Путину рассказали анекдот про изнасилование тракториста (видео)(29)

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Герман Бергер
09:20 10.02.2018
Lifenews / Интересно

Пока мир борется с насилием и гомофобией, обе темы в России остаются предметом для шуток, передаёт «Медуза».

На съезде российских бизнесменов миллиардер Владимир Лисин рассказал, что поддержка со стороны государства часто не работает, поскольку одновременно вводятся ограничения. Как следует из сообщения РБК, он сопроводил этот тезис анекдотом про изнасилование кузнеца. Президента России Владимира Путина этот анекдот смутил — и он предложил заменить кузнеца на доярку.

 

Владимир Лисин: Старый советский анекдот. Колхоз. Идет собрание. Встает председатель и говорит: «Вы знаете, у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил. Запил кузнец, надо что-то делать».

 

Есть предложение. Поднимается самый продвинутый и говорит: «Давайте его отправим на лечение». Председатель: «Ну какое лечение? Посевная на носу — кто будет ремонтировать? А кузнец один. Все пропали, других нет! Какие еще предложения?» Кто-то говорит: «Давайте его лишим премии квартальной». «Ну да, у него трое детей — он сейчас пойдет [работать] в соседний колхоз, и мы его тоже потеряли. Давайте что-нибудь получше».

 

Кто-то говорит: «Давайте морду набьем!» «Ну вы что: 40 лет мужику, набить морду — он просто развернется и бросит всю работу, так же тоже нельзя».

 

И тут тянется рука: «А давайте его изнасилуем?» Председатель разводит руками: «Вы что — с ума посходили? Что за предложение?» Тянется вторая рука: «А давайте изнасилуем тракториста?» «А при чем здесь тракторист?» «А у нас их двое!» (Всеобщий смех.) Мы иногда таким образом принимаем решения, я вам сейчас расскажу конкретный пример… (Снова смех.) из нашей практики…

 

Владимир Путин: Володя, а Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы! Ну что ты… (Смех.) Куда вас тянет! Ну куда…

 

Meduza.io / Фото
Комментарии (29)
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Саня 09:25 10:02:2018

Педерасты скрытые :( вместе с карликом запалились.
Я не знаю такого советского анекдота.

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Да уж 11:57 10:02:2018

Вовка посоветовал ему доярку вставить вместо тракториста, а так доволен остался подражающим ему придурком, он ведь тоже такого плана анекдоты бренчать любит, вспомните его бабушку с х..., гопота они и есть. Лаврова вспомните, с его "Дебилы, бля", вот такие люди доят Россию, ...,

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"Всеобщий смех в зале" 12:09 10:02:2018

И это лучшие люди страны собрались .....Господи, кто правит Россией, где та "белая кость"...., ненастья, как ту Черепаху покаравшие за что-то эту страну, выбили все лучшее, что у неё было, генофонд нации, осталось нечто вроде бракованных щенков, от непонятно какого отца..

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dave 09:26 10:02:2018

Анекдот про изнасилованых второсортных пиндосовских жополизов типа вани и патриота)))

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ИвАн 09:38 10:02:2018

Скрытому нею конечно такой анегдот не понравится. Он сразу представил себя тем трактористом. У них, геев, ведь всё по согласию.

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to ИвАн 10:01 10:02:2018

У вас большой опыт общения со скрытыми геями или знаете проблему изнутри?)))

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ИвАн 10:55 10:02:2018

Есть такая наука- психология и для понятия мысли гея не обязательно принимать участие в оргиях. Уже по тому, как Пу получал удовольствие общаясь с рассадником гомосятины "Ночные волки". можно делать выводы.

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вообще то 11:06 10:02:2018

изучение теории, не подкреплённое практикой, пустая трата времени, говорю вам как врач, лечащий от педерастии таких как вы!

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ИвАн 11:44 10:02:2018

Психология, это не теория, а наука. Уж вам то надо было знать как доктору.

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долктор 12:14 10:02:2018

ты идиот, или притворяешься? изучение любой науки начинается с теории и подкрепляется практикой, за исключением чисто теоретических наук!

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Саня 09:27 10:02:2018

Всё мечтают, чтобы отодрать какого-нибудь мужикаю Тьфу.

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Latviešu patriots 09:29 10:02:2018

Меня изнасиловал Янка-комбайнёр(или Миша- не помню).

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Ваня 09:31 10:02:2018

Вся скоторусь одни пи д одры...вот страна мрази и нечисти.. Одни выродки...

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Хочешь активизировать Твайку, 09:40 10:02:2018

помести фото Путина и стописят коментов в час гарантированы.))))

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123

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

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