Многие латвийцы живут на свете и даже не догадываются, что в нашей великой стране нет обязательного среднего образования, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Каждый латвиец обязан получить основное образование (9 классов), получение же среднего образования является сугубо добровольным делом. Кстати, на основании этой системы практически все престижные (если хотите — элитные, популярные) школы даже своих учащихся принимают в 10–е классы только на основании или дополнительных экзаменов, или специальных тестов. И минобраз не может им запретить такую проверку, поскольку среднее образование не является обязательным. Те, кто тесты не проходит, могут переходить в 10–й класс более «простой» школы.

И вот в минувшем году минобраз поддержал идею ряда правящих депутатов о возвращении к обязательному среднему образованию. Именно о возвращении, поскольку оно у нас до середины 90–х существовало. Но затем решили от этого «пережитка советского прошлого» отказаться.

Желание ввести обязательное среднее образование есть у минобраза и лично у министра Карлиса Шадурскиса. Но на этой неделе выяснилось, что «желание не совпадает с возможностями». Министр в комиссии сейма откровенно признался, что столько реформ сразу руководимое им ведомство не потянет. Напомним, что К. Шадурскис развернул бои на всех фронтах. Это и реформа учительских зарплат, и оптимизация школ, и реформа содержания образования, и языковая реформа в школах нацменьшинств… В общем, еще на одну реформу — по переходу на всеобщее среднее образование — министр уже подписываться не хочет. Этот вопрос будет отложен до лучших времен.

Но, может, господину Шадурскису свой реформаторский зуд стоило утолить именно с введения обязательного среднего образования. А школы нацменьшинств вполне можно было бы оставить в покое. Всем бы от этого была только польза.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.