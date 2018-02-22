Пятую реформу Карлис не потянет(6)

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газета Сегодня
15:30 22.02.2018
газета Сегодня / Образование

Многие латвийцы живут на свете и даже не догадываются, что в нашей великой стране нет обязательного среднего образования, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Каждый латвиец обязан получить основное образование (9 классов), получение же среднего образования является сугубо добровольным делом. Кстати, на основании этой системы практически все престижные (если хотите — элитные, популярные) школы даже своих учащихся принимают в 10–е классы только на основании или дополнительных экзаменов, или специальных тестов. И минобраз не может им запретить такую проверку, поскольку среднее образование не является обязательным. Те, кто тесты не проходит, могут переходить в 10–й класс более «простой» школы. 

 

И вот в минувшем году минобраз поддержал идею ряда правящих депутатов о возвращении к обязательному среднему образованию. Именно о возвращении, поскольку оно у нас до середины 90–х существовало. Но затем решили от этого «пережитка советского прошлого» отказаться. 

 

Желание ввести обязательное среднее образование есть у минобраза и лично у министра Карлиса Шадурскиса. Но на этой неделе выяснилось, что «желание не совпадает с возможностями». Министр в комиссии сейма откровенно признался, что столько реформ сразу руководимое им ведомство не потянет. Напомним, что К. Шадурскис развернул бои на всех фронтах. Это и реформа учительских зарплат, и оптимизация школ, и реформа содержания образования, и языковая реформа в школах нацменьшинств… В общем, еще на одну реформу — по переходу на всеобщее среднее образование — министр уже подписываться не хочет. Этот вопрос будет отложен до лучших времен. 

 

Но, может, господину Шадурскису свой реформаторский зуд стоило утолить именно с введения обязательного среднего образования. А школы нацменьшинств вполне можно было бы оставить в покое. Всем бы от этого была только польза.

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 15:35 22:02:2018

Šadurska kungam taisnība! 100% atbalstu!

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Правильно мыслишь ДЭБИЛ 15:50 22:02:2018

Lat.patriots 50летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ - ТАКИМ СТАДОМ HEОБРАЗОВАННЫХ СВИНЕЙ,КАК ТЫ CyKA, COBCEM ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 15:59 22:02:2018

No krievu dauna un Putina verga untermenša dzirdu!

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Шариков сдох 16:18 22:02:2018

Шадурик надорвался, теперь дебилов-дегенератов типа педриота, вани-сани, верзиловых только увеличится, а психушки уже не справляются с этой шоболой -биомассой.

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хек 16:00 22:02:2018

ЛАТЫШ - ЭТО ДИАГНОЗ....

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Latviešu patriots 16:26 22:02:2018

Латыш-это звучит гордо,особенно на грядках Ирландии,а там и 9 классов за глаза хватит.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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