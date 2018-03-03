Действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется на следующий срок, заявил, что Россию нужно сделать страной, устремленной в будущее, поскольку от этого зависит счастье наших детей и внуков.

«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки», — сказал Путин, выступая на митинге «За сильную Россию» в «Лужниках».

За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед,

выразил надежду президент.

Стоя на сцене, Владимир Путин отметил, что стадион «Лужники» уже не такой, каким он его помнит несколько лет назад.

«Это уже не „Лужа“, как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые „Лужники“, которыми мы гордимся», — приводит «Интерфакс» слова глава государства.

В заключение своей речи Владимир Путин спел гимн России вместе с хоккеистами сборной РФ.

Выборы главы государства пройдут 18 марта текущего года. За главный политический пост страны поборются восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).