Глава государства отметил, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых. «Положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет», — указал он.
По словам президента, коммунистическая идеология крайне схожа с христианством: «свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Cвященном писании, это все там есть». «Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. (...) А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — полагает Путин.
По его мнению, советская власть приспособила свою идеологию под имевшуюся ранее.
Заметим, что Путин, конечно, прав. Большевики ничего нового не изобрели, включая убийства инакомыслящих, тюрем, каторг, сдирания кожи с живых людей, изъятия чужой собственности от заводов и фабрик до шуб и женских сережек. Но необязательно захоронение Ленина сравнивать с христианской традицией. Можно сразу предположить связь большевизма с культами Древнего Востока. Дикости и зверства в условной Ассирии было примерно столько же, сколько и у чекистов, а просвещенные христианские монархии 19 века на фоне Ленина-Сталина были просто раем на земле.
ПРОГОН ТЕМЫ по второму КРУГУ...« ответить
nado ze posescaemostj vestei delatj. ljudi pridut i budet srach v komentah a Svedov budet poscitivatj denezku za pokaz reklami.« ответить
поганый сионизм« ответить
Библия или Талмуд( для евреев) имеет 2 раздела- 1й ветхий завет( вот он и используется евреями эффективно) Око за Око, Зуб за Зуб!!!И 2й Новй завет, для гоев( народов обращенных в христианство для служеня евреям) С 10 заповедями-ударили по левой щеке, подставь правую)) И все, религии исключая буддизм, блестящая задумка гениального еврейского племени!Иначе, как можно держать в повиновении ( хотя бы, относительном) много миллиардное население Земли?Самой ценностью являлась продукция с земли, с труда, раньше в дохристианские времена. Но для ведения войн и захвата новых земель, золота у князей не хватало и любезные евреи, предложили замену, бумажные деньги и векселя!!!А натуральное золото притекало этой исключительной нации.« ответить