Страны Евросоюза будут более тесно сотрудничать в сфере обороны, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. Причиной такого решения стали агрессивные действия России и активная модернизация российской армии на фоне нехватки современных вооружений и подготовленных кадров в войсках европейских стран.

Европейские военные эксперты за последнее время особо выделили два сообщения, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. В Германии бундесвер оплатил лётные часы для обучения своих боевых пилотов в автоклубе ADAC, потому что собственные вертолёты немецкой армии слишком ненадёжны для прохождения обучения на них, — такова первая новость. Вторая новость заключается в предостережении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия настолько развила свой флот подлодок, что партнёры альянса перестают справляться с отслеживанием российских действий со своих берегов.

Оба сообщения так или иначе связаны с недостаточным или отсутствующим оснащением вследствие сокращения армий Западной Европы после окончания холодной войны. В конце XX века в таком сокращении был смысл, но сегодня период ослабления напряжённости остался позади, подчёркивает издание.

По мнению автора статьи, Россия действует всё более агрессивно, «аннексирует Крым, подогревает продолжительную войну на востоке Украины, участвует в войне в Сирии и создаёт новую опору своей власти на Ближнем Востоке». Президент Путин тратит десятки миллиардов на модернизацию армии, и при этом подразумеваются не только подводные лодки.

Сложившаяся ситуация не только оказывает давление на НАТО, но и даёт новый толчок призывам к совместной политике безопасности в ЕС. После длившихся десятилетиями колебаний 25 стран — членов ЕС в конце года договорились о более тесном сотрудничестве в сфере обороны (не согласились на это только Дания, Мальта и Великобритания). Даже страны Восточной Европы, сомневавшиеся в необходимости углублённой интеграции ЕС, участвуют в этом проекте. Однако это объяснимо, считает журналист: для Литвы, Польши, Чехии или Венгрии угроза, исходящая от России, является непосредственной и вызывает воспоминания о том времени, когда эти страны контролировались Москвой при помощи военных сил.

Однако создание оборонного союза ЕС PESCO подстёгивается также решением британцев о выходе из Евросоюза. Ранее они тормозили более тесное военное сотрудничество внутри ЕС и делали ставку на НАТО. Теперь Европу никто не сдерживает. Более того, неожиданно речь зашла о том, что британцы, несмотря на брексит, намерены тесно сотрудничать с ЕС в разработке оборонительной стратегии, отмечает швейцарская газета.

Первоначальные вопросы о том, как оборонная политика ЕС может повлиять на НАТО, теперь устранены: НАТО будет принимать участие в дискуссиях ЕС по этому вопросу. Не все страны ЕС входят в трансатлантический альянс, а в НАТО есть участники, которые не являются частью ЕС, напоминает издание.

Между тем ЕС — сильнейший блок в НАТО после США, поэтому трансатлантический альянс тоже должен выиграть от усиления военного сотрудничества внутри Европы. Кроме того, это должно укрепить позицию европейцев относительно Вашингтона.

Как отмечает издание, Дональд Трамп косвенно поддержал формирование оборонного союза ЕС. Американский президент критикует слишком незначительные, по его мнению, военные расходы европейских стран. Это стимулировало ЕС в повышении эффективности развития и производства вооружений. Однако разнообразие военной техники в Европе настолько велико, что сотрудничество во многих сферах практически невозможно. Теперь же общий европейский оборонный фонд должен выделять до €5 млрд в год на международные проекты в сфере обороны.

Новая оборонная политика знаменует прогресс в политической интеграции стран ЕС, уверяет Tages-Anzeiger. Однако шаги здесь предпринимаются робкие и осторожные. Забота отдельных государств о своём суверенитете препятствует возникновению настоящего военного штаба в Брюсселе, и полноценной армии ЕС в ближайшем будущем не появится, заключает швейцарская газета.