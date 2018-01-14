Президент России Владимир Путин сравнил тело советского вождя Владимира Ленина в мавзолее с мощами христианских святых. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого показали на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых. «Положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет», — указал он.

По словам президента, коммунистическая идеология крайне схожа с христианством: «свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Cвященном писании, это все там есть». «Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. (...) А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — полагает Путин.

По его мнению, советская власть приспособила свою идеологию под имевшуюся ранее.

Заметим, что Путин, конечно, прав. Большевики ничего нового не изобрели, включая убийства инакомыслящих, тюрем, каторг, сдирания кожи с живых людей, изъятия чужой собственности от заводов и фабрик до шуб и женских сережек. Но необязательно захоронение Ленина сравнивать с христианской традицией. Можно сразу предположить связь большевизма с культами Древнего Востока. Дикости и зверства в условной Ассирии было примерно столько же, сколько и у чекистов, а просвещенные христианские монархии 19 века на фоне Ленина-Сталина были просто раем на земле.