Путниньш: судьба ABLV Bank не зависит от Латвии. Решают «большие дяди»(8)

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Владимир Бучельников
11:40 24.02.2018
Экономика / Банки

Дальнейшая судьба «ABLV Bank» зависит от решений Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил на брифинге руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерис Путниньш.

Он подчеркнул, что деятельность «ABLV Bank» контролирует ЕЦБ, и именно он примет решение о том, жизнеспособен ли банк или нет, будет ли он лишен лицензии.

 

FKTK еще не получала решение ЕЦБ о том, что «ABLV Bank» будет ликвидирован в соответствии с латвийским законодательством, так как его спасение — не в интересах общества, поэтому Путниньш пока не мог его прокомментировать.

 

Как сообщалось, ЕЦБ в пятницу констатировал, что в «ABLV Bank» и его дочернем банке в Люксембурге «ABLV Bank Luxembourg» имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме (ЕНМ). О своем решении ЕЦБ информировал правление ЕНМ, которое констатировало, что никаких действий для урегулирования ситуации в этих банках не требуется, так как они не отвечают интересам общества.

 

«Поэтому будет проведена ликвидация этих банков в соответствии с законодательством Латвии и Люксембурга», — говорится в заявлении ЕЦБ.

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Стесняюсь спросить 12:08 24:02:2018

А что в Латвии зависит от Латвии?

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Стесняюсь спросить 12:11 24:02:2018

А что в Латвии зависит от Латвии?!

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хек 12:20 24:02:2018

В ЛАТВИИ ОТ ЛАТВИИ. ЗАВИСИТ ГОРБАТАЯ
ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ...И ЛАТВИЕШУ ВАЛОДА...

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latviesu pedriots 12:40 24:02:2018

Так вам и надо за все Ваши мерзкие нацистские делишки, и как раз, к 23февраля. Жаль только, что пострадают невинные люди из-за ваших коррупционеров.

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на выход 12:51 24:02:2018

скоро пойдет дойче банк,а за ним и ецб

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Бля 12:57 24:02:2018

Ну ты дебииил, слов нет. Офф!

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тупаку-шампуру 13:49 24:02:2018

иди посмотри текущую стоимость и рекомендации,оцени ретроспективу по ценам,учти неоднократный сплит акций,поищи достаточность капитала и нерыночные способы поддержки цб германии,и делай выводы.
это зомби банк с огромным социальным значением,спасти который не хватит средств есб

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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