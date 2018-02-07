Когда Владимир Путин пришёл к власти, он был для многих «тёмной лошадкой» — однако сейчас он заставляет Запад «плясать под свою дудку», выстраивая новый миропорядок, пишет Neue Zürcher Zeitung. И пока «демократические страны» продолжают спорить о различных вариантах дальнейшего развития ситуации, Путин ловко пользуется слабостями противника.

Россия вернулась на мировую арену, и пока Европа и США спорят друг с другом, «прекрасный новый миропорядок Путина» становится всё более и более реалистичным, предупреждает Neue Zürcher Zeitung. Когда Владимир Путин только пришёл к власти, для многих на Западе он был «тёмной лошадкой». Однако теперь российский лидер всё чаще заставляет Запад «плясать под свою дудку», когда речь заходит о новом миропорядке, отмечается в статье: «Там, где в демократических странах ведутся споры по поводу различных вариантов дальнейшего развития ситуации, он ловко пользуется собственной властью».

Возвращение на международную арену Путин наглядно доказывает действиями на Украине и в Сирии, продвигая свою геополитическую линию, пишет Neue Zürcher Zeitung: «Российский президент — искусный тактик, знающий слабости своих противников и в последние годы умело защищающий международный престиж своей страны, имея при этом в своём распоряжении существенно меньшие ресурсы, чем НАТО». И хотя нынешнему российскому руководству, по мнению автора, «недостаёт стратегической концепции», однако в отличие от ЕС, у него есть чётко сформулированные цели, к которым он все более уверенно продвигается.

В их число входят признание России в качестве равнозначной силы, которую нельзя игнорировать, когда речь заходит о международных конфликтах, а также признание «ограниченного суверенитета» соседних стран с Россией стран на постсоветском пространстве, которые входят в сферу «российского влияния», говорится в статье. Кроме того, Москва призывает Запад отказаться от «политики демократизации» на подступах к границам России, полагает Neue Zürcher Zeitung.

И на пути к этим целям Путину в минувший год удалось значительно продвинуться, отмечается в статье. Не случайно на Мюнхенской международной конференции по проблемам безопасности в прошлого году российский министр иностранных дел России Сергей Лавров «с видом триумфатора говорил об укреплении постзападного порядка». И хотя сейчас «на фоне растущих цен на нефть и западных инвестиций» Москва фактически извлекает выгоду именно из нынешнего, действующего сейчас миропорядка, однако она верит, что глобальные изменения принесут ей новые преимущества, поясняет Neue Zürcher Zeitung.

«По мнению российского руководства, мы переживаем фазу перехода к миропорядку, при котором общепризнанные правила и международное право будут играть значительно меньшую роль, чем право сильного. В отличие от Германии и ЕС, Москва хорошо подготовлена к этому новому миру, потому что располагает намного большим опытом жизни в условиях хаоса, всевозможных опасностей и зон слабой или вовсе отсутствующей государственности», — говорится в статье. Автор уверен, что Россия даже сама систематически создаёт эти «зоны хаоса» своей политикой «контролируемой дестабилизации», как произошло, по его мнению, и на востоке Украины, чтобы «подавить там влияние Запада».

С точки зрения России, в этом «новом мире» ведущую роль будут играть не лучшие технологии, которые всегда можно взломать, и не стабильная и последовательная экономическая политика, которая нужна лишь для дополнительного комфорта — а «быстрота принятия решений, хладнокровие (в частности, в вопросах использования военной силы) и ловкое комбинирование военной силы и контроля над информационным пространством», пишет Neue Zürcher Zeitung. И всего этого явно недостаёт демократическим странам Запада, констатирует автор: они слишком медлительны при принятии решений, поскольку вынуждены отвечать за свои действия перед общественностью и сталкиваются с проблемами, когда речь заходит об увеличении расходов на оборону.

«Если посмотреть на то, что происходит на востоке Украины, можно предположить, что это не доведёт до добра: у российского руководства нет ровным счётом никаких причин для изменения нынешнего статуса-кво до тех пор, пока оно не добьётся собственных целей — а нынешняя ситуация вполне комфортна для него», — прогнозирует Neue Zürcher Zeitung. В последние годы Россия выступает на мировой арене в роли «разрушительной силы, которая умело находит слабые места западных демократических стран и пользуется ими в своих целях», подчёркивается в статье. И если вначале Москва реагировала «на западные интервенции в виде цветных революций» и поддержки неправительственных организаций или свободных СМИ «с позиции слабости», то с 2014 года Путин перешёл в наступление и всё больше уверен в своей правоте, отмечается в статье: «Комбинация из контроля над внутренней ситуацией, «мягкой силы», а также военной мощи во внешней политике привела к тому, что Кремль считает, будто действует совершенно правильно, тогда как Запад допускает ошибки».

В этом «новом мире» Запад предстаёт «в образе врага», а Россия не ищет себе союзников, потому что они лишь ограничивали бы её свободу действий, говорится в статье. «Разворот к Китаю» не принёс Москве желанного успеха, и она по-прежнему зависит от поставок нефти и газа в Европу. В то время как Германия и ЕС, в свою очередь, не заинтересованы в том, чтобы ограничивать контакты с Москвой в области энергетики, даже если проект «Северный поток — 2» будет способствовать «дальнейшему укреплению путинской системы», уверен автор.

«Путину удалось укрепить собственные позиции как во внутренней, так и во внешней политике, возродив былой вражеский образ Запада. Так что теперь нам вновь хочется верить, что западное «сообщество ценностей» действительно существует. Однако для того, чтобы говорить об этом утвердительно, остаётся все меньше и меньше поводов, причём не только после прихода к власти Трампа: интересы США и Европы все больше разнятся, в том числе и в отношении России», — подчёркивается в статье.

По мнению автора, назрела необходимость организовать «серьёзную стратегическую дискуссию» о том, каковы реальные вызовы, стоящие перед Европой, чтобы она была в состоянии «дать решительный отпор постоянно вооружающейся России». Кроме того, для Европы очень важно научиться адекватно реагировать на стратегические вызовы в непосредственной близости от неё и выйти из «зоны комфорта», отмечается в статье. «Ведь только когда мы сможем успешно бороться с внутренними и внешними врагами открытых обществ и выполнять «домашние задания» в условиях дигитализации и глобализации, нам удастся заблокировать пространства, на которых в настоящий момент ведёт свои великодержавные игры Владимир Путин», — заключает Neue Zürcher Zeitung.