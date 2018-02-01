Postimees публикует обращение работников Rimi:
Предприятие года или рабская индустрия?
Присуждение Союзом некоммерческих организаций и фондов Эстонии (EMSL) Rimi титула предприятия года – это признание для компании. С одной стороны эта новость вызвала позитивные эмоции у сотрудников Rimi, мы – это Rimi, в другой стороны, возник сразу вопрос – являемся ли мы теми работниками, которые работают на получившем титул предприятии.
Вклад Rimi в просвещение сотрудников и клиентов на тему покупки и употребления алкоголя, конечно, заслуживает признания. Эта деятельность направлена на внешний мир, принося бесспорно пользу обществу и клиентам.
Выступая в рекламе как продвигающие здоровый образ жизни, и работники Rimi хотят иметь возможность работать в сохраняющей здоровье рабочей среде, также жить и питаться правильно.
У работников сферы обслуживания Rimi неразумно длинные десятичасовые рабочие смены. Все увеличивающаяся рабочая нагрузка из-за нехватки персонала и постоянно добавляющиеся рабочие задания влияют на здоровье сотрудников.
Представим себе на минутку худенькую женщину берущую с выского поддона ящики с бананами или арбузами и перносящую их в торговый зал, поскольку не хватает работников-мужчин.
Или кассира, сидящего в маленьком кассовом боксе и делающего монотонные движения. Никто не берет в рассчет ту тонну товаров, которые сотрудники в течение смены поднимают, или как много монотонных движений работники делают.
Что вы будете думать, если должны выполнять за свою смену работу нескольких сотрудников: отвечать, обслуживать клиентов, выпекать и убирать. Безусловно, возникает вопрос, кто будет раскладывать товар по полкам? Разумеется все тот же работник.
Длинные рабочие смены, усталость и нервы могут быть причиной, почему кассирши делают ошибки. Недостача в кассе высчитывается из зарплаты кассира, но избыток в кассе идет в пользу предприятия. Такое положение дел увеличивает стресс у кассиров.
Сотрудники часто жалуются, что постоянное поднимание тяжестей и перенос товаров отдается в спине, монотонные движения приводят к болям в руках и работа на ногах влияет на ноги, которые болят по ночам и не дают спокойно отдохнуть.
Слабый от усталости, в стрессе и хмурый обслуживающий персонал способен улабаться клиентам и сохранять репутацию предприятия? Но вместе с тем нельзя забывать улыбаться клиентам, поскольку хмурые или ослабленный от усталости и стресса работник плохо влияет на репутацию предприятия.
Да, в магазинах Rimi для работников предусмотрен один получасовой перерыв на обед и в некоторых магазинах одна двадцатиминутная пауза, а в других – несколько десятиминутных пауз. Но достаточно ли этого, чтобы работник успел за 10 минут дойти до комнаты отдыха и там восстановить силы?
Да, работники Rimi могут выбирать, приобрести себе в спортклубах по особой цене – около 80 евро за месяц, из которых Rimi компенсирует 15 евро, или наслаждаться двумя получасовыми массажами в сидячем положении.
Но достаточно ли этого, чтобы сгладить возникшие расстройства здоровья?
Работникам надо выбирать, поскольку два бонуса не предусмотрены. Но как ты выберешь, если приобретение абонимента в спортклуб пробьет дыру в семейном бюджете? Из заначки ничего взять нельзя, поскольку многие работники живут от зарплаты и до зарплаты.
После уплаты налогов невозможно позволить себе здоровый образ жизни и правильное питание. Хорошо, если после уплаты налогов вообще остаются средства на еду.
Как вкладывать в здоровье или собирать в пенсионный фонд, если большая часть работников Rimi живут от зарплаты и до зарплаты? Есть ли в этом вина лояльных к предприятию работников?
Rimi пропагандирует здоровые пятницы, но, к сожалению, не для своих работников. Действительно, в больших магазинах по пятницам Rimi предлагает утреннюю кашу или в обед суп, но и это не для всего персонала.
У работников зала есть возможность прервать работу, но кассиры не могут покинуть свое рабочее место при длинных очередях и оставить клиентов без обслуживания. В Mini-Rimi и вовсе нет ни суперпятниц, ни каши по утрам.
Заботящий о здоровье работников и клиентов Rimi мог бы оплачивать работникам первые три дня больничного, поскольку каждый неоплачиваемый больничный день означает для рабатника заметно меньшую заработную плату на его банковском счету и это не может позволить себе низкооплачиваемый работник. Так идут на работу больными. Это в свою очередь вызывает риск заражения как коллег, так и клиентов.
Предприятие года не может ли быть примером для других торговых сетей? Не скрываться за оправданием, что другие этого также не делают.
Соберем все, что предприятие года Rimi предлагает своим работникам:
• Низкая заработная плата, которую, конечно, можно назвать проблемой всего сектора. Предприятие года не может вложить больше, чем ежегодное повышение зарплаты на 5-15 евро? Это скорее оскорбляет работников, а не мотивирует.
• Премия. Теоретически премию должны получать в случае, если предписанные условия выполняются, но в большинстве случаев их невозможно достигнуть. Премии получают люди в руководстве.
• Возможность работать долгие рабочие смены и за нескольких людей. Работать как в выходные, так и в госпраздники, и в дни, когда соседние с Rimi магазины закрыты. Проводить время с семьей для слабаков и вовсе не здорово. Rimi это не пропагандирует!
• Рождественский подарок. В коричневом бумажном пакете пачка кровяной колбасы, шоколадка, кислая капуста и мешок из ткани.
• Рабочая форма, которая настолько изношена, что сотрудника уже стыдно ее надевать. Да, недавно пришла новая форма, но ее качество такое, что не подходит для работы в магазине. Она легко заглязняется, но от стирки чище не становится.
• В рождественское время работники главной конторы отпарвляются в торговый зал и за кассу обслуживать клиентов, как любят говорить в Rimi «приходят на помощь работникам магазина». Это прекрасное начинание. Так, например, был замечен действующий руководитель за кассой Rimi в Пяэскюла, где магазин почти на грани вымирания. Поблизости другие большие магазины, где людей ходит больше. Рекламный трюк или искренняя помощь? Решайте сами.
Cделаем теперь так, чтобы предприятие года начало заботиться о своих работниках, чтобы они в свою очередь предлагали лучшее для клиентов Rimi.
Продукты питания в Латвии самые дорогие в Европе. Прибавка в зарплате для членов профсоюза поднимет цены! Может нам, покупателям Рими устроить бойкот? Покупать всё необходимое на рынке и посмотрим что произойдёт с Рими и Максимой.« ответить
Надо за это со всей строгостью спросить с Путина - доколе !« ответить
Думается, что это Госдеп виноват, на него гоните.« ответить
Все это неправда. У нас ежедневно крутят ролики про тружеников Рими. Все они счастливы и постоянно несут всякую херню, доказывающую, что жить и работать в Рими становится все лучше и лучше. Особенно выделяется деятель, завершающий каждый ролик. А мы рекламе верим.« ответить
Зарплата кассира стартует с 1500€ чистыми, грузчика с 2200€ и охранника с 2400€. Почувсвуйте разницу. И это при ценах ниже прибалтийских и более высоком уровне жизни. Думаете там немцы работают? Наивные! На кассах украинки, белоруски и прочии выходцы из СССР, ворчливые старые немки предпенсоннрого возраста. Грузчики турки, пакистанцы, поляки и прочии. Охрана- юные дрищи-немцы 18-20 лет. Ну это самые дешёвые магазны уровня местныз СуперНетто. Разница в пути между ними примерно 10-15 часов на машине. Пэнтхауз в центре Берлина с видом на телебашню стоит 750€/месяц, это вам как пример, а за полеврика можно купить самый дешёвый батон хлеба и пакет молока. Вот и сравните в каком мы тут эксклюзивном прибалтийском болоте живём, где те же Максимы с Рими сотни миллионов ежигодно в виде прибыли вывозят на свою родину... Недоплачивают рабам гадёныши!« ответить
Действительно, кассиры и продавцы RIMI i MAXIMA перегружены до предела! На хрупкие женские плечи большая нагрузка. Молодые мужчины пробовали работать, но они не выдерживают и увольняются. Изменить условия труда может только Администрация и Профсоюз, сообща.« ответить
Более 8-ми лет зарплата в Ригас сатиксме только снижается.Смены 10-12 часов. Уставший водитель страшнее кассира в Рими.Через 5-10 лет полный инвалид.Страховка здоровья за свой счёт.« ответить