Путин: XXI век пройдет под знаком побед России(8)

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Виталий Вавилкин
14:00 03.03.2018
В мире / Россия

Действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется на следующий срок, заявил, что Россию нужно сделать страной, устремленной в будущее, поскольку от этого зависит счастье наших детей и внуков.

«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки», — сказал Путин, выступая на митинге «За сильную Россию» в «Лужниках».

 

За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед,

выразил надежду президент.

 

Стоя на сцене, Владимир Путин отметил, что стадион «Лужники» уже не такой, каким он его помнит несколько лет назад.

 

«Это уже не „Лужа“, как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые „Лужники“, которыми мы гордимся», — приводит «Интерфакс» слова глава государства.

 

В заключение своей речи Владимир Путин спел гимн России вместе с хоккеистами сборной РФ.

 

Выборы главы государства пройдут 18 марта текущего года. За главный политический пост страны поборются восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

RG.RU / Фото
Комментарии (8)
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Саня 14:25 03:03:2018

На фото встреча Руслана с Головой?
Дети плачут, увидев подобную рожу.

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Саня 14:26 03:03:2018

Вангует поднятие с колен? Весь мир ржёт.

Что на его митинге делала хоккейная сбродная? У них плейофф идёт, а они переносят матчи ради того, чтобы поднять рейтинг Вовке?

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обервольф 14:37 03:03:2018

Путин обязан править всем Миром!!Убрать нахрен Конституцию и вместо нее жить по Законам Божьим!Русские должны помочь западным народам осознать их никчемность бытия.

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dlz77 19:21 03:03:2018

да, подъем в россии ощутим.

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Ваня 14:38 03:03:2018

Смешно свиньи типо всех будут побеждать... Хотя биоотходам такой бред хйо нравится..они начинают думать что они похожи на людей

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Хорошо сказано 14:55 03:03:2018


Невероятный контраст двух соседних фрагментов речи – о "прорывном развитии" экономики – и новейшем вооружении – не мог не броситься в глаза: вялый, скучный и сбивчивый оратор, рассуждающий о "создании оптимальных условий" для развития экономики – на глазах преобразился, перейдя к любимым игрушкам ("кинжалам", "сарматам" и гиперзвуковым ракетам). Огонь в глазах, дешёвое позёрство, весёлое оживление зала, - вставшего в едином порыве под кадры о ракетной атаке на Штаты.

Скучающие, вялые лица "элиты" (потные, обвисшие, лоснящиеся, с сонным взглядом), являющие яркие черты чиновного паноптикума) – в момент преобразились, озарились и оскалились в порыве имперского "патриотизма".

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

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