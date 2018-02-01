Представляющий сотрудников Rimi Профсоюз работников сферы обслуживания и торговли Эстонии в лице Элле Пютсепп прислал СМИ обращение с критикой в адрес Rimi.

Postimees публикует обращение работников Rimi:

Предприятие года или рабская индустрия?

Присуждение Союзом некоммерческих организаций и фондов Эстонии (EMSL) Rimi титула предприятия года – это признание для компании. С одной стороны эта новость вызвала позитивные эмоции у сотрудников Rimi, мы – это Rimi, в другой стороны, возник сразу вопрос – являемся ли мы теми работниками, которые работают на получившем титул предприятии.

Вклад Rimi в просвещение сотрудников и клиентов на тему покупки и употребления алкоголя, конечно, заслуживает признания. Эта деятельность направлена на внешний мир, принося бесспорно пользу обществу и клиентам.

Выступая в рекламе как продвигающие здоровый образ жизни, и работники Rimi хотят иметь возможность работать в сохраняющей здоровье рабочей среде, также жить и питаться правильно.

У работников сферы обслуживания Rimi неразумно длинные десятичасовые рабочие смены. Все увеличивающаяся рабочая нагрузка из-за нехватки персонала и постоянно добавляющиеся рабочие задания влияют на здоровье сотрудников.

Представим себе на минутку худенькую женщину берущую с выского поддона ящики с бананами или арбузами и перносящую их в торговый зал, поскольку не хватает работников-мужчин.

Или кассира, сидящего в маленьком кассовом боксе и делающего монотонные движения. Никто не берет в рассчет ту тонну товаров, которые сотрудники в течение смены поднимают, или как много монотонных движений работники делают.

Что вы будете думать, если должны выполнять за свою смену работу нескольких сотрудников: отвечать, обслуживать клиентов, выпекать и убирать. Безусловно, возникает вопрос, кто будет раскладывать товар по полкам? Разумеется все тот же работник.

Длинные рабочие смены, усталость и нервы могут быть причиной, почему кассирши делают ошибки. Недостача в кассе высчитывается из зарплаты кассира, но избыток в кассе идет в пользу предприятия. Такое положение дел увеличивает стресс у кассиров.

Сотрудники часто жалуются, что постоянное поднимание тяжестей и перенос товаров отдается в спине, монотонные движения приводят к болям в руках и работа на ногах влияет на ноги, которые болят по ночам и не дают спокойно отдохнуть.

Слабый от усталости, в стрессе и хмурый обслуживающий персонал способен улабаться клиентам и сохранять репутацию предприятия? Но вместе с тем нельзя забывать улыбаться клиентам, поскольку хмурые или ослабленный от усталости и стресса работник плохо влияет на репутацию предприятия.

Да, в магазинах Rimi для работников предусмотрен один получасовой перерыв на обед и в некоторых магазинах одна двадцатиминутная пауза, а в других – несколько десятиминутных пауз. Но достаточно ли этого, чтобы работник успел за 10 минут дойти до комнаты отдыха и там восстановить силы?

Да, работники Rimi могут выбирать, приобрести себе в спортклубах по особой цене – около 80 евро за месяц, из которых Rimi компенсирует 15 евро, или наслаждаться двумя получасовыми массажами в сидячем положении.

Но достаточно ли этого, чтобы сгладить возникшие расстройства здоровья?

Работникам надо выбирать, поскольку два бонуса не предусмотрены. Но как ты выберешь, если приобретение абонимента в спортклуб пробьет дыру в семейном бюджете? Из заначки ничего взять нельзя, поскольку многие работники живут от зарплаты и до зарплаты.

После уплаты налогов невозможно позволить себе здоровый образ жизни и правильное питание. Хорошо, если после уплаты налогов вообще остаются средства на еду.

Как вкладывать в здоровье или собирать в пенсионный фонд, если большая часть работников Rimi живут от зарплаты и до зарплаты? Есть ли в этом вина лояльных к предприятию работников?

Rimi пропагандирует здоровые пятницы, но, к сожалению, не для своих работников. Действительно, в больших магазинах по пятницам Rimi предлагает утреннюю кашу или в обед суп, но и это не для всего персонала.

У работников зала есть возможность прервать работу, но кассиры не могут покинуть свое рабочее место при длинных очередях и оставить клиентов без обслуживания. В Mini-Rimi и вовсе нет ни суперпятниц, ни каши по утрам.

Заботящий о здоровье работников и клиентов Rimi мог бы оплачивать работникам первые три дня больничного, поскольку каждый неоплачиваемый больничный день означает для рабатника заметно меньшую заработную плату на его банковском счету и это не может позволить себе низкооплачиваемый работник. Так идут на работу больными. Это в свою очередь вызывает риск заражения как коллег, так и клиентов.

Предприятие года не может ли быть примером для других торговых сетей? Не скрываться за оправданием, что другие этого также не делают.

Соберем все, что предприятие года Rimi предлагает своим работникам:

• Низкая заработная плата, которую, конечно, можно назвать проблемой всего сектора. Предприятие года не может вложить больше, чем ежегодное повышение зарплаты на 5-15 евро? Это скорее оскорбляет работников, а не мотивирует.

• Премия. Теоретически премию должны получать в случае, если предписанные условия выполняются, но в большинстве случаев их невозможно достигнуть. Премии получают люди в руководстве.

• Возможность работать долгие рабочие смены и за нескольких людей. Работать как в выходные, так и в госпраздники, и в дни, когда соседние с Rimi магазины закрыты. Проводить время с семьей для слабаков и вовсе не здорово. Rimi это не пропагандирует!

• Рождественский подарок. В коричневом бумажном пакете пачка кровяной колбасы, шоколадка, кислая капуста и мешок из ткани.

• Рабочая форма, которая настолько изношена, что сотрудника уже стыдно ее надевать. Да, недавно пришла новая форма, но ее качество такое, что не подходит для работы в магазине. Она легко заглязняется, но от стирки чище не становится.

• В рождественское время работники главной конторы отпарвляются в торговый зал и за кассу обслуживать клиентов, как любят говорить в Rimi «приходят на помощь работникам магазина». Это прекрасное начинание. Так, например, был замечен действующий руководитель за кассой Rimi в Пяэскюла, где магазин почти на грани вымирания. Поблизости другие большие магазины, где людей ходит больше. Рекламный трюк или искренняя помощь? Решайте сами.

Cделаем теперь так, чтобы предприятие года начало заботиться о своих работниках, чтобы они в свою очередь предлагали лучшее для клиентов Rimi.