Зачатая сразу после церемонии вручения «Золотого глобуса» некрасивая история с киномногостаночником Джеймсом Франко абсолютно прогнозируемо развивается по уже неоднократно накатанной колее.

Как обильно и многословно пишет Los Angeles Times, актера обвинили в недостойном поведении и сексуальной эксплуатации пять женщин. Четверо из них были студентками киношколы, в которой Франко преподает, а пятая и вовсе называет обвиненного своим гуру.

При этом подчеркивается, что студентки соглашались на все предложения, так как полагали, что это поспособствует их карьерному росту в рамках индустрии. Хотя и осознавали, что актер откровенно злоупотребляет своей властью. В частности, принуждая их сниматься в откровенных сценах в его постановках.

Представитель актера все отрицает.

Напомним, первая «ласточка» прилетела от актрисы Вайолет Пэли, которую Франко якобы принуждал к оральному сексу. Сразу после публикации жалоб Пэли про непотребства Джеймса вспомнила еще одна актриса, посетовав, что он заставлял ее сниматься голой, причем платил всего сто долларов в час.

Джеймс Эдвард Франко родился в Калифорния. Актер кино и театра, режиссер, сценарист, продюсер, художник, писатель, преподаватель Нью-Йоркского университета.

На экранах дебютировал в конце девяностых. Начинал с телевидения. На сегодня сыграл почти в 150 картинах и сериалах. Около сорока фильмов поставил как режиссер, к 25 написал сценарии, почти семьдесят спродюсировал.