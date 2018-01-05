Департамент консульской службы МИД Украины заявил, что путешествие украинцев в Россию — «нередко билет в один конец», сообщает NewsOne. В украинском внешнеполитическом ведомстве граждан страны попросили воздержаться от поездок в соседнее государство, отмечается в статье.

Министерство иностранных дел Украины предупредило своих граждан о систематических провокациях российских спецслужб против украинцев и попросило воздержаться от поездок в Россию, сообщает NewsOne со ссылкой на Twitter Департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства.

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и создавать проблемы родным?», — говорится в сообщении.

Как напоминает NewsOne, 3 января СБУ проинформировала о том, что российские спецслужбы совершили «очередную антиукраинскую провокацию» и «незаконно» задержали в Москве гражданина Украины Олега Негоду.

Украинский президент Петр Порошенко вновь напомнил, что в прошедшем году Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим, и опять «окончательно попрощался» с Россией.

«Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» российской и советской империям», — написал украинский лидер в Twitter.

Это уже не первое «последнее прощай» в адрес России со стороны украинского лидера. Аналогичное заявление Порошенко сделал в мае прошлого года — после того, как Совет министров Евросоюза одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно «оформила свой развод» с Москвой. Спустя неделю он заявил, что страна возвращается в «европейскую семью» и говорит «последнее «прощай» советской и российской империям». Накануне получения безвиза в июне президент Украины практически дословно повторил ту же самую фразу.

На следующий день Порошенко процитировал уже строки Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…» Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, похвалил украинского коллегу за интерес к русской литературе и предостерег его от «голубых мундиров» в Европе.

Безвизовый режим действует между Евросоюзом и Украиной с 11 июня, однако он не дает права на работу или учебу. Украинские власти не раз подчеркивали, что это «главное достижение» страны в 2017 году. При этом статистика показывает, что украинцы пока не спешат воспользоваться возможностью попутешествовать по Европе. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза. Для сравнения: до событий Евромайдана в 2013 году, по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз.