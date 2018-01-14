Президент России Владимир Путин сравнил тело советского вождя Владимира Ленина в мавзолее с мощами христианских святых. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого показали на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых. «Положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет», — указал он.

По словам президента, коммунистическая идеология крайне схожа с христианством: «свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Cвященном писании, это все там есть». «Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. (...) А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — полагает Путин.

По его мнению, советская власть приспособила свою идеологию под имевшуюся ранее.

В декабре 2017 года сообщалось, что количество россиян, считающих необходимым захоронить Ленина, снизилось. За это выступил 41 процент участников опроса против 58 процентов в марте-апреле.

В начале ноября похоронить советского вождя призвал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Забальзамированное тело Ленина хранится в мавзолее с 1924 года.