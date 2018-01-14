Путин сравнил Ленина в мавзолее с мощами святых(4)

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Владимир Бучельников
17:36 14.01.2018
В мире / Россия

Президент России Владимир Путин сравнил тело советского вождя Владимира Ленина в мавзолее с мощами христианских святых. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого показали на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых. «Положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет», — указал он.

 

По словам президента, коммунистическая идеология крайне схожа с христианством: «свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Cвященном писании, это все там есть». «Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. (...) А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — полагает Путин.

 

По его мнению, советская власть приспособила свою идеологию под имевшуюся ранее.

 

Заметим, что Путин, конечно, прав.  Большевики ничего нового не изобрели, включая убийства инакомыслящих, тюрем, каторг, сдирания кожи с живых людей, изъятия чужой собственности от заводов и фабрик до шуб и женских сережек. Но необязательно захоронение Ленина сравнивать с христианской традицией. Можно сразу предположить связь большевизма с культами Древнего Востока. Дикости и зверства в условной Ассирии было примерно столько же, сколько и у чекистов, а просвещенные христианские монархии 19 века на фоне Ленина-Сталина были просто раем на земле.   

РИА Новости / Фото
Комментарии (4)
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ХЕК 18:53 14:01:2018

ПРОГОН ТЕМЫ по второму КРУГУ...

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Janka 19:05 14:01:2018

nado ze posescaemostj vestei delatj. ljudi pridut i budet srach v komentah a Svedov budet poscitivatj denezku za pokaz reklami.

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знаем 20:00 14:01:2018

поганый сионизм

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небольшая ремарка! 21:14 14:01:2018

Библия или Талмуд( для евреев) имеет 2 раздела- 1й ветхий завет( вот он и используется евреями эффективно) Око за Око, Зуб за Зуб!!!И 2й Новй завет, для гоев( народов обращенных в христианство для служеня евреям) С 10 заповедями-ударили по левой щеке, подставь правую)) И все, религии исключая буддизм, блестящая задумка гениального еврейского племени!Иначе, как можно держать в повиновении ( хотя бы, относительном) много миллиардное население Земли?Самой ценностью являлась продукция с земли, с труда, раньше в дохристианские времена. Но для ведения войн и захвата новых земель, золота у князей не хватало и любезные евреи, предложили замену, бумажные деньги и векселя!!!А натуральное золото притекало этой исключительной нации.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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