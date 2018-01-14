Глава государства отметил, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых. «Положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет», — указал он.
По словам президента, коммунистическая идеология крайне схожа с христианством: «свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Cвященном писании, это все там есть». «Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. (...) А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — полагает Путин.
По его мнению, советская власть приспособила свою идеологию под имевшуюся ранее.
В декабре 2017 года сообщалось, что количество россиян, считающих необходимым захоронить Ленина, снизилось. За это выступил 41 процент участников опроса против 58 процентов в марте-апреле.
В начале ноября похоронить советского вождя призвал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Забальзамированное тело Ленина хранится в мавзолее с 1924 года.
Sen būtu laiks to mūmiju apglabāt, vai vislabāk kremēt.« ответить
Выкинуть на помойку выродка...« ответить
Выпердыши Latviešu patriots, Ванятка, путин. Ну-ка Ваши дебильные коменты в студию. Ваша тема. Блесните несовершеннолетним маразмом.« ответить
Путин озвучил мои мысли. Я всегда говорил и говорю,что Ленин по уровню влияния на мировую историю равен Иисусу Христу.« ответить
G. Pozicija. Nezaimo, Ļeņinu var salīdzināt tikai ar Antikristu vai Sātanu. Viņš ir lielākais noziedznieks cilvēces vēsturē.« ответить
Путин лишь напомнил, что Марксизм это - светский вариант Библии. Можно сколько угодно противопоставлять его и Христианство, но Марксизм такая же часть Ветхозаветно-Библейского проекта по порабощению человечества, только в более скрытой для людей форме.« ответить
Россиянам столько самодержавно-большевистской каши в головы набили, что их видимо через некоторое время придется заново азбуке учить.« ответить
но Ленина из Мавзолея лучше бы убрать.« ответить