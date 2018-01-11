Пять студенток обвинили Джеймса Франко в сексуальной эксплуатации(1)

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Виталий Вавилкин
19:40 11.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Зачатая сразу после церемонии вручения «Золотого глобуса» некрасивая история с киномногостаночником Джеймсом Франко абсолютно прогнозируемо развивается по уже неоднократно накатанной колее.

Как обильно и многословно пишет Los Angeles Times, актера обвинили в недостойном поведении и сексуальной эксплуатации пять женщин. Четверо из них были студентками киношколы, в которой Франко преподает, а пятая и вовсе называет обвиненного своим гуру.

 

При этом подчеркивается, что студентки соглашались на все предложения, так как полагали, что это поспособствует их карьерному росту в рамках индустрии. Хотя и осознавали, что актер откровенно злоупотребляет своей властью. В частности, принуждая их сниматься в откровенных сценах в его постановках.

 

Представитель актера все отрицает.

 

Напомним, первая «ласточка» прилетела от актрисы Вайолет Пэли, которую Франко якобы принуждал к оральному сексу. Сразу после публикации жалоб Пэли про непотребства Джеймса вспомнила еще одна актриса, посетовав, что он заставлял ее сниматься голой, причем платил всего сто долларов в час.

 

Джеймс Эдвард Франко родился в Калифорния. Актер кино и театра, режиссер, сценарист, продюсер, художник, писатель, преподаватель Нью-Йоркского университета.

 

На экранах дебютировал в конце девяностых. Начинал с телевидения. На сегодня сыграл почти в 150 картинах и сериалах. Около сорока фильмов поставил как режиссер, к 25 написал сценарии, почти семьдесят спродюсировал.

 

RG.RU / Фото
Комментарии (1)
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10 дюймов 20:00 11:01:2018

"Кабы я была б царица, говорит одна сестрица...'----парадокс по-американски==="А тому-ли Я дала..."----ну, это уже из другой песни===короче, "гусары денег не берут".

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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