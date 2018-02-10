Пока мир борется с насилием и гомофобией, обе темы в России остаются предметом для шуток, передаёт «Медуза».

На съезде российских бизнесменов миллиардер Владимир Лисин рассказал, что поддержка со стороны государства часто не работает, поскольку одновременно вводятся ограничения. Как следует из сообщения РБК, он сопроводил этот тезис анекдотом про изнасилование кузнеца. Президента России Владимира Путина этот анекдот смутил — и он предложил заменить кузнеца на доярку.

Владимир Лисин: Старый советский анекдот. Колхоз. Идет собрание. Встает председатель и говорит: «Вы знаете, у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил. Запил кузнец, надо что-то делать».

Есть предложение. Поднимается самый продвинутый и говорит: «Давайте его отправим на лечение». Председатель: «Ну какое лечение? Посевная на носу — кто будет ремонтировать? А кузнец один. Все пропали, других нет! Какие еще предложения?» Кто-то говорит: «Давайте его лишим премии квартальной». «Ну да, у него трое детей — он сейчас пойдет [работать] в соседний колхоз, и мы его тоже потеряли. Давайте что-нибудь получше».

Кто-то говорит: «Давайте морду набьем!» «Ну вы что: 40 лет мужику, набить морду — он просто развернется и бросит всю работу, так же тоже нельзя».

И тут тянется рука: «А давайте его изнасилуем?» Председатель разводит руками: «Вы что — с ума посходили? Что за предложение?» Тянется вторая рука: «А давайте изнасилуем тракториста?» «А при чем здесь тракторист?» «А у нас их двое!» (Всеобщий смех.) Мы иногда таким образом принимаем решения, я вам сейчас расскажу конкретный пример… (Снова смех.) из нашей практики…

Владимир Путин: Володя, а Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы! Ну что ты… (Смех.) Куда вас тянет! Ну куда…