54-летний работник забрался в хижину, где спал владелец плантации масличной пальмы, и несколько раз ударил его мачете, после чего отрезал его пенис. Затем он позвал своего 16-летнего сына, и они закопали убитого.
Избавившись от тела, мужчина вернулся в хижину с отрезанным пенисом. Там он сварил его, посыпал приправами и съел. По его словам, это было необходимо, чтобы ему не являлся дух жертвы.
Спустя несколько дней полиция раскрыла преступление и задержала подозреваемого и его сына. Он сознался в убийстве и рассказал, что планировал нападение больше недели. По его словам, владелец плантации три года задерживал зарплату и задолжал им 20 миллионов индонезийских рупий (около 1100 евро).
Инцидент произошел в начале декабря 2017 года, но суд продолжается до сих пор. Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Его сын как несовершеннолетний получит более мягкое наказание.
В ноябре сообщалось, что житель Индии Рам Гопал Патель отрубил топором своему 13-летнему сыну пенис для того, чтобы изгнать из дома злых духов.
скопипастили с рус сайта, мозгов своих нет отредактировать статью« ответить
Скоро и в Латвии так будет ,латыши ,будут варить пенесы своих хозяев ...« ответить
Дикари. Как тут не быть расистом?!« ответить
Кто бы съел черного карлиса??????????? Мы бы да же на премию скинулись бы!!!!!!« ответить