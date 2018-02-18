Путину позволят манипулировать Западом(16)

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Анатолий Тарасов
17:27 17.02.2018
Экономика / Энергетика

Поддержка газопровода «Северный поток — 2» пошлёт неверный сигнал Москве и всему миру о последствиях вопиющего игнорирования международного права, пишет Foreign Policy. Если большая часть европейского импорта газа будет замкнута на Россию, то это позволит российским властям «играть мускулами».

Если допустить дальнейшие работы по проекту газопровода «Северный поток — 2», то это пошлёт неверный сигнал «всё более напористой и воинственной России», которая в настоящее время угрожает устоявшемуся мировому порядку, пишет в своей статье для Foreign Policy Дэвид Кораный, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетики при аналитическом центре «Атлантический совет». Кроме того, подобный шаг, по мнению автора, будет предательством Украины.

 

Импорт дешёвого российского газа в Европу — это несомненно хорошо, если, конечно, его не используют в политических целях, как это было в прошлом. Европейским странам в течение ещё многих лет будет необходимо российское голубое топливо. Отказаться от него, переключившись на другие источники, — нереалистично и контрпродуктивно, указывает автор.

 

Евросоюз при содействии США добился значительного прогресса в развитии единого энергетического рынка Европы и устранил различные препоны, мешавшие свободному потоку газа и препятствовавшие деполитизации этого энергоресурса. Однако работа в этом направлении пока ещё не завершена. Россия всё ещё имеет возможность сыграть на фрагментированном характере рынка внутри ЕС, уверен автор.

 

«Северный поток — 2» способен ещё больше усугубить ситуацию, поскольку может предоставить России возможность изолировать определённые рынки и повышать цены на сырьё для стран Юго-Восточной и Центральной Европы, говорится в статье. Если большинство газового импорта Европы будет замкнуто на российскую сеть газопроводов, то это позволит Кремлю «играть мускулами» в отношениях с Западной Европой в том случае, если ему будет необходимо оказать политическое давление.

 

Если допустить строительство «Северного потока — 2», то это пошлёт «ужасный» сигнал Кремлю и всему миру о последствиях вопиющего игнорирования международных норм и международного права, говорится в статье.

 

«Аннексию Крыма и действия России в Донбассе не стоит вознаграждать ведением бизнеса в обычном режиме. Запад должен продолжать давить на Украину, чтобы та выполнила программу экономических реформ, но разрушение базовой солидарности с этой находящейся в осаде страной приведёт к утрате доверия к трансатлантическому альянсу в целом. Если бы мы жили в эпоху мира и гармонии с Россией, то поддержка такого проекта, как «Северный поток — 2»,  вполне могла быть приемлемой. Но действия России в последние несколько лет должны заставить нас остановиться и более масштабно взглянуть на геополитический контекст. Соединённые Штаты должны и дальше следовать нынешнему курсу и делать всё возможное, чтобы помочь Европе наметить устойчивый курс к энергетической безопасности через противодействие новому газопроводу», — подытоживает автор.

RT / Фото
Комментарии (16)
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.... 17:36 17:02:2018

Ну тупыыыыееее

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Саня 17:40 17:02:2018

В суде будет манипулировать, когда будет подельников сдавать

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хаха 20:13 17:02:2018

А кто вас спрашивал-то,недоношенные!!!А то "дадут" они!!

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П у т и н 17:40 17:02:2018

Манипулировать женой у Окурка не получилось, сбежала к молодому

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биомусору 17:57 17:02:2018

а у тебя, окурок верзилов, даже жены никогда не было и уже не будет, т.к. ты -
кастрированный. Ха-ха-ха

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60 17:45 17:02:2018

слава богу что северный поток 2 не зависит от этих окурков в виде (путин ) и ему подобных !

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Запомните! 18:01 17:02:2018

Этот окурок верзилов тут хамит под ником "Путин"! Разве трудно запомнить эту корявую фамилию? И не надо фамилию Путина склонять!
в е р з и л о в -биомусор. Ясно?

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Vova 19:11 17:02:2018

к энергетической безопасности через противодействие новому газопроводу. Zolotije slova! Rašu nado davitj, poka staņet normaļnoi stranoi, a ņe gopatoi, kotorogo vse bojatsja.

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И хочется и колется 17:54 17:02:2018

Дааа, Европа, как глупая дефка: и хочется мужика, но боится залететь.

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Саня 18:33 17:02:2018

Этому мужику жена рога наставили, а собака сдохла, поняв, что ей придется стать любимой женой.

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Мнение
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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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