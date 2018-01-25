На проходившей во вторник, 23 января, в Вильнюсе конференции представители Латвии, Литвы и Эстонии сообщили, что движение по железнодорожной линии Rail Baltica может начаться в 2026 году, сообщает LTV.

До конца текущего года правительства трех стран планируют завершить выкуп необходимых для железной дороги земельных участков.

Агнис Дриксна, директор департамента развития компании Eiropas dzelzceļa līnija, указал, что в 2020 году завершат технический дизайн проекта. Тогда же начнут прокладывать железную дорогу, а также перестраивать Рижский центральный вокзал.

Реализовывать строительный проект планируют в несколько этапов. Эстония собирается начать с участка Пярну — Рапла, а Литва — с отрезка Каунас — Рамигала.

«До конца января закончим начальные технические проекты первых этапов Rail Baltica, чтобы продолжить закупки на разработку детальных технических проектов. Самая главная задача — объединить создающиеся начальные технические проекты трех государств, найти возможности их улучшить, сократив траты на строительство. Первые объявленные Rail Baltica международные строительные тендеры — о проектировании участка (71 км) в Эстонии и участка (76,6 км) в Литве. До конца этого месяца мы объявим конкурс за участок в Латвии (56,6 км)», — добавила Байба Рубеса, глава RB Rail.

Железная дорога Rail Baltica длиной 730 километров должна связать государства Западной Европы со странами Балтии через Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу, Таллин и далее, с помощью парома — с Финляндией. Протяженность трассы в Латвии и Эстонии — около 300 километров, в Литве — 360 километров. Окончание строительства магистрали ожидается не ранее 2022 года.