Работник сварил и съел пенис начальника из-за невыплаты зарплаты(4)

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Виталий Вавилкин
19:40 08.02.2018
Lifenews / Интересно

Житель индонезийской провинции Джамби убил своего работодателя, сварил его гениталии и съел. Об этом сообщает издание Coconuts.co.

54-летний работник забрался в хижину, где спал владелец плантации масличной пальмы, и несколько раз ударил его мачете, после чего отрезал его пенис. Затем он позвал своего 16-летнего сына, и они закопали убитого.

 

Избавившись от тела, мужчина вернулся в хижину с отрезанным пенисом. Там он сварил его, посыпал приправами и съел. По его словам, это было необходимо, чтобы ему не являлся дух жертвы.

 

Спустя несколько дней полиция раскрыла преступление и задержала подозреваемого и его сына. Он сознался в убийстве и рассказал, что планировал нападение больше недели. По его словам, владелец плантации три года задерживал зарплату и задолжал им 20 миллионов индонезийских рупий (около 1100 евро).

 

Инцидент произошел в начале декабря 2017 года, но суд продолжается до сих пор. Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Его сын как несовершеннолетний получит более мягкое наказание.

 

В ноябре сообщалось, что житель Индии Рам Гопал Патель отрубил топором своему 13-летнему сыну пенис для того, чтобы изгнать из дома злых духов.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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Пеца 19:44 08:02:2018

скопипастили с рус сайта, мозгов своих нет отредактировать статью

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Russija 20:02 08:02:2018

Скоро и в Латвии так будет ,латыши ,будут варить пенесы своих хозяев ...

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Александр Шерстобитов 20:20 08:02:2018

Дикари. Как тут не быть расистом?!

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Саша 21:03 08:02:2018

Кто бы съел черного карлиса??????????? Мы бы да же на премию скинулись бы!!!!!!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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