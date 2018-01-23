Перед президентскими выборами в России правительство увеличивает зарплаты учителям, врачам и преподавателям вузов, пишет издание Rzeczpospolita в заметке с заголовком «Путин раздаёт деньги».
Российское правительство израсходует 14,5 млрд рублей на увеличение зарплат работникам бюджетного сектора. В первую очередь возрастут зарплаты учителей: преподавателей вузов, воспитателей, врачей и работников культуры, перечисляет издание.
Об увеличении зарплат бюджетного сектора президент России Владимир Путин объявлял ещё в мае. Власти в Москве тогда предвещали, что средняя заплата врачей, преподавателей вузов и учёных должна возрасти аж на 200%, в свою очередь медицинские работники будут зарабатывать на 100% больше.
В прошлом году средняя зарплата врачей в России составила 53 тыс. рублей, а заплаты учителей были на уровне 33 тыс. рублей.
В скором времени Владимир Путин официально начнёт свою избирательную кампанию. Независимый кандидат насобирал уже более 1,5 млн подписей, это в пять раз больше, чем требует Центральная избирательная комиссия России. Его интересы во всех регионах будут представлять 400 доверенных лиц. Президентские выборы пройдут 18 марта.
Ай да Путин, Ай да молодец! Будь здоров и продолжай задуманное!« ответить
Пропиндосские наивные пшеки построили себе мифическое будущее, в котором чувствуют себя не Моськами, а монстрами-шафками, лающими (пока безнаказанно) на Медведя. Ой как больно будет, когда их опустят в реальный мир. Мои соболезнования...« ответить
А пиндосы хоть будут знать, что ползающая на карачках Россия их "опустила".:))?« ответить
"великая" Хохляндия, головная боль всей Европы!)) Кто и создал ету. Хохляндию, ведь она ни одной територии, данной ей земли, не завоевала!А называть их "хохлами" стали за их " оселедець" на голом черепе они оставляли волоса на темечке- хохол! А они называли русских- кацап, русские дружинники ездили собирать дань, со своим князем, носили бороды за не выплату дани, они пороли кнутами! Так и звали- как цапнет! "ка цап"« ответить
Поляки сильная, умная, талантливая нация.Но, так уж, случилось в исторической ретроспективе, что именно из-за, своих справедливых амбиций, и из-за своей талантливости, поляки и пострадали!Ей не повезло, находиться в центре Европы и между двух самых воинственных империй Россией и Германией.Территориальные и политические Речипосполитой - Польши, стали головной болью, всей Европы, вопрос стоял, так, либо двум империям, развиваться или предоставить это великим замыслам Польши.Произошло 3и раздела Польши, между Россией и Германией.По другому не получалось! Но и сейчас "новая" Польша, снова головная боль Европы!)))« ответить
Как говорил Иоссиф Виссарионыч...." Значит не самая умная ,значит не самая сильная , значит не самая талантливая "....если пережила 3-и раздела ..А что поляки спесивые и брехливые и упёртые ..., это факт , не спорю....И что ???? Разве это не ПРАВДА???« ответить
Шакалы Европы!(с)Черчилль о поляках« ответить