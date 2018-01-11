Как обильно и многословно пишет Los Angeles Times, актера обвинили в недостойном поведении и сексуальной эксплуатации пять женщин. Четверо из них были студентками киношколы, в которой Франко преподает, а пятая и вовсе называет обвиненного своим гуру.
При этом подчеркивается, что студентки соглашались на все предложения, так как полагали, что это поспособствует их карьерному росту в рамках индустрии. Хотя и осознавали, что актер откровенно злоупотребляет своей властью. В частности, принуждая их сниматься в откровенных сценах в его постановках.
Представитель актера все отрицает.
Напомним, первая «ласточка» прилетела от актрисы Вайолет Пэли, которую Франко якобы принуждал к оральному сексу. Сразу после публикации жалоб Пэли про непотребства Джеймса вспомнила еще одна актриса, посетовав, что он заставлял ее сниматься голой, причем платил всего сто долларов в час.
Джеймс Эдвард Франко родился в Калифорния. Актер кино и театра, режиссер, сценарист, продюсер, художник, писатель, преподаватель Нью-Йоркского университета.
На экранах дебютировал в конце девяностых. Начинал с телевидения. На сегодня сыграл почти в 150 картинах и сериалах. Около сорока фильмов поставил как режиссер, к 25 написал сценарии, почти семьдесят спродюсировал.
"Кабы я была б царица, говорит одна сестрица...'----парадокс по-американски==="А тому-ли Я дала..."----ну, это уже из другой песни===короче, "гусары денег не берут".« ответить