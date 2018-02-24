Дальнейшая судьба «ABLV Bank» зависит от решений Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил на брифинге руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерис Путниньш.

Он подчеркнул, что деятельность «ABLV Bank» контролирует ЕЦБ, и именно он примет решение о том, жизнеспособен ли банк или нет, будет ли он лишен лицензии.

FKTK еще не получала решение ЕЦБ о том, что «ABLV Bank» будет ликвидирован в соответствии с латвийским законодательством, так как его спасение — не в интересах общества, поэтому Путниньш пока не мог его прокомментировать.

Как сообщалось, ЕЦБ в пятницу констатировал, что в «ABLV Bank» и его дочернем банке в Люксембурге «ABLV Bank Luxembourg» имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме (ЕНМ). О своем решении ЕЦБ информировал правление ЕНМ, которое констатировало, что никаких действий для урегулирования ситуации в этих банках не требуется, так как они не отвечают интересам общества.

«Поэтому будет проведена ликвидация этих банков в соответствии с законодательством Латвии и Люксембурга», — говорится в заявлении ЕЦБ.