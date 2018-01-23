Путин щедро раздает деньги учителям(7)

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Анатолий Тарасов
11:12 23.01.2018
Экономика / Финансы

Правительство России выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат учителям и врачам, пишет Rzeczpospolita. Такое решение польское издание связывает с приближающимися президентскими выборами, а также с предвыборной кампанией Владимира Путина, которая вскоре начнётся.

Перед президентскими выборами в России правительство увеличивает зарплаты учителям, врачам и преподавателям вузов, пишет издание Rzeczpospolita в заметке с заголовком «Путин раздаёт деньги». 

 

Российское правительство израсходует 14,5 млрд рублей на увеличение зарплат работникам бюджетного сектора. В первую очередь возрастут зарплаты учителей: преподавателей вузов, воспитателей, врачей и работников культуры, перечисляет издание.

 

Об увеличении зарплат бюджетного сектора президент России Владимир Путин объявлял ещё в мае. Власти в Москве тогда предвещали, что средняя заплата врачей, преподавателей вузов и учёных должна возрасти аж на 200%, в свою очередь медицинские работники будут зарабатывать на 100% больше.

 

В прошлом году средняя зарплата врачей в России составила 53 тыс. рублей, а заплаты учителей были на уровне 33 тыс. рублей.

 

В скором времени Владимир Путин официально начнёт свою избирательную кампанию. Независимый кандидат насобирал уже более 1,5 млн подписей, это в пять раз больше, чем требует Центральная избирательная комиссия России. Его интересы во всех регионах будут представлять  400 доверенных лиц. Президентские выборы пройдут 18 марта.

RT / Фото
Комментарии (7)
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CCCP 11:19 23:01:2018

Ай да Путин, Ай да молодец! Будь здоров и продолжай задуманное!

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пшеки в виртуальном мире 11:46 23:01:2018

Пропиндосские наивные пшеки построили себе мифическое будущее, в котором чувствуют себя не Моськами, а монстрами-шафками, лающими (пока безнаказанно) на Медведя. Ой как больно будет, когда их опустят в реальный мир. Мои соболезнования...

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Хе-хе 12:14 23:01:2018

А пиндосы хоть будут знать, что ползающая на карачках Россия их "опустила".:))?

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теперь, 12:22 23:01:2018

"великая" Хохляндия, головная боль всей Европы!)) Кто и создал ету. Хохляндию, ведь она ни одной територии, данной ей земли, не завоевала!А называть их "хохлами" стали за их " оселедець" на голом черепе они оставляли волоса на темечке- хохол! А они называли русских- кацап, русские дружинники ездили собирать дань, со своим князем, носили бороды за не выплату дани, они пороли кнутами! Так и звали- как цапнет! "ка цап"

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Не соглашусь! 12:14 23:01:2018

Поляки сильная, умная, талантливая нация.Но, так уж, случилось в исторической ретроспективе, что именно из-за, своих справедливых амбиций, и из-за своей талантливости, поляки и пострадали!Ей не повезло, находиться в центре Европы и между двух самых воинственных империй Россией и Германией.Территориальные и политические Речипосполитой - Польши, стали головной болью, всей Европы, вопрос стоял, так, либо двум империям, развиваться или предоставить это великим замыслам Польши.Произошло 3и раздела Польши, между Россией и Германией.По другому не получалось! Но и сейчас "новая" Польша, снова головная боль Европы!)))

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Вован 12:32 23:01:2018

Как говорил Иоссиф Виссарионыч...." Значит не самая умная ,значит не самая сильная , значит не самая талантливая "....если пережила 3-и раздела ..А что поляки спесивые и брехливые и упёртые ..., это факт , не спорю....И что ???? Разве это не ПРАВДА???

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Ты суслика видишь? 12:54 23:01:2018

Шакалы Европы!(с)Черчилль о поляках

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)