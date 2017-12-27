В уходящем году Украина испортила отношения почти со всеми своими соседями: к российско-украинскому кризису прибавился разлад с Польшей, Венгрией и Румынией. В Донбассе продолжаются военные действия, которые на руку не только нынешней власти, но и США. Итоги 2017 года на Украине подвел журналист Андрей Бабицкий.

— Первое и сейчас самое главное событие — это война. Это событие, которое перекрывает все остальные по своей трагичности и последствиям. И в этом году она продолжала уносить человеческие жизни. Просвета в этом не наблюдается. К концу года концентрация украинских войск на линии соприкосновения высока, как никогда, в том числе и за всё время боевых действий.

Вторым событием можно назвать тот контроль, который украинская власть установила над СМИ. Были запрещены российские телеканалы и перекрыта дорога на Украину российским изданиям. К этому можно приплюсовать аресты украинских журналистов и суды над ними. Ситуация со свободой слова на Украине резко ухудшилась в сравнении со всеми домайданными периодами.

А третьим событием стали испорченные отношения Украины с рядом государств Восточной Европы из-за закона о языке. Не только Польша, Венгрия и Румыния, но и Венецианская комиссия, а это уже орган Евросоюза, указала Киеву на необходимость внесения поправок в этот закон. Ведь он является дискриминационным не только по отношению к русскому языку.

ЕС оценивает Украину как несвободное государство, ограничивающее права народов на обучение на собственном языке, ограничивающее свободу слова, ограничивающее другие права и гражданские свободы.

Как дальше будет продвигаться этот процесс, не совсем ясно. Он пока только в начале. Украина в свете этого выглядит не вполне «чистым» государством. Ее стремления называться демократической страной немножко «зависают в воздухе», поскольку она всё дальше продвигается в сторону ограничения всяческих свобод.

Внешние причины абсолютно понятны. Война — это важный инструмент для Америки и европейского сообщества, с помощью которого они пытаются осложнить жизнь России. Сейчас, в связи с предстоящими выборами, осложнения неизбежны. США начинают поставки Украине оборонительного вооружения. В Киеве ликуют, считая, что для них это возможность подавить сепаратистов. Но [президент России] Владимир Путин уже сказал, что он не допустит резни русских в Донбассе. Россия оказывается в довольно сложном положении в предвыборный период. С одной стороны, есть обещание оказать помощь в защите республикам, а с другой стороны, это открытые поставки вооружений, что Москва пока себе делать не позволяла. Наверное, будут использоваться некие обходные схемы. Донбасс без поддержки не останется.

Главные кураторы Украины, американцы, постараются осложнить ситуацию на фронте в предвыборный период.

Уже сейчас отток людей из страны колоссальный. Есть два потока. Один устремился на Запад, это сотни тысяч людей. Другой, порядка 3–4 миллионов, направился в Россию. Миллион в одну только Польшу уехал. Украина теряет людей день за днем, потому что выжить в нынешних условиях просто невозможно.

В этом направлении реформы и будут продолжены. Эта территория рассматривается как земля, над которой нужно установить внешнее управление. Она и сейчас находится фактически под ним, но это будет усиливаться. Таким образом зачищается пространство от «лишних людей».

Всё делается для того, чтобы полностью разрушить структуры управления, производство, промышленность и превратить Украину в аграрный придаток. Она не будет конкурентоспособной ни на одном экономическом направлении. Просто рынок земли, рынок дешевой рабочей силы, так как в качестве технологического рынка Украина ни Европе, ни Америке не нужна.

Сегодня наблюдается колоссальное падение по всем видам промышленного производства. На Украине самый низкий уровень заработной платы в Европе. Насколько я помню, это 168 долларов. Миллионы «заробитчан» (так называют людей, уезжающих на заработки, обычно применяется в отношении граждан Украины) уезжают из Украины зарабатывать деньги. Потому что работы в самой стране нет. Украина — это страна, полностью проигравшая свою собственную экономику.

В связи с тем, что идет война, отрезан промышленный Донбасс с его высокотехнологичными производствами. Да и реформы, предложенные Европой, тоже делают свое дело и разрушают промышленность. Экономические итоги года внушают надежду, что в следующем году Украина станет, как кто-то пророчил, великой аграрной державой.

Везде на постсоветском пространстве Европа и Америка берут себе в союзники нацистов. Это было и в Молдавии, и в Прибалтике, и в Грузии, и на Украине. Национальные движения, которые не имеют никакого отношения к демократическим ценностям, выступают лучшими партнерами.

Они наиболее эффективны, потому что готовы действовать во вред самыми радикальными средствами. На собственной территории Европа не позволит таким силам проявиться, а на постсоветском пространстве они воспринимаются как инструмент воздействия на страну, которую Европа считает своим геополитическим противником.

За 25 лет и самого ЕС может не стать, да и Украина развалится. Вот перспективы этого представить очень легко. Ни ЕС, ни НАТО Украине не светит. Она упорно твердит, что идет по пути евроинтеграции, хотя непонятно, где конечная точка этого пути.

Думаю, что решение о поставке вооружений Украине, концентрация войск на линии соприкосновения — это всё приближает час развязки. В тот момент, когда Киев решится на широкомасштабный штурм, Россия не останется в стороне. Если мы посмотрим на это в ретроспективном ключе, то мы увидим тот вариант, который подходит и к нынешним событиям. Это вариант с Абхазией и Южной Осетией, когда Грузия попыталась военным путем взять Цхинвал. Россия ввела свои войска, признала обе республики, заключила с ними межгосударственные договоры и поставила там военные базы. Теперь этим республикам ничего не угрожает.