики, объясняет журналист.

 

На этот раз обе недружественные нам страны воспользовались как объектом государством Израиль, положение которого на Ближнем Востоке в большой степени зависит от позиции и воли России, уверяет он. Достаточно сказать, что израильский F16 был сбит над Сирией два дня назад российской ракетой системы ПВО, с большой вероятностью обслуживаемой российскими солдатами. Без преимущества в воздухе Израиль уже в скором времени сможет ожидать непосредственные атаки на свою территорию со стороны Ирана и «Хезболлы», добавляет автор статьи. 

 

Цель навязанного Польше европейскими либералами — Германией, а сейчас Израилем под давлением России — спора состоит в том, чтобы ослабить позицию Польши в реальной борьбе за рынок энергетики в Центральной Европе, а также за будущую конфигурацию и расклад сил во всём ЕС, объясняет журналист. Потому что на самом деле суть состоит в том, чтобы на десятилетия закрепить влияние России и Германии в Польше и Центральной Европе, поставив Польскую Республику перед свершившимся фактом строительства второй и третьей нитки газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. 

 

«Северный поток — 2» — это симптом той же самой немецко-российской политики, которая накануне Второй мировой войны привела к пакту Молотова — Риббентропа. Тот союз стал причиной холокоста и убийства шести миллионов польских граждан. Его нынешняя версия уже собирает свой кровавый урожай на Украине, представляя собой очевидное предостережение для Польши — экзистенциальное, такое же как угроза со стороны «Хезболлы» и Ирана для Израиля», — объясняет он. 

 

Премьер-министр Польши, господин Матеуш Моравецкий, в ближайшую пятницу посетит Берлин и будет говорить с канцлером Германии Ангелой Меркель. Темой встречи должен стать прежде всего трубопровод «Северный поток — 2» и дальнейшая милитаризация региона Балтийского моря, в том числе развёртывание ракет «Искандер» в Калининградской области. А также роль России Путина на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове. «Нас, поляков, должно интересовать исключительно то, вынесли ли немцы урок из не столь давних событий Второй мировой войны или же посредством «Северного потока — 2» они снова станут политическими заложниками и сообщниками России Путина», — задаётся вопросом автор. 

RT / Фото
Комментарии (40)
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Latviešu patriots 09:28 13:02:2018

Poļi turieties! Viss būs labi!

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latviešu oatriots 09:37 13:02:2018

Atbalstu 100%!Слава России!Слава её Народу Победителю!Слава её Армии и Флоту!Слава её Президенту Пyтину!В ж*ony neндосов и их noдcтилок-марианеток из npoeбалтии!Россия рулит!

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Vova 09:41 13:02:2018

Huj putleru, a ne pakt!

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Latviešu patriots 09:46 13:02:2018

Krievija ar Putinu priekšgalā ir vispasaules mēslu bedrē, biostkritumi savāktuve!

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Latviešu patriotam 10:05 13:02:2018

Labi bus,когда правительство,за которое ты голосовал вытащит из своей задницы американский член и начнет принимать самостоятельные решения на благо общества,как это происходит в Финляндии.

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Гражданская позиция 09:32 13:02:2018

С больной головы на здоровую. С ног на голову. Бред сивой кобылы.

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не совсем так, 12:10 13:02:2018

это как у наркомана - заканчиваются (денежные) инъекции и близится ломка, истерия будет нарастать и ежу понятно. Транзит обламают. на кой кормить посредников. они ведь могут у сша покупать газ с ямала. молодцы амеры. имеют лохов! гыыыы

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Саня 09:32 13:02:2018

_я всё чаще слышу голоса_
Это в заголовок надо вынести.

По поводу ослабления Израиля- это не Сирия. Где залезешь- там и слезешь. Разнесут это ПВО вместе с ихтамнетами и глазом не моргнут. А Вовка и боится что-то ляпнуть, а то гражданство обетованное отберут у него и всей его шайки.

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варзилоиду-дебилоиду 10:04 13:02:2018

То, что ты больной на всю голову, мы знаем. Твой высер незащитан.

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Саня 10:37 13:02:2018

Брысь, дурачок. Варзилова здесь нет

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Dims 09:32 13:02:2018

Польский гонор, польский бред. И зачем это печатать?

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Всё просто 10:13 13:02:2018

У поляков истерика, они лишаются транзита газа, лишаются денег. С пиндосским дорогим газом у них друзей нет кроме Литвы, вот и истерят.
Меркель не поменяет своё решение по прокладке "Северного потока-2", так что пшеки могут биться в конвульсиях и дальше.

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Браво, Вести! 09:34 13:02:2018

Хоть комент и не пропустили, но говорила же вам, давайте про Пyтина, а то наши комментаторы-международники совсем загрустили.))))

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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