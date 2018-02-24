Он подчеркнул, что деятельность «ABLV Bank» контролирует ЕЦБ, и именно он примет решение о том, жизнеспособен ли банк или нет, будет ли он лишен лицензии.
FKTK еще не получала решение ЕЦБ о том, что «ABLV Bank» будет ликвидирован в соответствии с латвийским законодательством, так как его спасение — не в интересах общества, поэтому Путниньш пока не мог его прокомментировать.
Как сообщалось, ЕЦБ в пятницу констатировал, что в «ABLV Bank» и его дочернем банке в Люксембурге «ABLV Bank Luxembourg» имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме (ЕНМ). О своем решении ЕЦБ информировал правление ЕНМ, которое констатировало, что никаких действий для урегулирования ситуации в этих банках не требуется, так как они не отвечают интересам общества.
«Поэтому будет проведена ликвидация этих банков в соответствии с законодательством Латвии и Люксембурга», — говорится в заявлении ЕЦБ.
А что в Латвии зависит от Латвии?« ответить
А что в Латвии зависит от Латвии?!« ответить
В ЛАТВИИ ОТ ЛАТВИИ. ЗАВИСИТ ГОРБАТАЯ« ответить
ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ...И ЛАТВИЕШУ ВАЛОДА...
Так вам и надо за все Ваши мерзкие нацистские делишки, и как раз, к 23февраля. Жаль только, что пострадают невинные люди из-за ваших коррупционеров.« ответить
скоро пойдет дойче банк,а за ним и ецб« ответить
Ну ты дебииил, слов нет. Офф!« ответить
иди посмотри текущую стоимость и рекомендации,оцени ретроспективу по ценам,учти неоднократный сплит акций,поищи достаточность капитала и нерыночные способы поддержки цб германии,и делай выводы.« ответить
это зомби банк с огромным социальным значением,спасти который не хватит средств есб