Путин сравнил Ленина в мавзолее с мощами святых(16)

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Герман Бергер
15:30 14.01.2018
В мире / Политика

Президент России Владимир Путин сравнил тело советского вождя Владимира Ленина в мавзолее с мощами христианских святых. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого показали на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых. «Положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет», — указал он.

 

По словам президента, коммунистическая идеология крайне схожа с христианством: «свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Cвященном писании, это все там есть». «Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. (...) А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — полагает Путин.

 

По его мнению, советская власть приспособила свою идеологию под имевшуюся ранее.

 

В декабре 2017 года сообщалось, что количество россиян, считающих необходимым захоронить Ленина, снизилось. За это выступил 41 процент участников опроса против 58 процентов в марте-апреле.

 

В начале ноября похоронить советского вождя призвал глава Чечни Рамзан Кадыров.

 

Забальзамированное тело Ленина хранится в мавзолее с 1924 года.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (16)
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Latviešu patriots 15:41 14:01:2018

Sen būtu laiks to mūmiju apglabāt, vai vislabāk kremēt.

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ваня 18:28 14:01:2018

Выкинуть на помойку выродка...

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Да 15:42 14:01:2018

Выпердыши Latviešu patriots, Ванятка, путин. Ну-ка Ваши дебильные коменты в студию. Ваша тема. Блесните несовершеннолетним маразмом.

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Гражданская позиция 15:45 14:01:2018

Путин озвучил мои мысли. Я всегда говорил и говорю,что Ленин по уровню влияния на мировую историю равен Иисусу Христу.

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Latviešu patriots 16:00 14:01:2018

G. Pozicija. Nezaimo, Ļeņinu var salīdzināt tikai ar Antikristu vai Sātanu. Viņš ir lielākais noziedznieks cilvēces vēsturē.

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И в Латвии есть НОД 17:24 14:01:2018

Путин лишь напомнил, что Марксизм это - светский вариант Библии. Можно сколько угодно противопоставлять его и Христианство, но Марксизм такая же часть Ветхозаветно-Библейского проекта по порабощению человечества, только в более скрытой для людей форме.

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Пролетая над гнездом кукушки 16:06 14:01:2018

Россиянам столько самодержавно-большевистской каши в головы набили, что их видимо через некоторое время придется заново азбуке учить.

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Пyтина уважаю, 16:21 14:01:2018

но Ленина из Мавзолея лучше бы убрать.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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